राज्यस्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में एसीएस ने किया आह्वान, वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम को बनाएं जनआंदोलन, सभी विभाग मिलकर करें कार्य
रांची में मलेरिया, लिम्फेटिक फाइलेरिया, डेंगू और दूसरी बीमारियों की रोकथाम और कंट्रोल के लिए स्टेट-लेवल टास्क फोर्स की मीटिंग हुई.
Published : July 30, 2026 at 8:23 PM IST
रांची: मलेरिया, लिम्फैटिक फाइलेरियासिस, डेंगू, चिकनगुनिया और वेक्टर-जनित (कीड़ों-मकोड़ों से फैलने वाली) अन्य बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग (झारखंड सरकार) की ओर से बुलाई गई राज्य-स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक गुरुवार को डोरंडा स्थित नेपाल हाउस में योजना एवं विकास विभाग के कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई. बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए.के. सिंह ने की.
सब विभागों को साथ मिलकर काम करना होगाः मुख्य सचिव ए.के. सिंह
समीक्षा के दौरान, राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य सेवाएं) ने कहा कि मलेरिया, लिम्फैटिक फाइलेरियासिस, डेंगू, चिकनगुनिया, काला अजार और जापानी इंसेफेलाइटिस जैसी वेक्टर-जनित बीमारियों को नियंत्रित करना केवल स्वास्थ्य विभाग की ही जिम्मेदारी नहीं है. इन बीमारियों की रोकथाम के लिए, स्वास्थ्य विभाग को ग्रामीण विकास; पंचायती राज; शहरी विकास और आवास; स्कूली शिक्षा और साक्षरता; उच्च और तकनीकी शिक्षा; श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास; तथा पेयजल और स्वच्छता विभागों के साथ मिलकर काम करना होगा.
विभागों की जिम्मेदारियां तय की गईं
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि मलेरिया, लिम्फेटिक फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानी इंसेफेलाइटिस जैसे वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम को जन-आंदोलन बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वित रूप से कार्य करना होगा. उन्होंने विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियां स्पष्ट करते हुए औपचारिक पत्र जारी करने तथा जिला से पंचायत स्तर तक प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए.
बैठक में बताया गया कि जून 2026 तक राज्य में मलेरिया के 16,728 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें पूर्वी सिंहभूम (6,527) और पश्चिमी सिंहभूम (6,172) में लगभग 76 प्रतिशत मामले पाए गए. वहीं, जून 2026 में डेंगू के 77 मामले दर्ज हुए, जिनमें सर्वाधिक 27 मामले रांची से हैं. सर्वाधिक मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में समय पर जांच, त्वरित एवं पूर्ण उपचार, दवाओं की उपलब्धता, नियमित निगरानी, मच्छर नियंत्रण और जन-जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए.
मरीजों की नियमित जांच पर जोर दिया गया
लिम्फैटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान, अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (MDA) अभियान केवल दवा बांटने तक सीमित नहीं रहना चाहिए; बल्कि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पात्र लाभार्थी प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की मौजूदगी में दवा का सेवन करें. साथ ही, बीमारी के प्रबंधन (morbidity management) को मजबूत करने, MMDP किट उपलब्ध कराने, हाइड्रोसील का इलाज करने और फाइलेरियासिस के मरीजों की नियमित जांच (फॉलो-अप) करने पर भी जोर दिया गया.
एंटी-फाइलेरियल दवा के सेवन को बढ़ावा देने पर सहमति
गुरुवार को हुई बैठक में ग्रामीण विकास, पंचायती राज, शहरी विकास, पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा और श्रम विभागों की भूमिकाओं पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में ग्राम सभाओं, स्कूलों-कॉलेजों, शहरी स्थानीय निकायों, स्वयं-सहायता समूहों, औद्योगिक क्षेत्रों और कार्यस्थलों के माध्यम से जन-जागरूकता बढ़ाने; साथ ही पानी जमा होने से रोकने, स्वच्छता अभियान चलाने और मलेरिया की जांच, इलाज तथा एंटी-फाइलेरियल दवा के सेवन को बढ़ावा देने पर सहमति बनी.
बैठक में स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय निदेशक रविशंकर, एनएचएमके मैनेजिंग डायरेक्टर शशि प्रकाश झा, उप सचिव अश्विनी कुमार और विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन, पीरामल और सिनी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे. सहयोगी संस्थाओं ने रोग निगरानी, तकनीकी सहयोग, क्षमता निर्माण, सामुदायिक सहभागिता और कार्यक्रम की नियमित समीक्षा में सहयोग जारी रखने की सहमति व्यक्त की.
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