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आईआईटी आईएसएम धनबाद की पहल, 26 युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण के बाद मिला प्रमाण-पत्र

धनबादः युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़कर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एसीआईसी आईआईटी (आईएसएम) फाउंडेशन ने एक महत्वपूर्ण पहल की है.

फाउंडेशन की ओर से अभिकल्पन डिजाइन स्टूडियो के सहयोग से संचालित चार महीने के कंप्यूटर-एडेड डिजाइन (सीएडी) और कंप्यूटर-एडेड मैन्युफैक्चरिंग (सीएएम) प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले 26 विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए. एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) द्वारा वित्तपोषित इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाकर उनके लिए रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं बढ़ाना है.

प्रमाण पत्र वितरण समारोह में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निदेशक विनोद कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. वहीं, आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की. कार्यक्रम का शुभारंभ प्रो. सौम्या सिंह के स्वागत संबोधन से हुआ। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में उद्योगों की जरूरतें तेजी से बदल रही हैं. ऐसे में युवाओं के लिए केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि व्यावहारिक प्रशिक्षण और उद्योगों के अनुरूप तकनीकी कौशल भी जरूरी है. उन्होंने कौशल विकास को युवाओं के भविष्य के साथ-साथ देश की आर्थिक प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण बताया.

एसीआईसी आईआईटी (आईएसएम) फाउंडेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आकांक्षा सिन्हा ने नवाचार, उद्यमिता और कौशल विकास को प्रोत्साहित करने में संस्थान की भूमिका पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि वंचित वर्गों के युवाओं तक तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण की पहुंच सुनिश्चित करना आवश्यक है. व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ावा देकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है. उन्होंने विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों और सरकारी संगठनों के बीच समन्वय को भी जरूरी बताया.

आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा ने विद्यार्थियों में निरंतर सीखने की प्रवृत्ति विकसित करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि कक्षा में प्रत्यक्ष संवाद और व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से विद्यार्थी तकनीकी विषयों को अधिक प्रभावी ढंग से समझ सकते हैं. प्रशिक्षण के दौरान मिलने वाला अनुभव उनके आत्मविश्वास और कार्यक्षमता को बढ़ाता है, जिससे वे भविष्य की व्यावसायिक चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो पाते हैं.

मुख्य अतिथि विनोद कुमार ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के माध्यम से समाज के समावेशी विकास में अहम योगदान दे सकते हैं. उन्होंने इस तरह की योजनाओं का विस्तार ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों तक करने की आवश्यकता जताई, ताकि तकनीकी शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की खाई को कम किया जा सके. उन्होंने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और जमीनी स्तर पर विकास को गति देने में सीएसआर आधारित पहलों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया.