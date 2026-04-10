ETV Bharat / state

कुशीनगर में घर में सो रही मां-बेटी पर एसिड अटैक; 90% झुलसी बेटी ने दम तोड़ा, मां गंभीर

कुशीनगर में घर में सो रही मां-बेटी पर एसिड अटैक. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कुशीनगर: घर में सो रही मां-बेटी पर किसी ने तेजाब फेंक दिया. दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां बेटी की मौत हो गई है. पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. घटना रामकोला थाना क्षेत्र के मोरवन गांव में शुक्रवार तड़के की है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए गोरखपुर रेजं के DIG एस. चनप्पा ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है. उन्होंने परिजनों से घटनाक्रम के बारे में बातचीत की और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया है.

पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने बताया कि घटना के हर पहलू की गंभीरता से छानबीन की जा रही है. आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. टीमों का गठन किया गया है. जल्द ही घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

क्या है पूरा घटनाक्रम: पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार तड़के करीब 2:30 बजे आरोपी छत के रास्ते घर में दाखिल हुआ. कमरे में सो रही लीलावती (55) और उनकी बेटी काजल यादव (25) पर तेजाब फेंक दिया.

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और मौके से फरार हो गया. चीख-पुकार सुनकर बरामदे में सो रहे काजल के पिता प्रभुनाथ यादव की नींद खुली. उन्होंने किसी तरह दरवाजा खोलकर दोनों को बाहर निकाला.

हमले में काजल लगभग 90 प्रतिशत तक झुलस गईं, जबकि उनकी मां भी गंभीर रूप से झुलसी है. दोनों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. हालत गंभीर देखते हुए दोनों को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया. वहां इलाज के दौरान काजल ने दम तोड़ दिया.