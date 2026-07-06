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हाईकोर्ट के आदेश के बाद एसीएस सावंत ने संभाला आरसीए का प्रभार, तीन माह में चुनाव कराने की जिम्मेदारी

जयपुर: अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर सावंत ने सोमवार को आरसीए अकादमी के प्रशासक का दायित्व संभाल लिया. राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें प्रशासक नियुक्त कर तीन माह के भीतर आरसीए के चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी सौंपी थी. पदभार संभालने के बाद भास्कर सावंत ने कहा कि उनकी प्राथमिकता हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप चुनाव करवाना है. इसके लिए चुनाव प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार कर और उसे समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा. कोर्ट की ओर से दी गई इस जिम्मेदारी वे पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ निभाएंगे.

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एडहॉक कमेटी निलंबित: बीते दिनों राजस्थान क्रिकेट संघ के संचालन को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए आरसीए की एडहॉक कमेटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था. साथ ही अदालत ने भास्कर सावंत को आरसीए का प्रशासक नियुक्त किया था. कोर्ट ने यह फैसला राजीव प्रताप सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था. सुनवाई के दौरान अदालत ने सहकारिता रजिस्ट्रार के रवैये पर भी नाराजगी जताई थी. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया था कि आरसीए की एडहॉक कमेटी का गठन मार्च 2024 में केवल अंतरिम व्यवस्था के रूप में किया गया था. कमेटी को तीन माह के भीतर राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन निर्धारित समय सीमा में चुनाव नहीं कराए गए. इसके बजाय अलग-अलग आदेशों के जरिए एडहॉक कमेटी का कार्यकाल लगातार बढ़ाया जाता रहा था. याचिका में यह भी कहा गया था कि चुनाव कराने के बजाय एडहॉक कमेटी लंबे समय से आरसीए का संचालन करती रही, जबकि इसका उद्देश्य केवल चुनाव करवाना था. इस पर हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए एडहॉक कमेटी को निलंबित करने का आदेश दिया था.