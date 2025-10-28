ETV Bharat / state

दिल्ली के एसिड अटैक केस में बड़ा twist, पीड़ित लड़की के पिता गिरफ्तार, पुलिस ने जांच में किए कई खुलासे

दिल्ली एसिड अटैक में नया मोड़ ( ETV Bharat )

By ANI 5 Min Read