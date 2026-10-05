ETV Bharat / state

लड़की पर एसिड अटैक: आरोपी की गिरफ्तारी के लिए बालोद पुलिस ने लगाई घेराबंदी

बालोद: सिटी कोतवाली इलाके में आज छात्रा पर बदमाश ने एसिड अटैक कर दिया. एसिड अटैक में छात्रा बाल-बाल बच गई. छात्रा को शरीर के कुछ हिस्सा जरूर झुलस गया है. फिलहाल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है. जिस वक्त बदमाश ने छात्रा पर एसिड फेंका उस वक्त छात्रा लाइब्रेरी से पढ़ाई कर घर लौट रही थी.

छात्रा पर बदमाश ने किया एसिड अटैक

शुरुआती जानकारी के मुताबिक छात्रा की उम्र 22 साल है और वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है. पढ़ाई के सिलसिले में ही वो ई-पुस्तकालय गई थी, जहां से वह घर लौट रही थी. तभी रास्ते में बदमाश ने उसका रास्ता रोककर उसपर एसिड अटैक कर दिया. परिजनों के मुताबिक छात्रा पढ़ाई में काफी होनहार है और उसके पिता पुलिस विभाग में पदस्थ हैं.

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए निकले खुद एसपी

घटना की गंभीरता को देखते हुए खुद एसपी किरण चह्वाण पुलिस टीम के साथ बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए निकले हैं. पुलिस की टीमें लगातार घेराबंदी कर बदमाश को दबोचने की कोशिश में जुटी है. पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा. पुलिस जांच में सभी जरुरी जानकारियों को भी जुटाया जा रहा है. बदमाश की पहचान के लिए पुलिस की टीमें घटनास्थल के आसपास लगी सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है. बताया जा रहा है कि जिस वक्त बदमाश ने लड़की का रास्ता रोका उस वक्त उसकी मदद के लिए कोई सामने नहीं आया. लड़की ने किसी तरह से मौके से भागकर अपनी जान बचाई. अगर लड़की वहां से नहीं भागती तो बड़ी घटना हो सकती थी.

एसिड अटैक की कुछ वारदातें

18 अगस्त 2026: दुर्ग में कांवड़ यात्रा लेकर निकली महिला के ऊपर बदमाश ने एसिड अटैकर कर दिया और मौके से फरार हो गया.

दुर्ग में कांवड़ यात्रा लेकर निकली महिला के ऊपर बदमाश ने एसिड अटैकर कर दिया और मौके से फरार हो गया. 14 मई 2026: धमतरी में 2 पक्षों की बीच हिंसक झड़प हो गई. झड़प के दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर एसिड फेंक दिया, जिससे तीन लोग झुलस गए.

धमतरी में 2 पक्षों की बीच हिंसक झड़प हो गई. झड़प के दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर एसिड फेंक दिया, जिससे तीन लोग झुलस गए. 10 फरवरी 2024: रायपुर के रिहायशी इलाके में कुछ लोगों ने कुत्ते पर एसिड फेंक दिया, जिससे कुत्ता बुरी तरह से झुलस गया.

रायपुर के रिहायशी इलाके में कुछ लोगों ने कुत्ते पर एसिड फेंक दिया, जिससे कुत्ता बुरी तरह से झुलस गया. 23 अप्रैल 2023: बस्तर में प्रेमिका ने प्रेमी की शादी से होने से नाराज होकर उसकी दुल्हन और दूल्हे पर एक युवक के साथ मिलकर एसिड फेंक दिया.

अस्पताल के बाथरूम में घुसा खूंखार तेंदुआ, मरीज और परिजनों में मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची DFO की रेस्क्यू टीम