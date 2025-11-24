समस्तीपुर में हुआ ब्लास्ट, पूसा विवि परिसर में एसिड टैंक फटने से कई मजदूर घायल
समस्तीपुर में सोमवार की सुबह धमाकों की आवाज सुनाई पड़ी. देखते-ही-देखते कई मजदूर घायल हो गए. पढ़ें खबर
Published : November 24, 2025 at 1:07 PM IST
समस्तीपुर : बिहार के समस्तीपुर में बड़ा हादसा हो गया है. राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा परिसर में एसिड टैंक फट गया. इस दौरान वहां सफाई कर रहे कई मजदूर घायल हो गए. देखते-ही-देखते वहां चीख पुकार मच गई. हादसे में झुलसे मजदूरों का अस्पताल में इलाज चल रहा है.
समस्तीपुर में एसिड टैंक में हुआ ब्लास्ट : दरअसल, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा परिसर में सोमवार की सुबह एसिड टैंक फटने से वहां काम कर रहे करीब चार मजदूर बुरी तरह जख्मी हो गए. जिनका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है. स्थानीय जानकारी के अनुसार, विश्वविद्यालय परिसर के प्लांट पैथोलॉजी व लाइब्रेरी के बीच जमा कचरे को कुछ मजदूर साफ कर रहे थे. इसी दौरान वहां जोरदार आवाज हुआ.
घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती : आवाज सुनकर आसपास के लोग आनन-फानन में मौके पर पहुंचे. एसिड टैंक में विस्फोट के कारण वहां काम कर रहे कई मजदूर झुलस गए. वैसे अभी इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. वैसे मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लेने के बाद भाकपा माले प्रखंड सचिव अमित कुमार ने कई गंभीर आरोप लगाए.
''विश्वविद्यालय का रख-रखाव एवं विधि-व्यवस्था पूरी तरह से फेल है और इसके जिम्मेवार वीसी हैं. घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए. जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनपर कार्रवाई होनी चाहिए. सभी घायलों का सरकारी स्तर पर इलाज किया जाए और घायलों को उचित मुआवजा दिया जाए.''- अमित कुमार, प्रखंड सचिव, भाकपा माले
FSL की टीम कर रही जांच : कृषि विश्वविद्यालय पूसा में एसिड विस्फोट घटना पर सदर डीएसपी संजय कुमार पांडे ने कहा कि मामले की टीम जांच कर रही है. यहां पौधे में देने को लेकर इस्तेमाल होने वाला एसिड या केमिकल, जो एक्सपायर था उसे उठाने के दौरान यह हादसा हुआ है. वैसे इसको लेकर एफएसएल की टीम जांच कर रही है.
लोगों की जुटी भीड़ : इधर, हादसे में घायल सभी मजदूरों को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट किया गया है. जहां उनका इलाज चल रहा. वैसे सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ विश्वविद्यालय परिसर और अस्पताल में बढ़ने लगी.
''कुछ मजदूर घायल हुए हैं, सभी को अस्पताल भेजा गया है. जहां दो मजदूर की हालत गंभीर बनी हुई है. मामले की जांच की जा रही है.'' - पूसा थाना पुलिस
