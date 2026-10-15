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अब याची कार्यवाहक प्रधानाध्यापकों को मिलेंगे हेडमास्टरों के वेतनमान

याची कार्यवाहक प्रधानाध्यापकों को मिलेंगे उनके वेतनमान. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: प्रदेश के ऐसे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक परिषदीय विद्यालय, जिनमें नियमित प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति न होने की स्थिति में कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के तौर पर कार्यभार देख रहे याची शिक्षकों के लिए खुशखबरी है. ऐसे शिक्षकों को कोर्ट के आदेश पर सरकार ने कार्यवाहक प्रधानाध्यापक का वेतन देने का आदेश दिया है. सरकार के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से इस बाबत निर्देश जारी कर दिया है.

ऐसे याची शिक्षक जो कार्यवाहक प्रधानाचार्य का काम देख रहे है और कम से कम पांच वर्ष सेवा के पूरे कर चुके हों, इस आदेश से लाभान्वित होंगे. दरअसल, वरिष्ठ शिक्षक के तौर पर कार्यवाहक प्रधानाध्यापक पद पर तैनात वरिष्ठ शिक्षकों की तरफ से मांग की जा रही थी कि वे समान कार्य-समान वेतन के हकदार हैं.

कोर्ट ने दिया है पक्ष में फैसला दिनेश कुमार और 228 अन्य की ओर से दाखिल याचिका (रिट-ए संख्या 8492/2026) में कहा गया था कि शिक्षक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट और बालिका प्राथमिक विद्यालयों में कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उस पद के अनुसार वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसके वे हकदार हैं. याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट और बालिका प्राथमिक विद्यालयों में कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहे याची शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिया है.