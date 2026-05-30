ETV Bharat / state

उदयपुर में मिलावट पर बड़ा प्रहार: 18 हजार लीटर घी जब्त, 42 हजार किलो डेयरी उत्पाद जांच के घेरे में

खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ टी शुभमंगला ने बताया कि अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह के नेतृत्व में केंद्रीय एवं जिला टीम ने संयुक्त रूप से अम्बेरी स्थित एक डेयरी फार्म एंड फूड प्रोडक्ट्स का निरीक्षण किया. जांच के दौरान उदयपुर फ्रेश देसी घी, उदयपुर फ्रेश काउ घी, माध्या देसी घी और जयन्त काउ घी सहित विभिन्न ब्रांडों का घी तैयार और संग्रहित पाया गया. कई टिनों में बिना लेबल और आवश्यक विवरण के घी रखा हुआ मिला, जो खाद्य सुरक्षा मानकों के विपरीत है.

उदयपुर: मिलावट विरोधी अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय की केंद्रीय प्रवर्तन टीम ने शनिवार को उदयपुर में दो स्थानों पर बड़ी कार्रवाई की. इस दौरान करीब 18 हजार लीटर घी जब्त किया गया. वहीं विभिन्न ब्रांडों के 42 हजार किलोग्राम से अधिक डेयरी उत्पादों को जांच के दायरे में लिया गया.

निरीक्षण के दौरान परिसर से फूड कलर की बोतलें भी बरामद हुईं. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि घी में पीला रंग मिलाकर उसे गाय के घी के रूप में बेचने का प्रयास किया जा रहा था. मामले की पुष्टि के लिए टीम ने घी के चार विधिक नमूने लेकर राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे. जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए करीब 18 हजार लीटर तैयार घी को मौके पर ही जब्त कर उसके विक्रय एवं वितरण पर रोक लगा दी गई.

पढ़ें: लैब टेस्ट में अनसेफ पाए गए खाद्य पदार्थों के विक्रय, वितरण एवं डिस्पले पर प्रतिबंध, 24 लाइसेंस के निलंबित

इसके बाद केंद्रीय टीम ने कृषि उपज मंडी, सवीना स्थित एक ट्रेडिंग कंपनी का निरीक्षण किया. यहां महावीर काऊ घी, महावीर देसी घी, महालक्ष्मी घी, मिल्क फूड घी, सोनाई घी, काला काऊ घी, पंचगव्य घी, अमूल और नोवा सहित विभिन्न ब्रांडों के घी एवं दुग्ध उत्पादों का लगभग 42 हजार किलोग्राम से अधिक स्टॉक मिला, जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है. जांच के दौरान महावीर ब्रांड घी का वह बैच भी मिला, जिसे पूर्व में खाद्य सुरक्षा आयुक्त, राजस्थान द्वारा असुरक्षित घोषित कर उसके विक्रय, वितरण और भंडारण पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है. प्रतिबंधित घी का स्टॉक मिलने पर टीम ने उसे तत्काल जब्त कर लिया.