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स्कूलों की बदहाली पर सख्त ACS, निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश, गुणवत्ता जांच के बाद ही लगेगा मटेरियल

जयपुर का बदहाल स्कूल भवन ( ETV Bharat Jaipur (File Photo) )

जयपुर : प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जर्जर भवनों, छतों की खराब स्थिति और मरम्मत कार्यों में देरी का मुद्दा लगातार सामने आता रहा है. स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्माण एवं मरम्मत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए. अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने स्पष्ट किया कि स्कूलों में निर्माण कार्य तय समय में पूरे किए जाएं और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं हो. उन्होंने निर्माण सामग्री की जांच के बाद ही उसका उपयोग सुनिश्चित करने और लंबित कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए.