युवक को थाने ले जा रही थी पुलिस, जीप के पीछे भागती महिला गिरी, ASI लाइन हाजिर

चित्तौड़गढ़ में एक वीडियो सामने आया है, जिसके बाद एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया गया.

मंगलवाड़ थाना
मंगलवाड़ थाना (ETV Bharat Chittorgarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 24, 2025 at 9:55 AM IST

2 Min Read
चित्तौड़गढ़ : जिले में उदयपुर सिक्सलेन पर मंगलवाड़ थाना इलाके में मंगलवार को सीट बेल्ट न लगाने को लेकर चालक और पुलिस में हल्की बहस हुई. इसपर पुलिस उस व्यक्ति को जीप में बिठाने कर ले जाने लगी तो पुलिस के वाहन को रोकते हुए एक महिला पीछे दौड़ी और नीचे गिर गई. इस घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है. मामला सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया है. मामले की जांच पुलिस उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी को सौंपी है. घटनाक्रम को लेकर महिला या उसके परिवार की ओर से कोई भी शिकायत नहीं दी गई है.

मंगलवाड़ थानाधिकारी भगवानलाल ने बताया कि मंगलवाड़ थाना क्षेत्र में सिक्सलेन पुलिया पर पुलिस वाहनों के चालान बना रही थी. इसी दौरान एक कार आई, जिसके चालक ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था. इस पर चालान बना रही मंगलवाड़ थाना पुलिस ने कार को रुकवाया था. सीट बेल्ट की बात को लेकर पुलिस और चालक में बहस हो गई थी. बाद में पुलिस कार चालक को पुलिस वाहन में बिठा कर ले जाने लगी. चालक के साथ मौजूद रिश्तेदार महिलाओं ने इसका विरोध किया. पुलिस जीप रवाना हुई तो एक महिला भी वाहन को पकड़े दौड़ने लगी, लेकिन नीचे गिर गई. इस मामले में परिवार की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई है. वहीं, पुलिस अधीक्षक ने एसएआई प्रेमशंकर को लाइन हाजिर कर दिया है.

सामने खड़ी कार के चालक ने बनाया वीडियो : चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवाड़ थाना क्षेत्र का यह वीडियो सामने आया है. इसमें दिखाई दिया कि पुलिस जीप में बैठे किसी व्यक्ति को उतारने का महिला प्रयास कर रही थी. एएसआई ने महिला और उसके साथ मौजूद व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया. पुलिस की जीप तेजी से रवाना हुई. इसके पीछे दरवाजा पकड़े महिला भी कुछ कदमों तक दौड़ने के बाद नीचे जा गिरी.

