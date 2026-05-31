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शिवम सिंह हत्याकांड में एसीपी का ट्रांसफर, दो इंस्पेक्टर हुए लाइन हाजिर, जानें पूरा मामला

लखनऊ: विभूतिखंड थाना क्षेत्र में अज्ञात हमलावरों ने अयोध्या के शिवम सिंह की हत्या कर दी थी. अब मामले में लखनऊ कमिश्नर अमरेंद्र सिंह सिंगर ने कार्रवाई करते हुए क्षेत्र के एसीपी विभूतिखंड विनय द्विवेदी, विभूति खंड व गोमती नगर विस्तार इंस्पेक्टर के खिलाफ को ट्रैफिक पुलिस में ट्रांसफर कर दिया. जबकि विभूति खंड वह गोमती नगर विस्तार इंस्पेक्टर अमर सिंह व सुधीर अवस्थी को लाइन हाजिर कर दिया गया.



जानकारी के अनुसार, विभूति खंड के इंस्पेक्टर अमर सिंह के खिलाफ कार्रवाई के बाद उपेंद्र सिंह को विभूति खंड का नया प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है. वहीं गोमती नगर विस्तार के इंस्पेक्टर सुधीर कुमार की जगह गौरव बाजपेई को गोमती नगर विस्तार थाने की जिम्मेदारी दी गई है.



लखनऊ पुलिस की इस कार्रवाई के पीछे 25 मई को विभूतिखंड में शिवम सिंह की हत्या में की गई है. लापरवाही को जिम्मेदार माना जा रहा है. बताते चले कि 25 मई को विभूति खंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत अयोध्या के रहने वाले युवा मोर्चा के नेता शिवम सिंह की कुछ अज्ञात लोगों ने पिटाई कर दी थी.

बताया गया था कि सिगरेट की दुकान पर सिगरेट को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उनकी गाड़ी का पीछा किया गया और अज्ञात लोगों ने उनकी जमकर पिटाई की. घटना के बाद राहगीरों ने उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनकी मौत हो गई. इसके बाद शिवम सिंह के भाई सौरभ सिंह की शिकायत पर विभूति खंड थाना में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी.



बता दें कि राजधानी लखनऊ में पिछले कुछ महीने में लगातार अपराधी घटनाएं हुई है, जिसमें एक शिवम सिंह हत्याकांड भी शामिल है. शिवम सिंह हत्याकांड काफी चर्चा में रहा. इससे पहले पीजीआई थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह के दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी. गोमती नगर विस्तार में मैनेजर हत्याकांड ने भी सुर्खियां बटोरी. इससे तालकटोरा थाना क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता चेतन तिवारी हत्याकांड और मडियांन में ढाबा संचालक की गोली मारकर हत्या जैसी तमाम घटनाएं राजधानी लखनऊ में हुई थी.

ऐसे में लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने लापरवाही के मामले में एसीपी विभूतिखंड, इंस्पेक्टर थाना विभूतिखंड व गोमती नगर विस्तार के खिलाफ कार्रवाई की.

क्या है पूरा मामला: बता दें कि अयोध्या के भाजपा युवा मोर्चा के नेता शिवम सिंह की लखनऊ में हत्या कर दी गई. विभूतिखंड थाना क्षेत्र में जलवा क्लब के बाहर मंगलवार (26 मई) देर रात सिगरेट को लेकर कुछ युवकों से कहासुनी हुई थी. युवकों ने पीछा कर गाड़ी रोक ली और मारपीट करने लगे. यह देख शिवम के दोस्त भाग गए.

युवकों ने शिवम की बेरहमी से पिटाई की. बेसुध होने पर छोड़ कर भाग निकले. राहगीरों ने शिवम को निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां 27 मई को इलाज के दौरान मौत हो गई. विभूतिखंड पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है. कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है.