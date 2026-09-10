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जेएलएन अस्पताल की उपलब्धि: सड़क हादसे में शरीर से अलग हुए जबड़े को जटिल सर्जरी से फिर से लगाया

निशुल्क उपलब्ध करवाए उपकरण: अस्पताल अधीक्षक डॉ अरविंद खरे ने बताया कि अस्पताल में युवक का इलाज प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क किया जा रहा है. इस योजना के तहत भारत वर्ष का कोई भी नागरिक यदि गंभीर रूप से यहां आता है, तो उसका इलाज पूरी तरह से निशुल्क होगा. मुंह का जबड़ा पूरा बाहर निकालने के कारण सबसे पहले युवक के गले में ईएनटी विभाग के सहयोग से श्वास की नली डाली गई. उसके बाद मरीज का जटिल और दुर्लभ ऑपरेशन किया गया. जिसमें 5 से 6 घंटे का वक्त लगा. ऑपरेशन के लिए आवश्यक उपकरण निशुल्क उपलब्ध करवाए गए.

दावा–यह जटिल और दुर्लभ सर्जरी: डॉ सामरिया ने बताया कि यह एक दुर्लभ ऑपरेशन है और इस तरह के ऑपरेशन संसार में कम ही देखने–सुनने को मिलते है. अस्पताल में यह पहला दुर्लभ ऑपरेशन है. उन्होंने बताया कि यह ऑपरेशन सफल रहा है और मरीज अभी ठीक है. डॉ सामरिया ने कहा कि अजमेर में ही नहीं बल्कि राजस्थान में यह एक प्रकार की दुर्लभ सर्जरी है. जिसमें शरीर से जबड़ा टूट कर अलग हो गया और उसे वापस जोड़ा दिया गया. एलाइनमेंट ठीक से जुड़े हैं. इसका परिणाम भी काफी अच्छा आएगा. 3 हफ्ते बाद फिर से मरीज की जांच होगी.

जांच की और लिया सर्जरी का निर्णय: जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ अनिल सामरिया ने बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किशनगढ़ में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के रहने वाले एक युवक को ट्रक ने टक्कर मार दी थी. युवक फेरी लगाकर कपड़े बेचा करता था. इस हादसे में युवक का जबड़ा टूटकर अलग हो गया था. हादसे में घायल युवक मिट्टी और खून में सने जबड़े को लेकर एंबुलेंस से अजमेर पहुंचा था. खास बात यह थी कि जबड़े के अलावा उसके और कहीं भी गंभीर चोट नहीं थी. यहां प्लास्टिक सर्जरी विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉ नेपो विद्यार्थी और उनके सहयोगी के अलावा एनेस्थीसिया विभाग की टीम ने मरीज की बारीकी से जांच की और निर्णय लिया गया कि मरीज का जबड़ा वापस जोड़ा जा सकता है.

अजमेर: संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल के प्लास्टिक सर्जरी विभाग ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है. चिकित्सकों ने सड़क हादसे में एक युवक के बाहर निकले जबड़े को सर्जरी करके वापस सफलतापूर्वक जोड़ दिया. चिकित्सकों का मानना है कि इस तरह की दुर्लभ और ​जटिल सर्जरी शायद ही विश्व में कहीं की गई हो.

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प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल में आता 15 से 20 लाख का खर्च: डॉ खरे ने बताया कि यदि यही ऑपरेशन किसी अन्य प्राइवेट बड़े अस्पताल में होता, तो उसका खर्च 15 से 20 लाख रुपए आता. उन्होंने कहा कि संभाग स्तरीय अस्पताल के अलावा अब मरीजों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. अब मरीजों को ऐसी अवस्था में यहीं पर बेहतर इलाज उपलब्ध होगा. प्लास्टिक सर्जरी विभाग ने तीन दुर्लभ सर्जरी पहले भी की है. मैंने मेरे जीवन काल में इस तरह का मामला पहले कभी नहीं देखा, जिसमें पूरा जबड़ा ही शरीर से टूट कर अलग हो गया. कैंसर में जबड़ा निकाला जाता है, लेकिन वह वापस नहीं लगाया जाता. यहां जबड़े को वापस लगाया गया है. जबड़े की हड्डियों को जीवित रखने और मांस को सक्रिय रखने के लिए पूरी व्यवस्था सर्जरी में की गई है.

जबड़ा टूटा, लेकिन मांस चिपका रहा: दुर्लभ और जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले अस्पताल सर्जरी विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर नेपो विद्यार्थी ने बताया कि जन्माष्टमी के दिन जब मरीज सूफियान फेरी लगाकर आ रहा था, तब एक ट्रक की चपेट में आ गया. इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी उसके सिर और न्यूरो संबंधी कोई गंभीर चोट नहीं लगी. हालांकि इस हादसे में उसका जबड़ा टूटकर शरीर से अलग हो गया. जबकि मांस अपनी जगह पर ही रह गया. डॉ विद्यार्थी ने बताया कि जब हम कुछ खाते पीते हैं, तो निचला जबड़ा ही ऊपर–नीचे होता है. गाय और भैंस भी निचले जबड़े को ही घुमाते हैं.

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'ऐसी सर्जरी कहीं देखने को नहीं मिली': उन्होंने बताया कि मैंने कई किताबें देखी और इंटरनेट पर भी काफी सर्च किया कि किस तरह से इस सर्जरी को अंजाम दिया जाए. लेकिन ऐसी सर्जरी के बारे में मैंने कहीं देखा और पढ़ा नहीं. बाद में अपने अनुभव से सर्जरी कर मैंने जबड़े को वापस फिक्स किया. उन्होंने बताया कि फिक्स करना अलग बात है और दांत को दांत से मिलाना अलग बात है. सर्जरी में यह भी एक मुश्किल काम था. इसके अलावा जबड़े की नसें तहस–नहस हो गई थी. जिससे जबड़े की हड्डी में रक्त नहीं पहुंच रहा था, उसको भी ठीक किया. मसल को भी सेट करना पड़ा. ताकि जबड़ा ऊपर–नीचे हो सके. साथ ही जीभ को भी अपनी सही जगह पर लगाया गया.

अब तुरंत मिलते हैं उपकरण और आवश्यक वस्तुएं: उन्होंने बताया कि कभी उपकरण और आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने में समय लगता था और इस दौरान मरीज की मौत हो जाती थी. लेकिन अब ऐसा नहीं है. तत्काल आवश्यक उपकरण और सामग्री मिल जाती है. बातचीत में उन्होंने बताया कि मरीज जन्माष्टमी की रात को आया था और उसी रात को उसकी सर्जरी की गई थी. जन्माष्टमी की पूजा–अर्चना का अवसर का समय सर्जरी में ही लगा, तो निश्चित रूप से यह भगवान कृष्ण की कृपा है, तो परिणाम भी बेहतर होंगे.