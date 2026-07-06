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हाईकोर्ट के आदेश के बाद एसीएस सावंत ने संभाला आरसीए का प्रभार, तीन माह में चुनाव कराने की जिम्मेदारी

एसीएस भास्कर सावंत ने कहा कि न्यायालय के आदेश के बाद आरसीए की चुनाव प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से सम्पन्न कराई जाएगी.

ACS Bhaskar Sawant RCA Incharge
अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर सावंत (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 6, 2026 at 2:09 PM IST

2 Min Read
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जयपुर: अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर सावंत ने सोमवार को आरसीए अकादमी के प्रशासक का दायित्व संभाल लिया. राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें प्रशासक नियुक्त कर तीन माह के भीतर आरसीए के चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी सौंपी थी. पदभार संभालने के बाद भास्कर सावंत ने कहा कि उनकी प्राथमिकता हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप चुनाव करवाना है. इसके लिए चुनाव प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार कर और उसे समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा. कोर्ट की ओर से दी गई इस जिम्मेदारी वे पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ निभाएंगे.

सावंत ने बताया कि जल्द ही चुनाव कार्यक्रम को लेकर संबंधित पक्षों से चर्चा की जाएगी तथा निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक तैयारियां शुरू की जाएंगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी नियमों और न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे.

पढ़ें: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: RCA एडहॉक कमेटी के काम पर रोक, IAS भास्कर ए सावंत होंगे नए प्रशासक

एडहॉक कमेटी निलंबित: बीते दिनों राजस्थान क्रिकेट संघ के संचालन को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए आरसीए की एडहॉक कमेटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था. साथ ही अदालत ने भास्कर सावंत को आरसीए का प्रशासक नियुक्त किया था. कोर्ट ने यह फैसला राजीव प्रताप सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था. सुनवाई के दौरान अदालत ने सहकारिता रजिस्ट्रार के रवैये पर भी नाराजगी जताई थी. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया था कि आरसीए की एडहॉक कमेटी का गठन मार्च 2024 में केवल अंतरिम व्यवस्था के रूप में किया गया था. कमेटी को तीन माह के भीतर राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन निर्धारित समय सीमा में चुनाव नहीं कराए गए. इसके बजाय अलग-अलग आदेशों के जरिए एडहॉक कमेटी का कार्यकाल लगातार बढ़ाया जाता रहा था. याचिका में यह भी कहा गया था कि चुनाव कराने के बजाय एडहॉक कमेटी लंबे समय से आरसीए का संचालन करती रही, जबकि इसका उद्देश्य केवल चुनाव करवाना था. इस पर हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए एडहॉक कमेटी को निलंबित करने का आदेश दिया था.

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