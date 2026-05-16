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बरेली में सोते समय परिवार पर फेंका तेजाब, पति-पत्नी और दो बच्चे झुलसे, जानिए क्या है मामला

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की. पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

तेजाब से मच्छदानी भी जल गई.
तेजाब से मच्छदानी भी जल गई. (Photo Credit; Bareilly Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 10:53 PM IST

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बरेली : शेरगढ़ कस्बे में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां घर के बाहर बरामदे में सो रहे एक परिवार पर युवक ने तेजाब फेंक दिया. हमले में महिला, उसका पति और दो छोटे बच्चे बुरी तरह झुलस गए. सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. घटना के बाद पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल है. मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें गठित की गई है.

परिवार गर्मी की वजह से घर के बरामदे में चारपाई डालकर सो रहा था. मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी लगाई गई थी. इसी दौरान तड़के एक युवक छत के रास्ते घर में दाखिल हुआ और मच्छरदानी के ऊपर तेजाब फेंक दिया. तेजाब गिरते ही मच्छरदानी जल गई और अंदर सो रहे लोग उसकी चपेट में आ गए.

घटना के बाद चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल भिजवाया. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घटनास्थल की जांच शुरू की. फॉरेंसिक टीम ने मौके से नमूने और अन्य साक्ष्य जुटाए हैं.

पीड़ित पक्ष के परिजनों ने आरोप लगाया कि महिला का पहले उमेश कश्यप नाम के युवक से संपर्क था. परिवार द्वारा महिला को उससे दूर रहने की सलाह दी गई थी. महिला कुछ समय मायके में रहने के बाद करीब एक सप्ताह पहले ही वापस ससुराल लौटी थी. आरोप है कि इसी बात से नाराज युवक ने वारदात को अंजाम दिया.

थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर आरोपी उमेश कश्यप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की विशेष टीमें गठित की गई हैं और जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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