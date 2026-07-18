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एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक का राष्ट्रीय चयन ट्रायल, आधुनिक तकनीकों से खिलाड़ियों को मिलेगा प्रशिक्षण

रांची में एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक का प्रशिक्षण शिविर एवं राष्ट्रीय चयन ट्रायल शुरू हो गया है.

Acrobatic gymnastics training camp and national selection trials started in Ranchi
एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक प्रशिक्षण शिविर एवं राष्ट्रीय चयन ट्रायल (रांची) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 18, 2026 at 8:41 PM IST

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रांचीः झारखंड जिम्नास्टिक संघ और झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी (JSSPS) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित तीन दिवसीय एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक प्रशिक्षण शिविर एवं राष्ट्रीय चयन ट्रायल का शनिवार को जेएसएसपीएस परिसर में शुरू हुआ.

18 से 20 जुलाई तक चलने वाले इस शिविर का उद्देश्य खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय नियमों, आधुनिक तकनीकों और प्रतियोगिता के नए मानकों के अनुरूप प्रशिक्षित करना है. जिससे वे आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और राष्ट्रीय टीम चयन में बेहतर प्रदर्शन कर सकें.

इस शिविर में राज्य के विभिन्न जिलों और जेएसएसपीएस के प्रतिभाशाली खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. प्रशिक्षण के दौरान खिलाड़ियों को कोड ऑफ पॉइंट्स (Code of Points), संतुलन, समन्वय, प्रस्तुतीकरण, कठिन तकनीकी कौशल (डिफिकल्टी एलिमेंट्स) और नवीनतम प्रतियोगिता नियमों की व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक जानकारी दी जा रही है. विशेषज्ञ प्रशिक्षक खिलाड़ियों को यह भी बता रहे हैं कि नए नियमों के अनुरूप प्रदर्शन में सुधार कर अधिकतम अंक कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं.

इस मौके पर पहले खिलाड़ियों ने एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक का शानदार प्रदर्शन किया. संतुलन, शक्ति, लचीलापन, समन्वय और कलात्मकता से भरपूर प्रस्तुतियों ने उपस्थित अतिथियों और खेल प्रेमियों का मन मोह लिया. खिलाड़ियों के कठिन मूव्स और बेहतरीन तालमेल पर दर्शकों ने जोरदार तालियों से उनका उत्साहवर्धन किया.

इस अवसर पर झारखंड जिम्नास्टिक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. निशिकांत पाठक ने कहा कि खेलों के अंतरराष्ट्रीय नियम और कोड ऑफ पॉइंट्स समय-समय पर बदलते रहते हैं. ऐसे में खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को नई तकनीकी जानकारी से लगातार अपडेट रखना जरूरी है.

डॉ. निशिकांत पाठक ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियमों में लगातार बदलाव हो रहे हैं. हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लगातार जीत रहे हैं. इसलिए खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को नवीनतम तकनीकों और प्रतियोगिता के मानकों से अवगत कराना बेहद आवश्यक है. ऐसे प्रशिक्षण शिविर खिलाड़ियों के प्रदर्शन में गुणात्मक सुधार लाने के साथ उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार करते हैं. हमें विश्वास है कि झारखंड के खिलाड़ी आने वाले समय में देश के लिए और अधिक पदक जीतेंगे.

शिविर के लिए पश्चिम बंगाल से देश के प्रसिद्ध एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक विशेषज्ञ अभिजीत देवनाथ को मुख्य तकनीकी विशेषज्ञ एवं अतिथि प्रशिक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है. वे 10 बार राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता रह चुके हैं. इसके अलावा 2017 एशियाई एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुके हैं और 2018 विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. वे अंतरराष्ट्रीय जज और कोच होने के साथ जिम्नास्टिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक तकनीकी समिति के सदस्य भी हैं.

इस समारोह में झारखंड जिम्नास्टिक संघ की उपाध्यक्ष पुष्पा हेस्सा, सचिव तूलिका श्रीवास्तव, रांची जिम्नास्टिक संघ के अध्यक्ष गोविंद झा, जेएसएसपीएस के कोच एवं एरोबिक्स प्रभारी विकास कुमार गोप, प्रशिक्षिका हेमा कुमारी, कोषाध्यक्ष डॉ. दीपक कुमार सहित कई पदाधिकारी, प्रशिक्षक, तकनीकी अधिकारी और खिलाड़ी उपस्थित रहे.

आयोजकों के अनुसार शिविर के समापन तक खिलाड़ियों का तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा. चयनित खिलाड़ियों को आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और राष्ट्रीय टीम चयन के लिए तैयार किया जाएगा. झारखंड जिम्नास्टिक संघ और जेएसएसपीएस ने उम्मीद जताई कि इस तरह के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण शिविर राज्य में एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक को नई पहचान दिलाने के साथ खिलाड़ियों के प्रदर्शन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे.

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