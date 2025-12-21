ETV Bharat / state

2025 में झारखंड में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और सहकारिता क्षेत्र की में क्या रहीं उपलब्धियां, किन चुनौतियों से हुआ सामना

मत्स्य बीज उत्पादन को मजबूत करते हुए 7500 से अधिक बीज उत्पादकों को प्रशिक्षण व अनुदान दिया गया. राज्य में इस वर्ष प्रति व्यक्ति मछली खपत बढ़कर 14.13 किलोग्राम प्रति वर्ष हो गई है. यह राज्य में जलाशयों के विकास, खदानों में मत्स्य पालन और बीमा सुरक्षा योजनाओं से मछुआरों को लाभ मिला है.

झारखंड में कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग के तहत महत्वपूर्ण विभाग मत्स्य निदेशालय से मिली जानकारी के अनुसार, बीते एक वर्ष में मत्स्य उत्पादन, रोजगार सृजन और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है. वर्ष 2024-25 में राज्य का मत्स्य उत्पादन बढ़कर 3.63 लाख मीट्रिक टन हो गया, जबकि 2025-26 के लिए 4.10 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य तय किया गया है. राज्य में बायोफ्लॉक, केज कल्चर, मोती पालन और झींगा-मांगुर पालन जैसी आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है. महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मछली बिक्री किट, तीन व चार पहिया वाहनों का वितरण किया गया है.

वहीं, आरकेवीवाई-आरएडी योजना के अंतर्गत 6 जिलों के 12 प्रखंडों में 2120 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया है, जिससे 3878 किसान लाभान्वित होंगे. झारखंड मिलेट मिशन योजना के तहत 52 हजार एकड़ क्षेत्र में मिलेट खेती को बढ़ावा देने के लिए 15.60 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि 35 हजार से अधिक किसानों को डीबीटी के माध्यम से दी गई है.

आरकेवीवाई-पीडीएमसी योजना के तहत 2025-26 में 16,893 हेक्टेयर क्षेत्र में माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लगाया गया है, जिससे लगभग 27,767 किसानों को लाभ होगा. इसके अलावा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत अब तक इस वर्ष 1.58 लाख मिट्टी नमूनों का संग्रह और 90 हजार से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है. ग्रांट टू एफपीओ योजना के तहत राज्य के 29 एफपीओ के बीच 292.02 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है, जिससे करीब 20 हजार किसानों को लाभ पहुंचा है.

समेकित बिरसा ग्राम-सह-कृषक पाठशाला योजना के अंतर्गत अब तक 69 से अधिक कृषक पाठशालाएं स्थापित की गई हैं, जिनके माध्यम से 4500 किसानों को प्रशिक्षण और लगभग 44 हजार किसान इससे प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुए हैं. इसी तरह, वर्ष 2025 में किसान समृद्धि योजना के तहत राज्य के सभी 24 जिलों में 2 हॉर्सपावर सोलर आधारित पंपसेट वितरित किए जा रहे हैं. इस योजना के तहत अब तक 20,185 किसानों का पंजीकरण, 13,248 किसानों का ई-केवाईसी पूरा किया गया है और 3973 सोलर पंप स्वीकृत किए जा चुके हैं.

खरीफ 2025 में ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से 45,838 क्विंटल बीज (धान, दलहन, तिलहन एवं मोटा अनाज) का वितरण किया गया. इससे तीन लाख 74 हजार से अधिक किसानों को लाभ मिला. वहीं, रबी मौसम के लिए एक लाख 35 हजार क्विंटल बीज सभी जिलों को आवंटित किया गया. कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 320 किसानों का 148.09 लाख रुपये ऋण माफ किया गया. अब तक कुल 4.82 लाख किसानों का 2306.66 करोड़ रुपये से अधिक का कृषि ऋण माफ किया जा चुका है.

कृषि निदेशालय, झारखंड से मिली जानकारी के अनुसार, इस वर्ष अच्छी मानसूनी बारिश की वजह से राज्य में धान का आच्छादन लक्ष्य का 92 प्रतिशत से भी अधिक रहा. वहीं, राज्य की कृषि योजनाओं की कई प्रमुख उपलब्धियां रही हैं.

