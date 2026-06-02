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संभल में आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले- जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़क रहा, वह वंदेमातरम् नहीं बोलेगा

आचार्य प्रमोद कृष्णम. ( Photo Credit: ETV Bharat )

संभल: कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के वंदेमातरम् बयान पर तीखा हमला बोला है. संभल पहुंचे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, वह वंदेमातरम् नहीं बोलेगा. आचार्य कृष्णम ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष की कोई जाति नहीं है, उसकी एकमात्र जाति सत्ता है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेता विकास की राजनीति छोड़कर केवल सत्ता हासिल करने के लिए समाज को बांटने का काम कर रहे हैं. आचार्य प्रमोद कृष्णम. (Video Credit: ETV Bharat) इतना ही नहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और सांसद कल्याण बनर्जी पर हुए हमलों पर भी तीखा व्यंग्य किया. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं का 'सम्मान समारोह' शुरू हो गया है.