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मिलावट पर बड़ी कार्रवाई, जयपुर में 1400 किलो कीड़े लगे हुए बादाम सीज, कुचामन में काजू जब्त, 3180 किलो किशमिश नष्ट

जयपुर/कुचामनसिटी: ' शुद्ध आहार मिलावट पर वार' अभियान में दीपावली के त्योहार पर खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए चलाए गए विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई. इसके तहत कोल्ड स्टोरेज में रखे सड़े-गले, दूषित एवं खराब हो चुके 1400 किलो बादाम को सीज किया गया है. ये कार्रवाई अतिरिक्त मुख्य सचिव गायत्री राठौड़, आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान अविचल चतुर्वेदी के निर्देश पर सीएमएचओ जयपुर द्वितीय की टीम की ओर से की गई. वहीं, कुचामन में 149 किलो काजू सीज किए गए.

सीएमएचओ जयपुर द्वितीय ने बताया कि टीम ने सीतापुरा इंडस्ट्रीयल एरिया स्थित कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण किया तो उसमें प्लास्टिक के बिना लेबल लगे 35 कट्टों में बादाम भरे हुए रखे थे. कोल्ड स्टोरेज का रिकॉर्ड चेक करने पर पता चला कि यह बादाम बारह जी की गली चांदपोल बाजार की फर्म मैसर्स मित्तल ट्रेडिंग कंपनी ने रखवाए थे, जिनका वजन लगभग 1400 किलो था. कट्टे खोलकर जांचने पर बादाम सड़े-गले, खराब हो चुके थे और उनमें कीड़े लगे हुए थे.

जांच रिपोर्ट के बाद सीज : रिकॉर्ड के आधार पर फर्म के प्रोपराइटर अनिल कुमार गुप्ता को मौके पर बुलवाया गया. उनकी उपस्थिति में बादाम का नमूना एफएसएस एक्ट के अंतर्गत लेकर, शेष लगभग 1400 किलो बादाम को जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक सीज किया गया. प्रोपराइटर से जानकारी करने पर बताया कि ये बादाम रिटेल में नहीं बेचते हैं. इनकी धुलाई कर मशीन से कटिंग की जाती है और बादाम कटिंग के रूप में बेचते हैं. ये स्टॉक विशेषकर दीपावली के त्योहार पर मिठाइयों में उपयोग की जाने वाली बादाम कटिंग के लिए मंगवाया गया था. उसने इस बादाम की रेट 500 प्रति किलो बताई.

149 किलोग्राम काजू सीज किए : डीडवाना कुचामन जिले में 'शुद्ध आहार मिलावट पर वार' अभियान के तहत आयुक्त अविचल चतुर्वेदी के निर्देशों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके अंतर्गत बुधवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में नावां की विभिन्न दुकानों पर औचक निरीक्षण किया गया. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ नरेंद्र चौधरी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान कई किराना स्टोर से भारी मात्रा में अवधिपार कश्मीरी मिर्च, मसाले, मैदा और कोल्ड ड्रिंक बरामद कर उन्हें मौके पर ही नष्ट करवाया गया. साथ ही, निजी स्वीट दुकान से काजू का नमूना लेकर मिलावट के अंदेशे में 149 किलोग्राम काजू सीज किए गए, जिनकी रिपोर्ट आने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

149 किलो काजू सीज किए (फोटो- ईटीवी भारत)

3,180 किलो खराब किशमिश कराया नष्ट: जयपुर में 'शुद्ध आहार-मिलावट पर वार' अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र के एक कोल्ड स्टोरेज गोदाम पर बड़ी कार्रवाई की है. निरीक्षण के दौरान वहां 7-8 वर्ष पुरानी, अनुपयुक्त किशमिश और अखरोट मिले, जिसके बाद मैसर्स अर्चना एंटरप्राइजेज और दिल्ली ट्रेडिंग कंपनी के प्रतिनिधियों की सहमति से 3,180 किलो खराब किशमिश और 480 पैकेट अखरोट मौके पर ही नष्ट करवा दिए गए. इसी गोदाम से मैसर्स मातेश्वरी ट्रेडिंग कंपनी की 1,018 किलोग्राम काली मिर्च भी मिलावट के संदेह में सीज की गई है, जिसका नमूना जांच के लिए भेजा गया है. आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य खराब खाद्य सामग्री को बाजार में पहुंचने से रोकना है. विभाग ने साफ किया है कि आमजन को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.