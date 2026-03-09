ETV Bharat / state

गुरुग्राम में युवती पर एसिड अटैक, मेडिकल जांच के दौरान वारदात से मचा हड़कंप, आरोपी प्रेमी गिरफ्तार

गुरुग्राम सिविल अस्पताल में मेडिकल कराने आई युवती पर युवक ने एसिड फेंक दिया. गंभीर हालत में युवती को दिल्ली रेफर किया गया.

गुरुग्राम: गुरुग्राम के सेक्टर-10ए स्थित सिविल अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया, जब 24 वर्षीय युवती पर एसिड अटैक कर दिया गया. युवती अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए पहुंची थी, तभी आरोपी युवक ने मौके का फायदा उठाकर उस पर एसिड फेंक दिया. हमले में युवती का चेहरा और शरीर के कई हिस्से बुरी तरह झुलस गए. घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

गंभीर हालत में सफदरजंग अस्पताल रेफर: हमले के तुरंत बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने पीड़िता को प्राथमिक उपचार दिया. लेकिन उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों के अनुसार युवती के चेहरे और शरीर के कई हिस्सों पर गहरी चोटें आई हैं.उसका इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में किया जा रहा है.

लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर चल रहा था विवाद: पुलिस की मानें तो आरोपी युवक की पहचान पावन के रूप में हुई है, जो हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है. आरोपी और पीड़िता पहले से लिव-इन रिलेशनशिप में थे. दोनों के बीच किसी बात को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था. घटना से पहले भी दोनों के बीच कहासुनी हुई थी, जो मारपीट तक पहुंच गई. इसी झगड़े में युवती घायल हो गई थी. उसे मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लाया गया था.

अस्पताल पहुंचकर आरोपी ने दिया वारदात को अंजाम: आरोप है कि झगड़े के बाद आरोपी युवक भी अस्पताल पहुंच गया. मौका देखते ही उसने युवती पर एसिड फेंक दिया और मौके से फरार हो गया. प्रत्यक्षदर्शी अमित ने बताया कि, "हमला इतना अचानक हुआ कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला."

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार: घटना की सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस सक्रिय हो गई और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है, ताकि घटना से जुड़े सभी पहलुओ का पता लगाया जा सके.

