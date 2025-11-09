ETV Bharat / state

बिहार में अस्पताल की वार्ड गर्ल पर एसिड अटैक, बाल-बाल बची!

नालंदा: बिहार के नालंदा में बिहारशरीफ मॉडल सदर अस्पताल परिसर में एक वार्ड गर्ल पर संदिग्ध परिस्थितियों में तेजाब जैसा पदार्थ फेंका गया. पीड़िता बाल-बाल बच गई, लेकिन घटना से पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया. पुलिस ने इसे प्रारंभिक तौर पर एसिड अटैक मानने से इनकार किया है.

अस्पताल जा रही थी पीड़िता: वार्ड गर्ल नवादा जिले के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है. वर्तमान में वह बिहारशरीफ में किराए के मकान में परिवार के साथ रहती है. वह सदर अस्पताल में आउटसोर्सिंग के आधार पर वार्ड गर्ल के रूप में कार्यरत है.

कैसे हुई घटना?: वार्ड गर्ल ने बताया कि शनिवार शाम करीब 7 बजे वह ड्यूटी जॉइन करने अस्पताल पहुंची थी. पुराने लेबर रूम के पास जैसे ही वह पहुंची, अचानक किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन पर बोतल में भरा केमिकल फेंक दिया. केमिकल उनके चेहरे और शरीर पर छिटक गया, जिससे वह घबरा गई और चिल्लाते हुए मुख्य भवन की ओर भागी.

"मैं रोज की तरह अस्पताल में ड्यूटी पर जा रही थी. जैसे ही पुराने लेबर वार्ड के पास पहुंची, किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरे पर बाहर से एसिड जैसा पदार्थ फेंका. अचानक जलन महसूस हुई तो शोर मचाया. आसपास के लोगों के पहुंचने से हमलावर मौके से फरार हो गया."-वार्ड गर्ल

अस्पताल में मची अफरा-तफरी: केमिकल की तेज गंध से पूरे परिसर में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. वार्ड गर्ल ने तुरंत अपने साथी स्टाफ को घटना की जानकारी दी. अस्पताल प्रशासन ने फौरन बिहारशरीफ सदर थाना को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने परिसर को सील कर दिया.