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शुद्ध आहार मिलावट पर वार : भ्रामक प्रचार पर बड़ी कार्रवाई, जयपुर में एनर्जी ड्रिंक की 32 हजार 292 बोतलें सीज

गोदाम में कई अनियमितताएं मिलीं. मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र उपलब्ध नहीं था.

Officials seizing energy drink bottles in Jaipur.
जयपुर में एनर्जी ड्रिंक की बोतलें सीज करते अधिकारी (Photo Courtesy: Food Safety Department)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 5, 2026 at 8:41 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: राज्य सरकार के 'शुद्ध आहार मिलावट पर वार' अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने रविवार को जयपुर में एनर्जी ड्रिंक और स्पोर्ट्स ड्रिंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. जयपुर मुख्यालय की सेंट्रल टीम ने निर्माण नगर स्थित गोदाम पर छापा मारकर स्टिंग एनर्जी की 32 हजार 292 बोतलें सीज कीं. दूसरी ओर सीएमएचओ जयपुर प्रथम की खाद्य सुरक्षा टीम ने एक अन्य गोदाम से गेटोरेड ऑरेंज और रीलोड ब्रांड के पेय पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं.

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग की सेंट्रल टीम ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSS Act) के तहत निर्माण नगर स्थित मैसर्स अंजली इंटरप्राइजेज पर कैफेनेटेड बेवरेज 'स्टिंग एनर्जी' का नमूना लिया. जांच के दौरान गोदाम में रखी 32 हजार 292 बोतलों को सीज कर दिया. डॉ. शुभमंगला के अनुसार FSSAI के प्रावधानों के तहत किसी भी पेय पदार्थ के लेबल पर 'Stimulates Mind', 'Energizes Body', 'Energy Drink' या 'Sports Drink' जैसे दावे करना भ्रामक प्रचार की श्रेणी में आता है. इसी आधार पर संबंधित उत्पाद के खिलाफ कार्रवाई की है.

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तय मानकों की पालना नहीं: डॉ. शुभमंगला ने बताया कि निरीक्षण के दौरान गोदाम में कई अन्य अनियमितताएं भी सामने आईं. मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र उपलब्ध नहीं था. गोदाम का फर्श कई स्थानों पर टूटा मिला. खाद्य उत्पादों को निर्धारित मानकों के अनुरूप पैलेट्स पर नहीं रखा गया था. खाद्य पदार्थों के परिवहन में उपयोग किए जा रहे वाहनों के लिए भी आवश्यक खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं मिला. इन कमियों को लेकर संबंधित फर्म को अलग से इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया जाएगा.

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नमूने लैब भेजे: उधर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (जयपुर प्रथम) के खाद्य सुरक्षा दल ने पटेल नगर स्थित ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड गोदाम का निरीक्षण किया. यहां से गेटोरेड ऑरेंज और रीलोड ब्रांड के नॉन-कार्बोनेटेड वाटर बेस्ड बेवरेज के नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत लिए गए. इनको जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा है. विभाग ने बताया कि इन उत्पादों के लेबल पर किए प्रचार-प्रसार की जांच की जाएगी. यदि लेबल पर भ्रामक दावे मिले तो संबंधित कंपनियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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