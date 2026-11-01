बाड़मेर मेडिकल कॉलेज का एक्शन, 80 एमबीबीएस विद्यार्थियों के खिलाफ कार्रवाई, ये है मामला

बाड़मेर मेडिकल कॉलेज का एक्शन, 80 एमबीबीएस विद्यार्थियों के खिलाफ कार्रवाई, ये है मामला
'व्हाइट हाउस' मेडिकल कॉलेज से करीब 3 किलोमीटर दूर एक सुनसान स्थान पर स्थित कमरा है.
Published : November 1, 2026 at 1:11 PM IST
बाड़मेर : बाड़मेर मेडिकल कॉलेज के करीब 80 एमबीबीएस विद्यार्थियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है. कॉलेज के प्राचार्य डॉ अनूप गुर्जर ने बताया कि कुछ स्टूडेंट्स को हॉस्टल से स्थाई रूप से निष्कासित किया गया है. कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स के साथ रैगिंग और अपमानजनक व्यवहार करने का कथित मामला सामने आया था. सीनियर स्टूडेंट्स पर जूनियर के साथ रैगिंग के नाम पर अश्लील सामग्री पढ़ने और जबरन बाल कटवाने तथा 'व्हाइट हाउस' नाम के स्थान पर ले जाकर अपमानजनक निर्देश देने जैसे गंभीर आरोप हैं. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने भी इस मामले को लेकर कॉलेज प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.
ये हुई कार्रवाई : बाड़मेर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ अनूप गुर्जर ने बताया कि पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एंटी रैगिंग कमेटी की अनुशंसा के बाद करीब 80 एमबीबीएस विद्यार्थियों खिलाफ के अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है. इनमें 5-7 स्टूडेंट को हॉस्टल से स्थाई रूप से निष्कासित किया गया है. जबकि अन्य विद्यार्थियों में कुछ को 30, 15 और 7 कार्य दिवस तक शैक्षणिक गतिविधियों से बाहर रखने की कार्रवाई की गई. उन्होंने कहा कि इसके अलावा इन विद्यार्थियों को 1 साल तक सांस्कृतिक और खेलकूद गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है. उन्होंने बताया कि एनसीबी ने भी मामले में रिपोर्ट मांगी थी जिसे कॉलेज प्रशासन की ओर से भेज दिया गया है.
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यहां है 'व्हाइट हाउस' : उन्होंने बताया कि मामला जानकारी में आने के बाद इस संबंध में जांच में पता चला कि विद्यार्थियों के बीच व्हाट्सएप पर सीनियर और जूनियर के अलग-अलग ग्रुप बने हुए थे. जिसमें एक पीडीएफ भेजी गई थी. जिसमें आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था. इस पूरे मामले में कुछ सीनियर और जूनियर विद्यार्थी भी आपस में एक-दूसरे से मिले हुए थे. उन्होंने बताया कि यह गतिविधियां ऑनलाइन माध्यम से हुई है. शिकायत में जिस 'व्हाइट हाउस' का जिक्र किया गया है वह मेडिकल कॉलेज से करीब 3 किलोमीटर दूर एक सुनसान स्थान पर स्थित कमरा है. बाल काटने के आरोपों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि कालेज परिसर में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है. स्टूडेंट ने कॉलेज से बाहर जाकर एक सलून पर बाल जरूर कटवाए थे. उन्होंने बताया कि कॉलेज से बाहर आने–जाने वाले प्रत्येक विद्यार्थी की गेट पर रजिस्टर में एंट्री दर्ज की जाती है.
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डॉ अनूप गुर्जर ने बताया कि स्टूडेंट्स की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुई कॉलेज में बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग-अलग हॉस्टल की व्यवस्था की गई है. परिसर की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. साथ ही प्रत्येक गार्ड को वॉकी टॉकी उपलब्ध कराए गए हैं ताकि तत्काल सूचना का आदान-प्रदान किया जा सके. उन्होंने बताया कि वे स्वयं प्रतिदिन शाम को हॉस्टल में राउंड लेते हैं और विद्यार्थियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनते हैं, लेकिन इस तरह की कोई समस्या सामने नहीं आई है. हालांकि एनएमसी को इस संबंध में शिकायत मिली थी.
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