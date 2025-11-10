ETV Bharat / state

कस्तूरबा विद्यालयों में पढ़ने वाली बेटियों की उपलब्धियों को मिलेगा सम्मान, डिस्प्ले बोर्ड पर दर्ज होगा नाम

उत्तर प्रदेश विधान मंडल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति की संस्तुति पर यह पहल की जा रही है.

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय.
कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 7:31 PM IST

Updated : November 10, 2025 at 7:56 PM IST

लखनऊ : प्रदेश के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में एक पहल शुरू की गई है. अब उन बालिकाओं के नाम विद्यालयों के डिस्प्ले बोर्ड पर अंकित किए जाएंगे, जिन्होंने अपने परिश्रम, लगन और प्रतिभा के बल पर समाज में विशेष स्थान अर्जित किया है. यह कदम बेटियों के आत्मबल, सम्मान और नई पीढ़ी को प्रेरणा देने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है. साथ ही, अन्य छात्राओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकेंगी.

बोर्ड राज्य परियोजना कार्यालय (बेसिक) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, हर कस्तूरबा विद्यालय में इस पहल के तहत बोर्ड पर ऐसी छात्राओं के नाम दर्ज किए जाएंगे, जिन्होंने शिक्षा, खेल, कला, समाज सेवा या अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की हो. बोर्ड पर छात्रा का नाम, विद्यालय में अध्ययन अवधि और उसकी उपलब्धि का विवरण दर्ज रहेगा.

हर साल इन बोर्डों को अपडेट किया जाएगा, ताकि विद्यालय की दीवारें अपनी पूर्ववर्ती बालिकाओं की सफलता की कहानी कहती रहें. उत्तर प्रदेश विधान मंडल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति की संस्तुति पर यह पहल की जा रही है. समिति ने वाराणसी, चन्दौली, जौनपुर और कानपुर जिलों के स्थलीय निरीक्षण के बाद अपने 23वें प्रतिवेदन में अनुशंसा की थी कि इन विद्यालयों से निकलने वाली विशिष्ट छात्राओं के नाम विद्यालय परिसर में प्रदर्शित किए जाएं.

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की छात्राएं हमारी शक्ति और प्रेरणा हैं. इन विद्यालयों से निकली हुई बालिकाओं ने अपने परिश्रम और आत्मविश्वास से समाज में विशिष्ट पहचान बनाई है. अब उनकी उपलब्धियों को विद्यालयों के डिस्प्ले बोर्ड पर अंकित किया जाएगा, ताकि हर बेटी को यह महसूस हो कि उसकी मेहनत का सम्मान होता है और उसका नाम आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा.

संदीप सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार

