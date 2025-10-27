ETV Bharat / state

DU छात्रा पर एसिड अटैक: छात्र संगठनों में आक्रोश, NSUI का आरोप, गहरी नींद में सो रही पुलिस

ABVP ने इस हमले को दुर्भाग्यपूर्ण और भयावह बताते हुए कहा कि यह घटना छात्राओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है. संगठन ने विश्वविद्यालय प्रशासन व दिल्ली पुलिस से दोषियों की तत्काल पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है. ABVP दिल्ली प्रांत मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा पर लक्ष्मीबाई कॉलेज के बाहर हुआ एसिड अटैक बेहद निंदनीय है. महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले समाज में ऐसी घटनाएं शर्मनाक हैं. कॉलेज परिसर व आसपास सुरक्षा व्यवस्थाओं की लगातार लापरवाही ने छात्राओं को असुरक्षित बना दिया है. हम चाहते हैं कि प्रशासन सीसीटीवी फुटेज की तुरंत जांच कर दोषियों को गिरफ्तार करे और पीड़िता को न्याय मिले.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में रविवार को दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा पर एसिड अटैक के बाद सियासत बढ़ने लगी है. ये हमला राजनीतिक और छात्र संगठनों में आक्रोश का कारण बन गया है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) दोनों ने इस जघन्य घटना की तीखी निंदा की है. साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

दूसरी ओर NSUI ने इस घटना को दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल बताया है. साथ ही भाजपा सरकार को कठघरे में खड़ा किया है. एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी का कहना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा पर दिनदहाड़े एसिड फेंका गया. दरिंदों ने उसका पीछा किया. विरोध करने पर हमला किया. दिल्ली पुलिस व सरकार दोनों सो रही हैं. अगर BJP सच में महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देती तो ऐसी घटनाएं नहीं होतीं.

वरुण चौधरी ने कहा कि एनएसयूआई पीड़िता व उसके परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है. न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रखेगी. दिल्ली को ऐसा शहर नहीं बनने दिया जा सकता जहां छात्राएं भय के माहौल में जिएं. महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान व स्वतंत्रता का अधिकार है. हिंसा व उपेक्षा का नहीं.

"जब वो कॉलेज की ओर जा रही थी, तभी उसका परिचित मुकुंदपुर निवासी जितेंद्र अपने साथियों ईशान और अरमान के साथ मोटरसाइकिल पर आया। ईशान ने कथित तौर पर अरमान को एक बोतल दी, जिसने उस पर तेज़ाब फेंक दिया। आरोपी मौके से फरार हो गए पीड़िता ने आगे बताया कि जितेंद्र उसका पीछा करता था और लगभग एक महीने पहले उनके बीच तीखी बहस हुई थी। क्राइम टीम और FSL टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उसके बयान और चोटों की प्रकृति के आधार पर, BNS की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।"-दिल्ली पुलिस

एसएफआई ने कहा यह सिर्फ अपराध नहीं, सिस्टम की नाकामी है

दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा पर लक्ष्मीबाई कॉलेज के बाहर हुए एसिड हमले पर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) ने भी आक्रोश व्यक्त किया है. संगठन ने कहा कि राजधानी के बीचोंबीच वह भी महिला कॉलेज के बाहर इस तरह का हमला होना सरकार, दिल्ली पुलिस और प्रशासनिक तंत्र की पूर्ण विफलता को दिखाती है. एसएफआई दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बयान में कहा कि यह घटना कोई एकल मामला नहीं, बल्कि सत्ता में बैठे लोगों की लगातार लापरवाही व उदासीनता का परिणाम है.SFI ने कहा कि कुछ साल पहले मिरांडा हाउस के पास भी एसिड की बोतल बरामद हुई थी, लेकिन तब भी सुरक्षा के ठोस कदम नहीं उठाए गए. एसएफआई ने मांग की है कि दोषियों पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाए और कॉलेज परिसरों के आसपास छात्राओं की सुरक्षा के लिए जवाबदेही तय हो.

दिल्ली में डीयू की छात्रा पर एसिड अटैक (SOURCE: ETV BHARAT)

छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय परिसरों में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की मांग की है. साथ ही उन्होंने मांग की है कि दिल्ली पुलिस शीघ्र जांच पूरी करे और दोषियों को उदाहरणात्मक सजा दिलाई जाए, जिससे भविष्य में कोई ऐसी घृणित घटना करने की किसी की हिम्मत न हो.

