त्योहार की मिठास में न घुले जहर...भरतपुर में 98 नमूने फेल, 16 लाख जुर्माना

दिवाली तक विशेष अभियान : शर्मा ने बताया कि दीपावली पर मिठाइयों, तेल और नमकीन की मांग बढ़ने के कारण खाद्य सुरक्षा विभाग ने 6 अक्टूबर से दिवाली तक विशेष अभियान शुरू किया. अब तक 40 नमूने लिए, जिन्हें लैब भेजा. रिपोर्ट के बाद अमानक पाए जाने पर संबंधित पर सख्त कार्रवाई करेंगे. इससे पहले 4 सितंबर से 30 सितंबर तक अभियान चलाया, जो खाद्य निर्माण इकाइयों और गोदामों पर केंद्रित था. कई जगह निरीक्षण कर चेतावनी दी. कुछ मामलों में सीधी कार्रवाई की. विभाग ने नदबई, बयाना, वैर, भुसावर, रूपबास और भरतपुर शहर समेत पूरे जिले में निरीक्षण अभियान चलाया.

2025 में 57 नमूने अमानक, लाखों का जुर्माना: शर्मा ने बताया कि जनवरी 2025 से अगस्त 2025 तक विभाग ने 310 नमूने लिए. इनमें 57 अमानक पाए गए. इनमें 25 मामलों में न्यायालय में परिवाद दायर किया. मिलावटखोरों पर कुल 16 लाख 47 हजार 500 रुपए जुर्माना लगाया. जुर्माना उन पर लगाया, जिन्होंने मानकों के विपरीत खाद्य पदार्थ बेचे या रासायनिक तत्व मिलाए.अगली बार उनकी लाइसेंस प्रक्रिया निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी.

2024 में 560 नमूनों में से 98 अमानक: भरतपुर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेश कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश में वर्ष भर नियमित निरीक्षण और नमूनाकरण का कार्य होता है. त्योहार, शादी के सीजन में मिलावट की आशंका ज्यादा होती है. ऐसे समय में विशेष अभियान चलाते हैं. वर्ष 2024 में भरतपुर जिले में कुल 560 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए. इनमें 152 नमूने तेल और वनस्पति पदार्थ, 79 नमूने मावा और मिठाइयां, जबकि 53 नमूने मिर्च-मसालों के थे. इन जांचों में 98 नमूने अमानक पाए गए. इनमें 96 मामलों को सक्षम न्यायालय में पेश किया जा चुका ताकि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा सके.

भरतपुर : त्योहारी रौनक में जरा-सी लापरवाही मिठास के साथ 'जहर' का सेवन करा सकती है. दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने भरतपुर , खैरथल-तिजारा और बारां में मिलावटखोरी पर शिकंजा कसना शुरू किया. भरतपुर में बीते वर्ष लिए सैकड़ों नमूनों में से 98 नमूने अमानक मिले. इन पर 16 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया. मिलावटी तेल, मावा, मसाले और मिठाइयां न केवल स्वाद बिगाड़ते हैं, बल्कि पेट, लिवर और किडनी जैसी बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं.

स्वास्थ्य पर बड़ा खतरा: आरबीएम अस्पताल के सीनियर फिजिशियन डॉ विवेक भारद्वाज ने बताया कि मिलावटी पदार्थ सबसे ज्यादा पाचन तंत्र, लिवर, किडनी और हृदय को नुकसान पहुंचाते हैं. नकली रंगों से बनी मिठाई और मावे में डाले रासायनिक पदार्थ लंबे समय में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं.

ऐसे करें मिलावट की पहचान: शर्मा ने बताया कि उपभोक्ता चाहें तो कुछ आसान तरीकों से घर पर भी खाद्य पदार्थों की जांच कर सकते हैं.

मिर्च पाउडर: एक गिलास साफ पानी में मिर्च डालें. यदि मिर्च नीचे बैठ जाए और पानी का रंग न बदले तो मिर्च शुद्ध है. अगर पानी लाल हो जाए तो रंग मिलाया गया है.

