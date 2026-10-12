आईआईटी आईएसएम धनबाद की पहल, 26 युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण के बाद मिला प्रमाण-पत्र
आईआईटी आईएसएम धनबाद की पहल पर युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़ने की दिशा में काम किए जा रहे हैं. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 12, 2026 at 11:21 PM IST
धनबादः युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़कर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एसीआईसी आईआईटी (आईएसएम) फाउंडेशन ने एक महत्वपूर्ण पहल की है.
फाउंडेशन की ओर से अभिकल्पन डिजाइन स्टूडियो के सहयोग से संचालित चार महीने के कंप्यूटर-एडेड डिजाइन (सीएडी) और कंप्यूटर-एडेड मैन्युफैक्चरिंग (सीएएम) प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले 26 विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए. एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) द्वारा वित्तपोषित इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाकर उनके लिए रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं बढ़ाना है.
प्रमाण पत्र वितरण समारोह में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निदेशक विनोद कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. वहीं, आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की. कार्यक्रम का शुभारंभ प्रो. सौम्या सिंह के स्वागत संबोधन से हुआ। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में उद्योगों की जरूरतें तेजी से बदल रही हैं. ऐसे में युवाओं के लिए केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि व्यावहारिक प्रशिक्षण और उद्योगों के अनुरूप तकनीकी कौशल भी जरूरी है. उन्होंने कौशल विकास को युवाओं के भविष्य के साथ-साथ देश की आर्थिक प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण बताया.
एसीआईसी आईआईटी (आईएसएम) फाउंडेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आकांक्षा सिन्हा ने नवाचार, उद्यमिता और कौशल विकास को प्रोत्साहित करने में संस्थान की भूमिका पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि वंचित वर्गों के युवाओं तक तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण की पहुंच सुनिश्चित करना आवश्यक है. व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ावा देकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है. उन्होंने विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों और सरकारी संगठनों के बीच समन्वय को भी जरूरी बताया.
आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा ने विद्यार्थियों में निरंतर सीखने की प्रवृत्ति विकसित करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि कक्षा में प्रत्यक्ष संवाद और व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से विद्यार्थी तकनीकी विषयों को अधिक प्रभावी ढंग से समझ सकते हैं. प्रशिक्षण के दौरान मिलने वाला अनुभव उनके आत्मविश्वास और कार्यक्षमता को बढ़ाता है, जिससे वे भविष्य की व्यावसायिक चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो पाते हैं.
मुख्य अतिथि विनोद कुमार ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के माध्यम से समाज के समावेशी विकास में अहम योगदान दे सकते हैं. उन्होंने इस तरह की योजनाओं का विस्तार ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों तक करने की आवश्यकता जताई, ताकि तकनीकी शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की खाई को कम किया जा सके. उन्होंने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और जमीनी स्तर पर विकास को गति देने में सीएसआर आधारित पहलों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया.
समारोह का प्रमुख आकर्षण प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले 26 विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र प्रदान करना रहा. चार महीने के इस कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को डिजाइन और विनिर्माण से संबंधित आधुनिक तकनीकी उपकरणों के इस्तेमाल की जानकारी देने के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया. इससे विद्यार्थियों को तकनीकी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के साथ अपना व्यवसाय शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी.
इस अवसर पर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ प्रबंधक अविनाश शुक्ला, एसीआईसी आईआईटी (आईएसएम) फाउंडेशन की प्रबंधक कैमिलिया चौधरी, कुशजी पांडेय और कार्यक्रम समन्वयक आदित्य प्रकाश सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति तथा प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे.
एसीआईसी आईआईटी (आईएसएम) फाउंडेशन ने इस संयुक्त पहल के माध्यम से युवाओं को कौशल आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने, उनकी तकनीकी दक्षता बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर तैयार करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. संस्थान का मानना है कि इस तरह के सहयोगात्मक प्रयासों से युवाओं के कौशल और उद्योगों की जरूरतों के बीच के अंतर को कम करने के साथ आत्मनिर्भर एवं कुशल भारत के निर्माण को भी मजबूती मिलेगी.
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