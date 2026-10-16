स्कूलों की बदहाली पर सख्त ACS, निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश, गुणवत्ता जांच के बाद ही लगेगा मटेरियल
विभाग आगामी सप्ताह सभी जिलों के सहायक अभियंताओं की संभागवार बैठक भी करेगा. इनमें लंबित और रुके निर्माण कार्यों की समीक्षा होगी.
Published : October 16, 2026 at 8:34 PM IST
जयपुर : प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जर्जर भवनों, छतों की खराब स्थिति और मरम्मत कार्यों में देरी का मुद्दा लगातार सामने आता रहा है. स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्माण एवं मरम्मत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए. अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने स्पष्ट किया कि स्कूलों में निर्माण कार्य तय समय में पूरे किए जाएं और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं हो. उन्होंने निर्माण सामग्री की जांच के बाद ही उसका उपयोग सुनिश्चित करने और लंबित कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए.
शिक्षा संकुल में शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों की बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने प्रदेशभर में चल रहे निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों से धीमी गति से चल रहे कार्यों की जानकारी ली एवं समयबद्ध तरीके से पूरा कराने को कहा. उन्होंने स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं के विकास कार्यों में अनावश्यक देरी रोकने और निर्माण की गुणवत्ता तय मानकों के अनुरूप बनाए रखने पर जोर दिया.
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मरम्मत कार्यों पर निगरानी बढ़ाने की तैयारी: प्रदेश के सरकारी स्कूलों की इमारतों की स्थिति और विद्यार्थियों की सुरक्षा का मुद्दा पहले भी गंभीर सवाल खड़े कर चुका है. झालावाड़ के पिपलोदी में जुलाई 2025 में स्कूल की छत गिरने से सात बच्चों की मौत और 20 से अधिक बच्चों के घायल होने की घटना के बाद स्कूल भवनों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी थी. इसी तरह हाल में जयपुर के बगरू क्षेत्र के रामपुर-कंवरपुरा स्कूल को लेकर भी स्कूल परिसर और भवन की स्थिति पर सवाल उठाए गए. इन घटनाओं और स्कूलों की बदहाली से जुड़े मुद्दों के बीच निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की समयबद्धता और उनकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण हो जाती है. अब विभागीय स्तर पर इन कार्यों की प्रगति की समीक्षा और निगरानी को लेकर निर्देश दिए गए.
धीमी गति वाले कामों को गति देने के निर्देश :अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने सभी अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयकों (ADPC) को निविदा संबंधी प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं. जिन निर्माण कार्यों की प्रगति धीमी है, उनके संबंध में संबंधित जिलों के सहायक अभियंताओं से चर्चा कर काम में तेजी लाने को कहा. विभाग आगामी सप्ताह सभी जिलों के सहायक अभियंताओं की संभागवार बैठक भी करेगा. इनमें लंबित और रुके निर्माण कार्यों की समीक्षा होगी. काम में बाधाओं की पहचान कर समाधान किया जाएगा.
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दूसरे विभागों से होने वाले निर्माण कार्य भी निगरानी के दायरे में: स्कूलों में निर्माण कार्य केवल शिक्षा विभाग के बजट से ही नहीं, बल्कि दूसरे विभागों, संस्थाओं, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) और अन्य मदों से भी करवाए जाते हैं. ऐसे कार्यों की तकनीकी देखरेख और नियमित निरीक्षण की जिम्मेदारी भी समग्र शिक्षा के संबंधित इंजीनियर्स को सौंपी जाएगी. इस व्यवस्था का उद्देश्य अलग-अलग एजेंसियों के माध्यम से हो रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति पर निगरानी रखना है.
सीमेंट, बजरी और स्टील की जांच के बाद ही इस्तेमाल :निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सीमेंट, बजरी, स्टील सहित अन्य जरूरी निर्माण सामग्री की निर्धारित मानकों के अनुसार टेस्टिंग करवाई जाए. जांच में सामग्री की गुणवत्ता संतोषजनक पाए जाने के बाद ही उसे निर्माण कार्यों में इस्तेमाल किया जाए. उन्होंने कहा कि स्कूलों में मरम्मत के काम केवल पूरे कर देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी मजबूती और सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है. ऐसे में निर्माण सामग्री की जांच, नियमित तकनीकी निरीक्षण और समयबद्ध काम पूरा कराने की व्यवस्था अहम होगी.
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