लखनऊ में युवती और उसके माता-पिता पर तेजाब फेंका; शादी से इंकार करने पर प्रेमी ने की वारदात
गंभीर रूप से झुलसे तीनों घायलों को आनन-फानन में केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 12:01 PM IST
लखनऊ: प्रेमिका द्वारा शादी से इंकार करने से गुस्साए प्रेमी ने प्रेमिका और उसके माता-पिता पर तेजाब फेंक दिया. रात 3 बजे तेजाब हमले के बाद प्रेमी ने प्रेमिका पर चाकू से भी हमला किया. फिलहाल, तीनों को केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां युवती की हालत गंभीर है. यह घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र में उदयगंज के बरफ खाना मोहल्ले की है.
उधर, वारदात के बाद भागने की कोशिश कर रहे आरोपी को स्थानीय लोगों ने दबोच लिया और जमकर पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया. स्थानीय लोगों के मुताबिक, पीड़ित युवती के पिता कारपेंटर का काम करते हैं और बरफ खाना मोहल्ले में परिवार के साथ रहते हैं.
आरोपी युवक काफी समय से युवती पर शादी करने का दबाव बना रहा था, लेकिन युवती और उसके परिजनों ने इस रिश्ते से साफ इंकार कर दिया था. इसी बात से नाराज होकर आरोपी रात करीब 3 बजे चुपके से घर में दाखिल हुआ.
थाना हुसैनगंज क्षेत्रान्तर्गत तेजाब फेंकने एवं चाकू से हमला कर परिवार के सदस्यों को गंभीर रूप से घायल करने की घटना के संबंध में @dcpcentrallko द्वारा दी गयी बाईट। @Uppolice #Lkopolice_On_Duty https://t.co/NBkL6lZgxO— LUCKNOW POLICE (@lkopolice) November 29, 2026
घर में घुसते ही आरोपी ने सबसे पहले युवती पर तेजाब डाल दिया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गई. बेटी की चीख सुनकर जब उसकी मां कमरे की ओर दौड़ीं, तो आरोपी ने उन पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उनका चेहरा कट गया.
शोर सुनकर युवती के पिता भी मौके पर पहुंचे, तो सिरफिरे ने चाकू से उनके सिर पर वार किया और माता-पिता दोनों पर तेजाब भी फेंक दिया. घटना के बाद तीनों लहूलुहान होकर गिर पड़े.
तेजाब से झुलसने और चाकू के हमले से घर में मची चीख-पुकार सुनकर आसपास के पड़ोसी तत्काल मौके पर पहुंचे. लोगों ने भागने की फिराक में जुटे हमलावर को घेराबंदी करके पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी.
सूचना पर पहुंची हुसैनगंज पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. गंभीर रूप से झुलसे तीनों घायलों को आनन-फानन में केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया.
सहायक पुलिस आयुक्त हजरतगंज अभिषेक कुमार पांडेय ने बताया हुसैनगंज थाना क्षेत्र के उदयगंज स्थित बरफ खाना इलाके में रात करीब 3 बजे एक युवक द्वारा घर में घुसकर युवती व उसके माता-पिता पर तेजाब और चाकू से हमला करने की सूचना प्राप्त हुई थी.
पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर तीनों घायलों को उपचार के लिए केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है, जहां युवती की हालत गंभीर बनी हुई है. आरोपी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और तहरीर के आधार पर कठोर विधिक कार्रवाई की जा रही है.
यह भी पढ़ें: ताजमहल की सुरक्षा में बड़ी चूक! सुरक्षा घेरा तोड़कर ताज के वीवीआईपी गेट तक पहुंची कार, जानें पूरा मामला