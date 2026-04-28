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Sanjay Singh बोले- ‘स्मार्ट चीटर’ बनकर जनता को लूट रहा स्मार्ट मीटर, 3 मई से यूपी भर में आंदोलन करेगी AAP

आप नेता संजय सिंह ने कहाकि स्मार्ट मीटर ‘स्मार्ट चीटर’ बनकर जनता को लूट रहे. इनकी रफ्तार मिल्खा सिंह से भी तेज हो गई है.

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आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 6:19 PM IST

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लखनऊ: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला.

उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर अब ‘स्मार्ट चीटर’ बनकर जनता को लूट रहे हैं और इनकी रफ्तार मिल्खा सिंह से भी तेज हो गई है.

उन्होंने कहा कि जहां पहले ₹1500 का बिजली बिल आता था, वहीं अब ₹6000-7000 तक बिल पहुंच रहा है. प्रीपेड मीटर में रिचार्ज के बाद भी 10-12 घंटे बिजली बहाल नहीं होती.

संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी तीन मई से पूरे उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन चलाएगी. इसमें हस्ताक्षर अभियान, जनजागरण और विरोध प्रदर्शन शामिल होंगे.

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में लगाए गए लगभग 80 लाख मीटरों में से 70 लाख प्रीपेड मीटर हैं, जो जनता को ठगने का काम कर रहे हैं.

इसी के साथ उन्होंने “रोजगार दो–सामाजिक न्याय दो” पदयात्रा के पांचवें चरण की घोषणा करते हुए बताया कि यह यात्रा 16 मई से मेरठ से शुरू होकर 20 मई को गाजियाबाद में समाप्त होगी. रोजगार, सामाजिक न्याय और किसानों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा.

संजय सिंह ने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय में फीस में भारी बढ़ोतरी छात्रों के साथ अन्याय है और इस पर वह सरकार को पत्र लिखकर विरोध दर्ज कराएंगे.

उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर विश्वास जताया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में एकतरफा जीत होगी, हालांकि उन्होंने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया.

न्यायपालिका से जुड़े सवाल पर संजय सिंह ने कहा कि निष्पक्षता लोकतंत्र की आत्मा है और जब किसी जज की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं, तो उन्हें स्वयं उस मामले से अलग हो जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के सम्मान की रक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है, जिसमें न्यायाधीश स्वयं भी शामिल हैं.

स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकताओं में ये क्षेत्र नहीं हैं, जिसका परिणाम है कि मिर्जापुर में एंबुलेंस के बाहर महिला का प्रसव जैसी घटनाएं सामने आती हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जाति और धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है और मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी कर रही है.

राघव चड्ढा के पार्टी छोड़ने के सवाल पर संजय सिंह ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा दबाव और एजेंसियों के जरिए अन्य दलों को तोड़ने का काम कर रही है.

उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी अब सतर्क है और पंजाब में “ऑपरेशन लोटस” का जवाब “ऑपरेशन पीटस” से दिया जाएगा. एसआईआर और चुनावी प्रक्रिया पर उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा वोटों की चोरी और केंद्रीय बलों के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है.

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