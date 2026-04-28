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Sanjay Singh बोले- ‘स्मार्ट चीटर’ बनकर जनता को लूट रहा स्मार्ट मीटर, 3 मई से यूपी भर में आंदोलन करेगी AAP

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर अब ‘स्मार्ट चीटर’ बनकर जनता को लूट रहे हैं और इनकी रफ्तार मिल्खा सिंह से भी तेज हो गई है. उन्होंने कहा कि जहां पहले ₹1500 का बिजली बिल आता था, वहीं अब ₹6000-7000 तक बिल पहुंच रहा है. प्रीपेड मीटर में रिचार्ज के बाद भी 10-12 घंटे बिजली बहाल नहीं होती. संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी तीन मई से पूरे उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन चलाएगी. इसमें हस्ताक्षर अभियान, जनजागरण और विरोध प्रदर्शन शामिल होंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में लगाए गए लगभग 80 लाख मीटरों में से 70 लाख प्रीपेड मीटर हैं, जो जनता को ठगने का काम कर रहे हैं. इसी के साथ उन्होंने “रोजगार दो–सामाजिक न्याय दो” पदयात्रा के पांचवें चरण की घोषणा करते हुए बताया कि यह यात्रा 16 मई से मेरठ से शुरू होकर 20 मई को गाजियाबाद में समाप्त होगी. रोजगार, सामाजिक न्याय और किसानों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा. संजय सिंह ने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय में फीस में भारी बढ़ोतरी छात्रों के साथ अन्याय है और इस पर वह सरकार को पत्र लिखकर विरोध दर्ज कराएंगे.