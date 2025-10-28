ETV Bharat / state

दिल्ली के एसिड अटैक केस में बड़ा twist, पीड़ित लड़की के पिता गिरफ्तार, पुलिस ने जांच में किए कई खुलासे

पीड़िता के बयान में विसंगतियां और मुख्य आरोपी की पत्नी के केस दर्ज कराने के बाद युवती के पिता को गिरफ्तार किया गया है.

ETV Bharat
दिल्ली एसिड अटैक में नया मोड़ (ETV Bharat)
author img

By ANI

Published : October 28, 2025 at 12:08 PM IST

|

Updated : October 28, 2025 at 12:47 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: डीयू स्टूडेंट पर एसिड अटैक केस में नया मोड़ आ गया है. जिस युवती ने खुद पर एसिड फेंके जाने का आरोप लगाया था, अब उसी के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. दरअसल जो कहानी युवती ने सुनाई थी, पुलिस जांच में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया बल्कि केस का एक नया एंगल सामने आ गया है.

दिल्ली पुलिस ने अशोक विहार के नजदीक एसिड अटैक का आरोप लगाने वाली युवती के पिता को गिरफ्तार किया. पुलिस ने सोमवार को बताया कि जांच में उसके बयान में विसंगतियां और मुख्य आरोपी की पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए एक अलग उत्पीड़न मामले से संबंध सामने आने के बाद, युवती के पिता को गिरफ्तार किया गया है.

एसिड अटैक का झूठा केस दर्ज कराया गया-पुलिस
पुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि महिला पर एसिड नहीं फेंका गया था बल्कि, आरोपी की बेटी ने अपने घर से टॉयलेट क्लीनर लिया और उसे अपने हाथों पर डाल लिया, जिसके बाद एसिड अटैक का झूठा मामला दर्ज किया गया.

दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि चूंकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है, इसलिए सभी तथ्यों की पुष्टि की जा रही है.युवती के पिता को पहले भी हिरासत में लिया गया था.

युवती ने बताई थी एसिड से हमले की कहानी
दिल्ली पुलिस के एक बयान के अनुसार, 26 अक्टूबर को, एक 19 वर्षीय ओपन स्कूल की छात्रा को हाथों में जलने के निशान के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उसने पुलिस को बताया कि उसके एक परिचित ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर उस पर एसिड से हमला किया था, जब वह एक्स्ट्रा क्लास के लिए अपने कॉलेज जा रही थी. उसने आरोप लगाया कि उसका एक परिचित उसका पीछा कर रहा था और लगभग एक महीने पहले दोनों के बीच झगड़ा हुआ था.

युवती के बयान में विसंगितयां देखने को मिली-पुलिस
घटना के बाद, भारतीय न्याय संहिता की धारा 124(1)/3(5) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई और अपराध एवं फोरेंसिक टीमों द्वारा घटनास्थल की जांच की गई. हालांकि, जांच के दौरान, पुलिस को युवती के बयान में कई विसंगतियां मिलीं.

पुलिस को नहीं मिली संंबंधित बाइक और सीसीटीवी फुटेज
अधिकारियों के अनुसार, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों से पता चला है कि घटना के समय उसका परिचित करोल बाग में था. हमले में कथित तौर पर इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी वहीं मिली.

दो दिन पहले युवती के पिता के खिलाफ उत्पीड़न की दर्ज हुई थी शिकायत
पुलिस ने बताया कि घटना से दो दिन पहले, परिचित की पत्नी ने पीड़िता के पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन पर 2021 से 2024 के बीच अपनी फैक्ट्री में नौकरी के दौरान यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया गया था, इस संबंध में भलस्वा डेयरी थाने में मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने कहा, "पीड़िता के पिता, जो फरार थे, को अब पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है।"

सपंत्ति के विवाद का भी मामला
इस बीच, दो अन्य आरोपी कथित तौर पर अपनी मां के साथ आगरा में हैं. पुलिस ने बताया कि उनकी मां खुद 2018 में एसिड अटैक की शिकार हुई थीं. पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि कथित तौर पर एसिड अटैक पीड़िता के पिता के रिश्तेदारों और जिन युवकों पर आरोप लगाए गए के बीच कुछ संपत्ति का विवाद चल रहा है. पुलिस ने कहा "मामले की सुनवाई चल रही है".

युवती का भाई जांच में नहीं हो रहा शामिल-पुलिस
अधिकारियों ने बताया कि घटना वाले दिन की सीसीटीवी फुटेज में शिकायतकर्ता अपने भाई द्वारा चलाई जा रही स्कूटी पर मुकंदपुर स्थित अपने घर से निकलती हुई दिखाई दे रही है. भाई उसे अशोक विहार इलाके के पास छोड़ देता है, जिसके बाद वह ई-रिक्शा में आगे बढ़ जाती है. पुलिस ने बताया कि मुकुंदपुर से अशोक विहार तक गाड़ी चलाने के बाद उसके भाई ने उसे कॉलेज गेट पर क्यों नहीं छोड़ा, इसकी जांच की जा रही है. भाई भी अनुपस्थित है और जांच में शामिल नहीं हो रहा है.

ये भी पढ़ें- दिल्ली एसिड अटैक पर LG ने लिया कड़ा संज्ञान, पुलिस कमिश्नर को त्वरित कार्रवाई के दिए निर्देश

ये भी पढ़ें- DU छात्रा पर एसिड अटैक: छात्र संगठनों में आक्रोश, NSUI का आरोप, गहरी नींद में सो रही पुलिस

ये भी पढ़ें- दिल्ली में छात्रा पर एसिड अटैक, पीछा करने वाले युवक ने दो साथियों के साथ मिलकर किया हमला

Last Updated : October 28, 2025 at 12:47 PM IST

TAGGED:

ACID ATTACK CASE TWIST
DELHI ACID ATTACK NEWS
ACID ATTACK ON DU STUDENT
DELHI STUDENT ACID ATTACK BIG TWIST
DELHI ACID ATTACK CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'वह हमें फोन पर जवाब दे रहे हैं'... सूर्यकुमार यादव ने श्रेयस अय्यर की हेल्थ पर दिया बड़ा अपडेट

डॉलर के मुकाबले रुपया लड़खड़ाया, सेंसेक्स और निफ्टी में दिखी मामूली बढ़त

हमास ने बंधक का लौटाया शव, गाजा में संघर्ष विराम पर परिवारों की अपील का दिखा असर

दिग्गज कंपनी 30 हजार कर्मचारियों की करेगी छंटनी, इस वजह से लिया बड़ा फैसला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.