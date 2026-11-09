आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा- "पीएम मोदी रेत पर लिखा नाम नहीं, जो मिट जाए; मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे"
श्री कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि पीएम मोदी रेत पर लिखा नाम नहीं हैं, जो मिट जाएं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 8:42 PM IST
संभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिले स्थित प्रसिद्ध श्री कल्कि धाम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार और उनके स्वर्गीय पिता को लेकर दिए गए विवादित बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पलटवार किया है.
दीपावली के पावन अवसर पर श्री कल्कि धाम में दीप प्रज्वलित करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया. उनका यह बयान इस समय राजनीतिक गलियारों में चर्चा का मुख्य केंद्र बन गया है.
रेत पर लिखा नाम नहीं हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी: दीपावली की जगमगाती रोशनी के बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मीडिया और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई रेत पर लिखा ऐसा नाम नहीं हैं, जिसे विरोधियों की लहरें आसानी से मिटा सकें. उन्होंने भगवान श्रीराम का गहरा उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह भगवान श्रीराम को देश के जनमानस और आस्था से कभी अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह नरेंद्र मोदी भी आज करोड़ों भारतीयों के संकल्प बनकर उभर चुके हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग प्रधानमंत्री मोदी को मिटाने की बात सोचते हैं, वे खुद ही मिट जाएंगे लेकिन मोदी का अस्तित्व हमेशा कायम रहेगा.
विपक्ष के बयानों पर निशाना और कल्कि धाम का संदेश: मूल रूप से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद से राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है. इसी बयान पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि श्री कल्कि धाम के गर्भगृह की इन पवित्र शिलाओं पर जलते हुए दीपों की रोशनी से यही संदेश साफ मिलता है कि मोदी कहीं नहीं जाने वाले हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री का नाम देश की विकास यात्रा और भारतीय संस्कृति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है. इस तरह दीपावली के पर्व पर आचार्य प्रमोद कृष्णम के इस तीखे बयान ने राजनीतिक सरगर्मी को और अधिक बढ़ा दिया है.
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