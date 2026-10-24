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धमतरी में पुल के लिए 92 करोड़ की मंजूरी, अछोटा में महानदी पर बनेगा नया फोरलेन ब्रिज, जर्जर पुल से मिलेगी मुक्ति

धमतरी में पुल के लिए 92 करोड़ की मंजूरी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी: जिले के अछोटा में महानदी पर नए फोरलेन पुल के निर्माण के लिए 92 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति मिल गई है. लंबे समय से जर्जर पुल की जगह नया ब्रिज बनाने की मांग उठ रही थी. महापौर रामू रोहरा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री लोक निर्माण मंत्री अरुण साव से मुलाकात कर इस मुद्दे को उठाया था. करीब तीन महीने की लगातार कोशिशों के बाद परियोजना को स्वीकृति मिलने पर उन्होंने प्रदेश सरकार के प्रति आभार जताया है.

अछोटा में महानदी पर बनेगा नया फोरलेन ब्रिज (ETV BHARAT CHHATTISGARH) फोरलेन सड़क के साथ नए पुल की भी थी जरूरत धमतरी में सिहावा चौक से भोयना तक करीब 121 करोड़ रुपए की लागत से फोरलेन सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है. इस सड़क परियोजना के साथ अछोटा में महानदी पर नए फोरलेन पुल का निर्माण भी जरूरी माना जा रहा था. इसकी वजह मौजूदा पुल की जर्जर स्थिति और लगातार बढ़ता यातायात है.