ETV Bharat / state

एसिड पीने से आहार नली अग्नाशय तक झुलसी, सर्जरी कर बनाई नई पोषण नाल, लगे 10 घंटे

सर्जरी के बाद मरीज के साथ चिकित्सक ( ETV Bharat Ajmer )