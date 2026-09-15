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एसिड पीने से आहार नली अग्नाशय तक झुलसी, सर्जरी कर बनाई नई पोषण नाल, लगे 10 घंटे

जेएलएन अस्पताल में एक मरीज की झुलसी आहार नली का फ्री इलाज किया गया.

Doctor with the patient after surgery
सर्जरी के बाद मरीज के साथ चिकित्सक (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 15, 2026 at 4:58 PM IST

4 Min Read
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अजमेर: जवाहरलाल नेहरू (जेएलएन) अस्पताल ने जटिल सर्जरी को अंजाम देकर एक मरीज को नया जीवन दिया है. दरअसल 6 माह पहले एसिड पीने से मरीज की आहार नली धीरे–धीरे सिकुड़ने लगी, जिससे उसे खाने–पीने में बहुत परेशानी हो रही थी. इस कारण मरीज काफी कमजोर हो गया था. ऐसे में मरीज की सर्जरी आवश्यक थी, लेकिन यह काफी जटिल भी थी. मरीज को भोजन और पोषण मिलने के लिए सर्जरी के माध्यम से नई आहार नली बनाई गई. इस सर्जरी को दो भागों में किया गया. संभाग स्तरीय अस्पताल में यह काफी जटिल सर्जरी पहली बार हुई है.

कमेटी ने लिया सर्जरी का निर्णय: जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ अनिल सामरिया ने बताया कि 6 माह पहले एक मरीज ने एसिड पी लिया था. अस्पताल में उसका इलाज किया गया और उसकी जान बच गई. लेकिन एसिड के कारण उसकी आहार नली अग्नाशय तक झुलस गई, जिससे आहार नली सिकुड़ गई. इस कारण मरीज को खाने-पीने में काफी परेशानी हो रही थी. मरीज दोबारा अस्पताल आया और उसकी जांच की गई. मरीज की सर्जरी के लिए कमेटी बनाकर निर्णय लिया गया.

चिकित्सकों ने बताया कैसे की सर्जरी, देखें वीडियो (ETV Bharat Ajmer)

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10 घंटे लगे सर्जरी में: डॉ सामरिया ने बताया कि यह ऑपरेशन काफी जटिल था. टीम ने मिलकर सफल ऑपरेशन किया है और आज मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है. मरीज की आहार नली अग्नाशय तक एसिड से जल चुकी थी. मरीज की काफी गंभीर स्थिति थी. उन्होंने कहा कि सर्जिकल विभाग की टीम इस तरह की जटिल सर्जरी कर सफलताएं पा रही है. सामरिया ने बताया कि तीन माह पहले मरीज की सर्जरी की गई, जिसमें उसके आहार नली बनाई गई, ताकि मरीज को आहार मिल सके. उसके बाद मरीज की बड़ी सर्जरी हुई, जिसमें 10 घंटे का वक्त लगा.

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प्राइवेट में 15 से 20 लाख रुपए तक का आता खर्च: अस्पताल अधीक्षक डॉ अरविंद खरे ने बताया कि एसिड पीने के बाद मरीज की आहार नली पूरी तरह से जल चुकी थी. इसलिए मरीज की सर्जरी कर पहले नई आहार नली बनाई गई और उसके बाद बड़ी सर्जरी की गई है. उन्होंने बताया कि यदि मरीज किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल में इस तरह की सर्जरी करवाता, तो 15 से 20 लाख रुपए का खर्च आता. मुख्यमंत्री आयुष योजना के तहत अस्पताल में मरीज का इलाज और सर्जरी निशुल्क हुई है. मरीज अब स्वस्थ है और उसे अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा है.

आंतो को काट बनाई आहार नली: सर्जरी विभाग के डॉ विजय ने बताया कि मरीज जब प्रथम बार सर्जरी विभाग में आया था, तब उसे भोजन को निगलने में काफी परेशानी हो रही थी. इसके लिए मरीज की पहली सर्जरी कर उसे खाना देने के लिए रास्ता बनाया गया. ताकि मरीज को पोषण मिल सके और वह दूसरी बड़ी सर्जरी के लिए तैयार हो सके. सर्जरी का दूसरा चरण काफी जटिल और लंबा था. इसमें एडवांस उपकरणों की आवश्यकता होती है, जो अस्पताल की ओर से उपलब्ध करवाए गए थे.

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उन्होंने बताया कि बड़ी आंत को काटकर छाती में चीरा लगाकर एक बाइपास बनाया गया. इसमें आहार नली और अग्नाशय को पूरी तरह से बायपास किया गया. इसमें अमाशय भी पूरी तरह से सिकुड़ गया था. इसलिए वहां से भी बायपास बनाया गया. छोटी आंत को अलग से काटकर उसको बड़ी आंत से जोड़ा गया. इसमें आठ जगहों से आंतों को काटकर जोड़ा गया है. यह सर्जरी जटिल और चुनौती पूर्ण थी.

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