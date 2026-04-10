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कुशीनगर में घर में सो रही मां-बेटी पर एसिड अटैक; 90% झुलसी बेटी ने दम तोड़ा, मां गंभीर

कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने बताया कि घटना के हर पहलू की गंभीरता से छानबीन की जा रही है.

कुशीनगर में घर में सो रही मां-बेटी पर एसिड अटैक.
कुशीनगर में घर में सो रही मां-बेटी पर एसिड अटैक. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 1:24 PM IST

3 Min Read
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कुशीनगर: घर में सो रही मां-बेटी पर किसी ने तेजाब फेंक दिया. दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां बेटी की मौत हो गई है. पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. घटना रामकोला थाना क्षेत्र के मोरवन गांव में शुक्रवार तड़के की है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए गोरखपुर रेजं के DIG एस. चनप्पा ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है. उन्होंने परिजनों से घटनाक्रम के बारे में बातचीत की और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया है.

पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने बताया कि घटना के हर पहलू की गंभीरता से छानबीन की जा रही है. आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. टीमों का गठन किया गया है. जल्द ही घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

क्या है पूरा घटनाक्रम: पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार तड़के करीब 2:30 बजे आरोपी छत के रास्ते घर में दाखिल हुआ. कमरे में सो रही लीलावती (55) और उनकी बेटी काजल यादव (25) पर तेजाब फेंक दिया.

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और मौके से फरार हो गया. चीख-पुकार सुनकर बरामदे में सो रहे काजल के पिता प्रभुनाथ यादव की नींद खुली. उन्होंने किसी तरह दरवाजा खोलकर दोनों को बाहर निकाला.

हमले में काजल लगभग 90 प्रतिशत तक झुलस गईं, जबकि उनकी मां भी गंभीर रूप से झुलसी है. दोनों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. हालत गंभीर देखते हुए दोनों को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया. वहां इलाज के दौरान काजल ने दम तोड़ दिया.

परिजनों ने क्या बताया: घटना के समय परिवार का भांजा नाना के साथ बरामदे में सो रहा था. उसने बताया कि रात में खिड़की पर किसी के हाथ मारने की आवाज आई थी.

जब वह और उसके नाना उठे तो देखा कि कमरे का दरवाजा बाहर से बंद है. अंदर काजल और उनकी मां चिल्ला रही थीं. इसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया.

पारिवारिक बैकग्राउंड: परिवार के अनुसार, मृतक काजल के पिता प्रभुनाथ यादव पहले कोयला खदान में काम करते थे. करीब दो महीने पहले ही वह रिटायर होकर गांव लौटे हैं.

काजल पांच बहनों में से एक थी. चार बहनों की शादी हो चुकी है. काजल ही अविवाहित थी. वह गांव के पास बभनौली से बीए की पढ़ाई पूरी कर घर पर रहती थी. परिवार में एक 19 वर्षीय भाई भी है.

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