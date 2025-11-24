ETV Bharat / state

उदयपुर: आचार्यश्री महाश्रमण का भव्य स्वागत, ज्ञान के महत्व पर दिया ओजस्वी प्रवचन

इसके बाद आचार्यश्री गोवर्धन विलास स्थित मार्वल वाटर पार्क पहुंचे, जहां आयोजित विशाल धर्मसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ज्ञान की महत्ता पर प्रकाश डाला. आचार्यश्री ने कहा कि बिना ज्ञान के जीवन अंधकारमय हो जाता है. उन्होंने एक रोचक उदाहरण देते हुए कहा कि एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन गया और टिकट खिड़की पर बोला मुझे टिकट चाहिए. पूछा गया कहां का? उसने कहा ससुराल का, फिर पूछा गया ससुराल कहां है? उसने कहा मुझे पता नहीं, जब व्यक्ति को यह भी नहीं पता कि उसे जाना कहां है, उसकी मंजिल क्या है, अच्छे-बुरे का ज्ञान नहीं, तो उसका जीवन व्यर्थ है.

उदयपुर: जैन तेरापंथ के एकादशम(11वें) आचार्य, अहिंसा यात्रा के प्रणेता आचार्यश्री महाश्रमणज का सोमवार को उदयपुर जिले के काया-बलीचा में हजारों श्रावक-श्राविकाओं ने जयकारों की गूंज के बीच भव्य स्वागत किया गया. आचार्यश्री की अगवानी में उपस्थित लोगों ने उनकी धवल सेना (साधु-साध्वियों की संघ) का भी हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया.

बोले- अज्ञान अंधकार का प्रतीक है: आचार्यश्री ने आगे कहा कि जैन आगमों और शास्त्रों में ज्ञान का अथाह भंडार है, लेकिन आज लोग उसे पढ़ने-समझने का समय नहीं निकाल पाते. स्वास्थ्य, पारिवारिक परेशानियां आदि बाधाएं आती रहती हैं, फिर भी उपाय यही है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शास्त्रों का सार ग्रहण करने का प्रयास करें. यह सार आचार्यों, गुरुओं एवं साधु-संतों के सान्निध्य से ही प्राप्त हो सकता है. ज्ञान ही जीवन में प्रकाश लाता है, अज्ञान अंधकार का प्रतीक है.

13 किलोमीटर का पैदल विहार: तेरापंथ सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री आलोक पगारिया ने बताया कि इससे पूर्व आचार्यश्री ससंघ ठहराव स्थल काया पीएमसी से प्रगति आश्रम तक लगभग 13 किलोमीटर का पैदल विहार किया. विहार मार्ग के दोनों ओर हजारों श्रावक-श्राविकाएं खड़े होकर जयकारे लगा रहे थे. महिलाएं पीली साड़ी और पुरुष सफेद वस्त्रों में धर्म ध्वज थामे आचार्यश्री से आशीर्वाद लेते चल रहे थे. प्रगति आश्रम पहुंचते ही हजारों लोग जयकारों के साथ आचार्यश्री के चरणों में नतमस्तक हो गए. आश्रम में प्रवेश के बाद दर्शन-आशीर्वाद की लंबी कतारें लगी रहीं. स्वागत समारोह में तेरापंथ युवक परिषद, महिला मंडल एवं ज्ञानशाला के सौ से अधिक बच्चों ने सामूहिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं, जिसने वातावरण को और अधिक भक्तिमय बना दिया.

