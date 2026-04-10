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बस्ती में घर में सो रही लड़की पर खिड़की से फेंका एसिड, वजह जानकर सिहर उठेंगे आप

बस्ती : वाल्टरगंज थाना क्षेत्र में सिरफिरे आशिक ने घर की खिड़की से सो रही युवती पर एसिड फेंक दिया. इस हमले में युवती का चेहरा और हाथ बुरी तरह झुलस गया है. परिजनों ने युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है. युवती के परिजन उसकी शादी कहीं और तय कर रहे थे, जिससे वह नाराज था.

डीएसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया, घटना शुक्रवार की है. युवती अपने कमरे में सो रही थी. भोर का समय होने के कारण घर के सभी सदस्य गहरी नींद में थे. इसी बीच घात लगाए आरोपी ने खिड़की से युवती पर तेजाब फेंक दिया. तेजाब पड़ते ही युवती चीखने लगी. शोर सुनकर घर में हड़कंप मच गया. आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकला. तेजाब से युवती का चेहरा और शरीर का ऊपरी हिस्सा गंभीर रूप से झुलस गया.

घटना के पीछे एकतरफा प्रेम का मामला सामने आ रहा है. आरोपी की पहचान मुरादाबाद जिले के रहने वाले सलीम के रूप में हुई है. आरोपी युवती पर शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन युवती के परिजनों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी. इस बात से सलीम नाराज था और उसने पहले भी युवती को जान से मारने की धमकी दी थी. युवती के भाई ने बताया कि आरोपी ने रंजिश के चलते इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है.