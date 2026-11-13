हिमाचल में 369 लेक्चरर्स की प्रिंसिपल पद पर प्रमोशन की तैयारी तेज, ACR जमा करवाने की डेडलाइन 16 नवंबर
हिमाचल में लेक्चरर्स की निगाहें प्रमोशन प्रक्रिया पर टिकी हैं. ACRs पूरा होने के बाद ही प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 4:46 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में लेक्चरर्स की प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया तेज हो गई है. शिक्षा निदेशालय ने प्रमोशन के लिए 369 लेक्चरर्स की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (Annual Confidential Reports) तलब की हैं. सभी संबंधित अधिकारियों को 16 नवंबर 2026 तक लंबित एसीआर निदेशालय पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं. इस सूची में सबसे खास बात यह है कि वोकेशनल एजुकेशन के जनरल कैटेगरी के केवल चार लेक्चरर्स शामिल हैं.
स्कूल शिक्षा निदेशालय शिमला की ओर से जारी मेमो के तहत प्रदेश के सभी डिप्टी डायरेक्टर्स को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है. इसके साथ जारी सूची में 369 लेक्चरर्स के नाम शामिल किए गए हैं, जिनकी ACRs प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति के लिए जरूरी हैं.
पांच वर्षों की ACRs अब भी लंबित
निदेशालय के अनुसार वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की ACRs में से कई अभी तक संबंधित अधिकारियों की ओर से जमा नहीं करवाई गई हैं. ऐसे में प्रमोशन प्रक्रिया में देरी की आशंका को देखते हुए विभाग ने लंबित रिकॉर्ड तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए हैं. रिपोर्टिंग अधिकारियों को अपने स्तर पर पेंडिंग ACRs लिखने और उन्हें निर्धारित समयसीमा में भेजने को कहा गया है.
ACR पर सीनियरिटी और डोजियर नंबर लिखना जरूरी
विभाग ने स्पष्ट किया है कि ACR फॉर्म पर संबंधित लेक्चरर कावरिष्ठता क्रमांक और डोजियर संख्या अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए. सभी ACRs को सामान्य डाक के बजाय स्पेशल मैसेंजर के माध्यम से निदेशालय भेजना होगा, ताकि रिकॉर्ड समय पर पहुंच सके.
16 नवंबर के बाद नहीं मिलेगा अतिरिक्त समय
निदेशालय ने 16 नवंबर 2026 को ACRs जमा करवाने की अंतिम तारीख तय की है. निर्धारित समय तक रिकॉर्ड नहीं पहुंचने की स्थिति में प्रमोशन प्रक्रिया में होने वाली देरी की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी. विभाग ने इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं. अब 369 लेक्चरर्स की निगाहें प्रमोशन प्रक्रिया पर टिकी हैं. ACRs का रिकॉर्ड पूरा होने के बाद ही प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति की आगामी प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी.
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