रांची: वर्ष 2025 अब समाप्ति के करीब पहुंच गया है. यह वर्ष राज्य की कृषि और किसानों के लिए कैसा रहा, राज्य में पशुपालन, मछली पालन, डेयरी और सहकारिता के क्षेत्र में विकास की कितनी गति पकड़ी और जहां सरकार अन्नदाताओं से किए वादे पूरे नहीं कर पाई, इसका मूल्यांकन करने का समय है. राज्य में इस वर्ष देसी मांगुर को राज्य मछली का दर्जा दिया गया, वहीं विभागीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने "झारखंड मिलेट मिशन" का नाम बदलकर "झारखंड मड़ुआ क्रांति" करने की घोषणा की.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ब्लॉकचेन आधारित योजनाओं के माध्यम से पारदर्शी क्रियान्वयन किया जा रहा है. प्रशिक्षण, मत्स्य मेला, सहकारी समितियों को सशक्त बनाने और पक्का आवास जैसी योजनाओं ने मछुआ समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को मजबूती दी है. झारखंड का मत्स्य क्षेत्र आत्मनिर्भरता, रोजगार और पोषण सुरक्षा की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

योजनाओं से 37,900 से अधिक पशुपालकों को दिया जा रहा लाभ

झारखंड सरकार के पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में पशुपालकों और किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया है. मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत 10,750 लाख रुपये की लागत से 37,904 लाभुकों को लाभ देने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें डीबीटी के माध्यम से सहायता राशि दी जा रही है.

पशुओं के स्वास्थ्य रक्षा के लिए राज्यभर में इस वर्ष 2,635 विशेष पशु चिकित्सा शिविर आयोजित कर 8.92 लाख से अधिक पशुओं का निःशुल्क उपचार किया गया. सभी प्रमंडलों में गो-मुक्ति धाम के निर्माण की स्वीकृति इस वर्ष दे दी गई है. जोड़ा बैल वितरण योजना के अंतर्गत 03 करोड़ रुपये की राशि से 833 किसानों को लाभ दिया गया है. इसके अलावा, 236 मोबाइल वेटरिनरी यूनिट (एम्बुलेंस) के माध्यम से गांव-गांव तक पशु चिकित्सा सेवा इस वर्ष पहुंची है. पशुओं को कई बीमारियों से बचाने के लिए एफएमडी, पीपीआर, ब्रुसेलोसिस और स्वाइन फीवर जैसी बीमारियों से बचाव के लिए 6.97 लाख से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया गया है. पशुपालन विभाग की इन योजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और पशुपालकों की आय में वृद्धि के साथ-साथ पलायन रोकने में भी मदद मिली है.

झारखंड गव्य विकास में बड़ी छलांग

झारखंड के गव्य विकास निदेशालय ने दिसंबर 2024 से दिसंबर 2025 (वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26) तक की उपलब्धियों का विवरण जारी किया है. रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में दूध उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है. वित्तीय वर्ष 2020-21 में जहां प्रतिदिन 66.70 लाख लीटर दूध का उत्पादन होता था, वहीं 2024-25 में यह बढ़कर 98.70 लाख लीटर प्रतिदिन हो गया है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 104.60 लाख लीटर प्रतिदिन उत्पादन के लक्ष्य की ओर राज्य बढ़ रहा है.

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत वर्ष 2024-25 में 100.54 करोड़ रुपये की अनुदान राशि से 11,017 लाभुकों को लाभ दिया गया. वहीं 2025-26 में 69.97 करोड़ रुपये की राशि से 17,585 लाभुकों को योजना से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है. राज्य सरकार और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) के बीच झारखंड मिल्क फेडरेशन के प्रबंधन को वर्ष 2029 तक विस्तार देने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं. झारखंड मिल्क फेडरेशन द्वारा राज्य के 24 जिलों के 3,418 गांवों से जुड़े 43,225 दुग्ध उत्पादकों से प्रतिदिन औसतन 2.53 लाख लीटर दूध का संग्रह किया जा रहा है, जिसके एवज में हर महीने लगभग 28.09 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जा रही है.

दूध आपूर्ति को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा 5 रुपये प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है. वर्ष 2024-25 में 54,680 दुग्ध उत्पादकों को 31.13 करोड़ रुपये, जबकि 2025-26 में 40.15 करोड़ रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है. इसके अलावा नए डेयरी प्लांट भी स्थापित किए गए हैं. रांची के होटवार में मिल्क प्रोडक्ट एवं पाउडर प्लांट तथा गिरिडीह और जमशेदपुर में नए डेयरी प्लांट की स्थापना का कार्य प्रगति पर है.

