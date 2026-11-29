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लखनऊ में युवती और उसके माता-पिता पर तेजाब फेंका; शादी से इंकार करने पर प्रेमी ने की वारदात

लखनऊ में युवती और उसके माता-पिता पर तेजाब फेंका. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: प्रेमिका द्वारा शादी से इंकार करने से गुस्साए प्रेमी ने प्रेमिका और उसके माता-पिता पर तेजाब फेंक दिया. रात 3 बजे तेजाब हमले के बाद प्रेमी ने प्रेमिका पर चाकू से भी हमला किया. फिलहाल, तीनों को केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां युवती की हालत गंभीर है. यह घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र में उदयगंज के बरफ खाना मोहल्ले की है.

उधर, वारदात के बाद भागने की कोशिश कर रहे आरोपी को स्थानीय लोगों ने दबोच लिया और जमकर पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया. स्थानीय लोगों के मुताबिक, पीड़ित युवती के पिता कारपेंटर का काम करते हैं और बरफ खाना मोहल्ले में परिवार के साथ रहते हैं.