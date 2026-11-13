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हिमाचल में 369 लेक्चरर्स की प्रिंसिपल पद पर प्रमोशन की तैयारी तेज, ACR जमा करवाने की डेडलाइन 16 नवंबर

लेक्चरर्स की प्रिंसिपल पद पर प्रमोशन की तैयारी ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में लेक्चरर्स की प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया तेज हो गई है. शिक्षा निदेशालय ने प्रमोशन के लिए 369 लेक्चरर्स की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (Annual Confidential Reports) तलब की हैं. सभी संबंधित अधिकारियों को 16 नवंबर 2026 तक लंबित एसीआर निदेशालय पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं. इस सूची में सबसे खास बात यह है कि वोकेशनल एजुकेशन के जनरल कैटेगरी के केवल चार लेक्चरर्स शामिल हैं.

स्कूल शिक्षा निदेशालय शिमला की ओर से जारी मेमो के तहत प्रदेश के सभी डिप्टी डायरेक्टर्स को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है. इसके साथ जारी सूची में 369 लेक्चरर्स के नाम शामिल किए गए हैं, जिनकी ACRs प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति के लिए जरूरी हैं.

पांच वर्षों की ACRs अब भी लंबित निदेशालय के अनुसार वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की ACRs में से कई अभी तक संबंधित अधिकारियों की ओर से जमा नहीं करवाई गई हैं. ऐसे में प्रमोशन प्रक्रिया में देरी की आशंका को देखते हुए विभाग ने लंबित रिकॉर्ड तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए हैं. रिपोर्टिंग अधिकारियों को अपने स्तर पर पेंडिंग ACRs लिखने और उन्हें निर्धारित समयसीमा में भेजने को कहा गया है. ACR पर सीनियरिटी और डोजियर नंबर लिखना जरूरी