एक गिलास साफ पानी में मिर्च डालें. यदि मिर्च नीचे बैठ जाए और पानी का रंग न बदले तो मिर्च शुद्ध है. अगर पानी लाल हो जाए तो रंग मिलाया गया है. नमक में आयोडीन: नमक पर टिंचर आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डालें. नमक नीला नहीं होता तो आयोडीन की मात्रा नहीं है.

नमक पर टिंचर आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डालें. नमक नीला नहीं होता तो आयोडीन की मात्रा नहीं है. दूध: दूध की एक बूंद समतल सतह पर गिराएं. फैली तो दूध में पानी मिला है. अगर बूंद निशान छोड़ते हुए आगे बढ़ती है तो दूध शुद्ध है

दूध की एक बूंद समतल सतह पर गिराएं. फैली तो दूध में पानी मिला है. अगर बूंद निशान छोड़ते हुए आगे बढ़ती है तो दूध शुद्ध है घी: गर्म करने के बाद घी की खुशबू बनी रहती है तो शुद्ध है. अगर खुशबू गायब हो जाती है तो उसमें मिलावट की आशंका है.

पैकिंग और लेबल पर जरूर दें ध्यान: खाद्य सुरक्षा अधिकारी शर्मा ने उपभोक्ताओं को सावधान करते कहा कि बाजार में खुले में बिकने वाले तेल, मिर्च या मसाले खरीदने से बचें, क्योंकि सरकार ने खुले तेल और मिर्च के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया है. हमेशा पैक्ड वस्तुएं ही खरीदें और यह सुनिश्चित करें कि पैक पर निर्माण तिथि, एक्सपायरी डेट, एफएसएसएआई का लोगो और बैच नंबर जरूर अंकित हो. जब भी खाद्य पदार्थ खरीदें तो पैकिंग और लेबल पढ़ें. थोड़ी-सी जागरूकता बड़ी परेशानी से बचा सकती है.

मुंडावर में मसाले और नमकीन कराई नष्ट: उधर, खाद्य सुरक्षा टीम ने शुक्रवार को खैरथल-तिजारा के मुंडावर कस्बे में करीब 210 किलो दूषित मसाले और दूषित नमकीन नष्ट कराई. सीएमएचओ डॉ. अरविंद ने बताया कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर खाद्य सामग्रियों में मिलावट की शिकायत मिली थी. इसमें मुंडावर बस स्टैंड के पास घटिया खाद्य सामग्री बेचने की सूचना दी गई. शिकायत की पुष्टि के लिए खाद्य टीम ने दुकान का निरीक्षण किया तो खुले में सरसों का तेल, दूषित मसाले और अवधि पार नमकीन बेचना पाया गया. टीम ने सरसों तेल, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमकीन के नमूने लेकर जांच के लिए लैब भेजे. जांच के दौरान दुकान में साफ सफाई भी नहीं मिली. खाद्य सुरक्षा टीम ने मौके पर करीब 210 किलो अवधि पार नमकीन और दूषित मसाले नष्ट कराए. दुकानदार को नोटिस जारी कर 15 दिन में दुकान में व्यवस्था सुधार के निर्देश दिए. सफाई और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में सुधार नहीं होने पर खाद्य लाइसेंस निरस्त कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी.

मुंडावर में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई (ETV Bharat Alwar)

बारां में बेसन जब्त: बारां में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य विभाग की टीम ने छीपाबड़ौद कस्बे में 200 किलो बेसन जब्त किया और 50 किलो दूषित मिठाइयां नष्ट कराई. सीएमएचओ संजीव सक्सेना ने बताया कि शुक्रवार को छीपाबड़ौद कस्बे में मावे का सैंपल लिया, तेल का सैंपल लिया. साथ ही बेसन का सैंपल लेकर 200 किलो बेसन सीज किया. 20 किलो बूंदी व 30 किलो इमरती नष्ट कराई. नमूने जांच को कोटा भेजे गए हैं.