धमतरी में पुल के लिए 92 करोड़ की मंजूरी, अछोटा में महानदी पर बनेगा नया फोरलेन ब्रिज, जर्जर पुल से मिलेगी मुक्ति
35 साल पुराने जर्जर पुल की जगह बनेगा नया ब्रिज, मेयर रामू रोहरा ने बजट में इसे शामिल कराने के लिए किए थे प्रयास
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 24, 2026 at 8:53 PM IST
धमतरी: जिले के अछोटा में महानदी पर नए फोरलेन पुल के निर्माण के लिए 92 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति मिल गई है. लंबे समय से जर्जर पुल की जगह नया ब्रिज बनाने की मांग उठ रही थी. महापौर रामू रोहरा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री लोक निर्माण मंत्री अरुण साव से मुलाकात कर इस मुद्दे को उठाया था. करीब तीन महीने की लगातार कोशिशों के बाद परियोजना को स्वीकृति मिलने पर उन्होंने प्रदेश सरकार के प्रति आभार जताया है.
फोरलेन सड़क के साथ नए पुल की भी थी जरूरत
धमतरी में सिहावा चौक से भोयना तक करीब 121 करोड़ रुपए की लागत से फोरलेन सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है. इस सड़क परियोजना के साथ अछोटा में महानदी पर नए फोरलेन पुल का निर्माण भी जरूरी माना जा रहा था. इसकी वजह मौजूदा पुल की जर्जर स्थिति और लगातार बढ़ता यातायात है.
करीब 35 साल से अधिक पुराने इस पुल को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताएं सामने आ रही थीं. ऐसे में फोरलेन सड़क तैयार होने के बाद भी यदि महानदी पर पुराना पुल ही रहता, तो यातायात का दबाव और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती.
हादसे का था खतरा
महापौर रामू रोहरा ने कहा कि वर्तमान पुल को बने 35 साल से अधिक समय हो चुका है. इसकी मौजूदा स्थिति को देखते हुए नए पुल का निर्माण बेहद जरूरी था. उन्होंने कहा कि जब सिहावा चौक से भोयना तक फोरलेन सड़क बन रही है, तो महानदी पर पुराने पुल के भरोसे यातायात छोड़ना उचित नहीं होता. इससे भविष्य में आवागमन में परेशानी के साथ दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ सकता था.
हमारी तरफ से बजट में पुल को शामिल कराने के लिए लगातार प्रयास किए गए थे. मुख्यमंत्री और के सामने मांग रखने के बाद अब 92 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है. हम उनका धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं- रामू रोहरा, मेयर
धमतरी से ओडिशा तक आवागमन होगा आसान
अछोटा में महानदी पर नया फोरलेन पुल बनने से धमतरी शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ओडिशा की ओर आने-जाने वाले लोगों को भी सुविधा मिलने की उम्मीद है. सड़क और पुल के चौड़ा होने से यातायात का दबाव कम करने, आवागमन को सुगम बनाने और क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने में मदद मिलेगी.
महापौर ने कहा कि यह पुल शहर और गांवों को जोड़ने के साथ ओडिशा की ओर जाने वाले मार्ग के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा. उनका उद्देश्य धमतरी से दूसरे क्षेत्रों तक आवागमन को आसान बनाना है, ताकि लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक सड़क मार्ग मिल सके.
टेंडर और वर्क ऑर्डर की प्रक्रिया होगी शुरू
अछोटा पुल के लिए वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद अब आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इसमें टेंडर जारी करने और वर्क ऑर्डर की प्रक्रिया शामिल है. इन औपचारिकताओं में कम से कम तीन महीने लगने का अनुमान है. इसके बाद निर्माण कार्य आगे बढ़ सकेगा.
मेयर ने कहा कि धमतरी में सड़क और पुल जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है. सिहावा चौक से नगर नाका और फिर आगे भोयना-जवरगांव मोड़ तक सड़क विकास के लिए अलग-अलग चरणों में स्वीकृतियां मिली हैं. अब आगे नगरी तक फोरलेन सड़क के विस्तार के लिए भी प्रयास किए जाएंगे.