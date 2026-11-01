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दीपावली से पहले मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई, 3133 किलो संदिग्ध सरसों तेल और 209 किलो घी सील

मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई ( ETV Bharat )

बालोतरा : दीपावली के पर्व के मद्देनजर बाजार में मिठाइयां एवं खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग को देखते हुए बालोतरा जिले में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है. आमजन के स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो, इसके लिए विभाग की टीम ने कृषि उपज मंडी स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों पर कुल 3133 किलोग्राम, संदिग्ध दुर्गा ब्रांड सरसों तेल और 209 किलोग्राम आशीष ब्रांड घी सीज करने की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. इस दौरान टीम ने विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजने के साथ ही आवश्यक कार्रवाई करने में जुटी है.

खाद्य सुरक्षा दल ने कृषि उपज मंडी स्थित मैसर्स माधव ट्रेडिंग कंपनी से गुड़ एवं दुर्गा ब्रांड सरसों तेल के नमूने लिए. इसके साथ ही 3133 किलोग्राम संदिग्ध सरसों तेल को सीज किया गया. वहीं, महावीर ट्रेडर्स से आशीष ब्रांड घी का नमूना लेकर 209 किलोग्राम संदिग्ध घी सीज किया गया. इसके अलावा महारानी मावा भंडार से मीठे मावे का नमूना लिया गया. विभाग की ओर से लिए गए नमूनों को जांच के लिए भेजा जा रहा है. जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी.