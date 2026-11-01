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बाड़मेर मेडिकल कॉलेज का एक्शन, 80 एमबीबीएस विद्यार्थियों के खिलाफ कार्रवाई, ये है मामला

बाड़मेर मेडिकल कॉलेज ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेर : बाड़मेर मेडिकल कॉलेज के करीब 80 एमबीबीएस विद्यार्थियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है. कॉलेज के प्राचार्य डॉ अनूप गुर्जर ने बताया कि कुछ स्टूडेंट्स को हॉस्टल से स्थाई रूप से निष्कासित किया गया है. कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स के साथ रैगिंग और अपमानजनक व्यवहार करने का कथित मामला सामने आया था. सीनियर स्टूडेंट्स पर जूनियर के साथ रैगिंग के नाम पर अश्लील सामग्री पढ़ने और जबरन बाल कटवाने तथा 'व्हाइट हाउस' नाम के स्थान पर ले जाकर अपमानजनक निर्देश देने जैसे गंभीर आरोप हैं. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने भी इस मामले को लेकर कॉलेज प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.