वर्ष 2025-26 में 12,470 पशुपालकों को राज्य के अंदर तथा 48 प्रगतिशील पशुपालकों को राज्य के बाहर उन्नत प्रशिक्षण दिलाया गया है. साथ ही नस्ल सुधार के लिए पंचायत स्तर पर 3,000 कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की स्थापना कर दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है.

झारखंड में सहकारिता को इस वर्ष डिजिटल मजबूती

झारखंड में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत और डिजिटल बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा लगातार महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं. राज्य के कुल 4,454 पैक्स/लैम्प्स में से 2,337 एमपैक्स/सीएससी को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के रूप में ऑनबोर्ड किया जा चुका है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार हुआ है. अप्रैल से अक्टूबर के बीच ही सीएससी के माध्यम से 60,640 लेनदेन किए गए, जिनकी कुल राशि 2.31 करोड़ रुपये से अधिक रही.

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर झारखंड सहकारिता विभाग द्वारा 640 से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. इस दौरान वृक्षारोपण अभियान में करीब 18,000 पौधे लगाए गए, रक्तदान शिविर, प्रशिक्षण, स्वच्छता अभियान, साइकिल रैली और विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए.

राज्य में लैम्प्स पैक्स सदस्यता अभियान के तहत एक लाख से अधिक नए सदस्यों को जोड़ा गया है. वहीं किसानों को खाद-बीज की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उर्वरक व्यवसाय से जुड़े 2,000 से अधिक नए लैम्प्स पैक्स कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें से 900 से अधिक समितियों को लाइसेंस प्राप्त हो चुका है. फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2024 से योजना लागू की गई, जिसमें किसानों द्वारा देय प्रीमियम का भार राज्य सरकार वहन कर रही है. खरीफ 2025 में 13.79 लाख किसानों को 1 रुपये टोकन राशि पर बीमा सुरक्षा दी गई है. रबी 2025-26 में भी किसानों को इसी सुविधा का लाभ मिलेगा.

इसके अलावा पैक्स/लैम्प्स में 100 एमटी और 500 एमटी क्षमता वाले गोदामों के निर्माण में इस वर्ष तेजी आई है. राज्य में पैक्स कंप्यूटरीकरण योजना के तहत पहले चरण में 1,500 पैक्स को डिजिटल किया जा रहा है, जिनमें से 1,488 पैक्स गो-लाइव हो चुके हैं. दूसरे चरण में 1,297 अतिरिक्त पैक्स के कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया चल रही है. राज्य सरकार द्वारा लैम्प्स पैक्स को 10 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट सुविधा भी इस वर्ष उपलब्ध कराई गई है, जिसका ब्याज राज्य सरकार वहन करेगी. इसके साथ ही 07 समितियों में जन औषधि केंद्र भी शुरू किए गए हैं.

सिद्कोफेड के माध्यम से लाह उत्पादन, मधुमक्खी पालन और वैकल्पिक आजीविका को बढ़ावा दिया गया, जिससे हजारों ग्रामीण और आदिवासी परिवारों को स्थायी रोजगार के अवसर मिले हैं.

इस वर्ष इन क्षेत्रों में थोड़ी धीमी रही गति

अगर बात करें कि वर्ष 2025 में किसानों की कौन-कौन सी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाईं, तो उसमें पहले नंबर पर है कि धान का एमएसपी 3200 रुपये प्रति क्विंटल होने का अभी भी इंतजार है. हालांकि इस वर्ष राज्य के दो जिले गुमला और खूंटी में सरकारी स्तर पर 17 लैम्प्स के माध्यम से पहली बार मोटे अनाज मड़ुआ की खरीद सरकार करने जा रही है, लेकिन अभी भी राज्य की बड़ी संख्या में सब्जी उत्पादकों को इंतजार है कि अपनी पूर्व की घोषणा के अनुसार सरकार केरल के तर्ज पर सब्जियों का भी एमएसपी तय करेगी. कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, गव्य विकास में मानव संसाधन बढ़ाने में वर्ष 2025 में विभाग की गति धीमी रही है. राज्य में पशु चिकित्सकों की कमी अभी भी बनी हुई है, वहीं वेटरिनरी कॉलेज में फैकल्टी की घोर कमी है.

