अब याची कार्यवाहक प्रधानाध्यापकों को मिलेंगे हेडमास्टरों के वेतनमान
कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के तौर पर कार्यभार देख रहे याची शिक्षकों के लिए खुशखबरी. ऐसे शिक्षकों को कोर्ट का कार्यवाहक प्रधानाध्यापक का वेतन देने का आदेश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 9:18 AM IST|
Updated : October 15, 2026 at 9:56 AM IST
लखनऊ: प्रदेश के ऐसे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक परिषदीय विद्यालय, जिनमें नियमित प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति न होने की स्थिति में कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के तौर पर कार्यभार देख रहे याची शिक्षकों के लिए खुशखबरी है. ऐसे शिक्षकों को कोर्ट के आदेश पर सरकार ने कार्यवाहक प्रधानाध्यापक का वेतन देने का आदेश दिया है. सरकार के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से इस बाबत निर्देश जारी कर दिया है.
ऐसे याची शिक्षक जो कार्यवाहक प्रधानाचार्य का काम देख रहे है और कम से कम पांच वर्ष सेवा के पूरे कर चुके हों, इस आदेश से लाभान्वित होंगे. दरअसल, वरिष्ठ शिक्षक के तौर पर कार्यवाहक प्रधानाध्यापक पद पर तैनात वरिष्ठ शिक्षकों की तरफ से मांग की जा रही थी कि वे समान कार्य-समान वेतन के हकदार हैं.
कोर्ट ने दिया है पक्ष में फैसला
दिनेश कुमार और 228 अन्य की ओर से दाखिल याचिका (रिट-ए संख्या 8492/2026) में कहा गया था कि शिक्षक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट और बालिका प्राथमिक विद्यालयों में कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उस पद के अनुसार वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसके वे हकदार हैं.
याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट और बालिका प्राथमिक विद्यालयों में कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहे याची शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिया है.
न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ ने निर्देश दिया है कि संबंधित शिक्षकों को नियमित चयन होने तक शासनादेश के अनुसार कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के पद का वेतन दिया जाए.
तथ्यात्मक जांच कर लाभ देने के निर्देश
कोर्ट के आदेश के अनुपालन में अपर मुख्य सचिव, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि वह कोर्ट के संसोधित आदेश के अनुसार तथ्यात्मक जांच कर याची शिक्षकों को वेतनमान का लाभ दें. इसके लिए शिक्षक के पास न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव होने के साथ ही वर्तमान में प्रधानाध्यापक का पद सम्भाल रहे हो, होना अनिवार्य है.
2016 के बाद से नही हुई पदोन्नति
परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में वर्ष 2016 के बाद से पदोन्नति नही हुई है, जबकि शिक्षक हर साल रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में काफी पद खाली चल रहे हैं. जिसके चलते विभाग की तरफ से वरिष्ठ शिक्षकों से काम लिया जा रहा है.