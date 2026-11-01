दीपावली से पहले मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई, 3133 किलो संदिग्ध सरसों तेल और 209 किलो घी सील
विभाग की ओर से लिए गए नमूनों को जांच के लिए भेजा जा रहा है. जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी.
Published : November 1, 2026 at 10:39 AM IST|
Updated : November 1, 2026 at 11:34 AM IST
बालोतरा : दीपावली के पर्व के मद्देनजर बाजार में मिठाइयां एवं खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग को देखते हुए बालोतरा जिले में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है. आमजन के स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो, इसके लिए विभाग की टीम ने कृषि उपज मंडी स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों पर कुल 3133 किलोग्राम, संदिग्ध दुर्गा ब्रांड सरसों तेल और 209 किलोग्राम आशीष ब्रांड घी सीज करने की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. इस दौरान टीम ने विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजने के साथ ही आवश्यक कार्रवाई करने में जुटी है.
खाद्य सुरक्षा दल ने कृषि उपज मंडी स्थित मैसर्स माधव ट्रेडिंग कंपनी से गुड़ एवं दुर्गा ब्रांड सरसों तेल के नमूने लिए. इसके साथ ही 3133 किलोग्राम संदिग्ध सरसों तेल को सीज किया गया. वहीं, महावीर ट्रेडर्स से आशीष ब्रांड घी का नमूना लेकर 209 किलोग्राम संदिग्ध घी सीज किया गया. इसके अलावा महारानी मावा भंडार से मीठे मावे का नमूना लिया गया. विभाग की ओर से लिए गए नमूनों को जांच के लिए भेजा जा रहा है. जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी.
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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. उम्मेदाराम चौधरी ने बताया कि दीपावली के मद्देनजर दूध, मावा, पनीर, मिठाइयों एवं खाद्य तेलों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. विभागीय टीमें लगातार बाजारों एवं खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रही हैं. शिकायतों एवं प्राप्त सूचनाओं के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए संदिग्ध खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जा रहे हैं और आवश्यकतानुसार उन्हें सीज किया जा रहा है. उन्होंने खाद्य व्यापारियों को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री बेचने की हिदायत दी है. साथ ही आमजन से भी सतर्क रहने की अपील की है.
डॉ. चौधरी ने स्पष्ट किया कि आमजन को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना विभाग की प्राथमिकता है. खाद्य पदार्थों में मिलावट कर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. कार्रवाई के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. उम्मेदाराम चौधरी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी गिरधारी राम एवं भोजराज मय टीम मौजूद रही.