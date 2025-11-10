ETV Bharat / state

कस्तूरबा विद्यालयों में पढ़ने वाली बेटियों की उपलब्धियों को मिलेगा सम्मान, डिस्प्ले बोर्ड पर दर्ज होगा नाम

लखनऊ : प्रदेश के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में एक पहल शुरू की गई है. अब उन बालिकाओं के नाम विद्यालयों के डिस्प्ले बोर्ड पर अंकित किए जाएंगे, जिन्होंने अपने परिश्रम, लगन और प्रतिभा के बल पर समाज में विशेष स्थान अर्जित किया है. यह कदम बेटियों के आत्मबल, सम्मान और नई पीढ़ी को प्रेरणा देने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है. साथ ही, अन्य छात्राओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकेंगी.

बोर्ड राज्य परियोजना कार्यालय (बेसिक) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, हर कस्तूरबा विद्यालय में इस पहल के तहत बोर्ड पर ऐसी छात्राओं के नाम दर्ज किए जाएंगे, जिन्होंने शिक्षा, खेल, कला, समाज सेवा या अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की हो. बोर्ड पर छात्रा का नाम, विद्यालय में अध्ययन अवधि और उसकी उपलब्धि का विवरण दर्ज रहेगा.