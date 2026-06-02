संभल में आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले- जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़क रहा, वह वंदेमातरम् नहीं बोलेगा
उन्होंने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष की कोई जाति नहीं है, उसकी एकमात्र जाति सत्ता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 2, 2026 at 7:30 AM IST
संभल: कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के वंदेमातरम् बयान पर तीखा हमला बोला है. संभल पहुंचे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, वह वंदेमातरम् नहीं बोलेगा.
आचार्य कृष्णम ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष की कोई जाति नहीं है, उसकी एकमात्र जाति सत्ता है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेता विकास की राजनीति छोड़कर केवल सत्ता हासिल करने के लिए समाज को बांटने का काम कर रहे हैं.
इतना ही नहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और सांसद कल्याण बनर्जी पर हुए हमलों पर भी तीखा व्यंग्य किया. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं का 'सम्मान समारोह' शुरू हो गया है.
उन्होंने कहा कि यह तो उन्हें पता था कि पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी नेताओं का सम्मान करेगी, लेकिन इतनी जल्दी करेगी, यह नहीं मालूम था. उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल के हालिया राजनीतिक घटनाक्रम के बाद दिल्ली में बैठे वह नेता भी डरे हुए हैं जो डरो मत का नारा देते थे.
हिंदुत्व और सनातन के खिलाफ बोलते थे. जब उनसे बंगाल में कानून-व्यवस्था और टीएमसी नेताओं पर हमलों के बारे में पूछा गया तो आचार्य कृष्णम ने दो टूक कहा कि 'बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाय' यह सब हिंदुओं पर किए गए अत्याचार का यह परिणाम है.
ज्वालामुखी धधक रहा था, अब उसका असर दिखाई दे रहा है. ममता बनर्जी की विधायकों के साथ हुई बैठक में बड़ी संख्या में विधायकों के नहीं पहुंचने की खबरों पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि टीएमसी का जन-गण-मन हो गया है और मुझे लगता है कि उसका समापन समारोह भी जल्द आयोजित हो जाएगा.
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