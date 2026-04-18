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NH 52 पर कोटा पुलिस ने पकड़े 46.77 लाख रुपए, दो गिरफ्तार

कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि नेशनल हाईवे 52 पर मोरुकलां के नजदीक शनिवार सुबह नाकाबंदी की जा रही थी. इस दौरान झालावाड़ की तरफ से आई एक मध्य प्रदेश नंबर की कार को रुकवाया गया. इसकी जांच मौके पर मौजूद सब इंस्पेक्टर सुरेश शर्मा ने की. कार में पीछे की सीट पर बैग रखे हुए थे, जिनमें जांच करने पर भारी नकदी मिली.

कोटाः नेशनल हाईवे 52 पर शनिवार को कनवास थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार सवार दो युवकों से लाखों रुपए की नकदी बरामद की है. दोनों ने स्वयं को टोल प्लाजा का कार्मिक बताया. साथ ही रुपए को कंपनी में भेजने की बात कर रहे थे, लेकिन मामला संदिग्ध लगने पर राशि को जब्त कर लिया है. दोनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है. इस मामले में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में रजिस्टर्ड एक कार को भी जब्त किया गया है.

बैग से मिले 46 लाख से अधिक की नकदीः मौके पर सब इंस्पेक्टर सुरेश शर्मा और उनकी टीम ने इस नकदी की गिनती की. इसमें 500 के 7250 नोट, 200 के 3000, सौ रुपए के 4530, व 50 के 51 और 10 का एक नोट था. कुल मिलाकर 46 लाख 77 हजार 860 रुपए थे. इसके संबंध में दोनों युवक कोई जानकारी नहीं दे पाए. घटना के बाद दोनों युवकों को भी शांति भंग में गिरफ्तार किया गया. जिनमें उत्तर प्रदेश के आगरा निवासी 27 वर्षीय शैलेश शर्मा और उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के 21 वर्षीय चौकरी निवासी अभयराज सिंह शामिल हैं.

टोल कलेक्शन के रुपए बताएः सब इंस्पेक्टर सुरेश शर्मा ने बताया कि दोनों युवकों ने राशि को टोल कलेक्शन का बताया था. दोनों कह रहे थे कि वह दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंडाना के नजदीक गोपालपुरा इंटरचेंज पर कंपनी के व्यक्ति को राशि देने जा रहे हैं. इस संबंध में कोई आगे जानकारी नहीं दे पाए. इसके बाद दोनों युवकों को पहले हिरासत में लिया गया, फिर गिरफ्तार किया गया है. साथ ही इस राशि को धारा 106 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जब्त कर लिया है. कार को भी दस्तावेज नहीं होने पर मोटर व्हीकल एक्ट में जब्त किया गया है. इस पूरी कार्रवाई के संबंध में इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्मेंट को भी सूचना दी गई है.