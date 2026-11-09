ETV Bharat / state

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा- "पीएम मोदी रेत पर लिखा नाम नहीं, जो मिट जाए; मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे"

करोड़ों भारतीयों के संकल्प बन चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी: आचार्य प्रमोद कृष्णम ( Photo Credit: ETV Bharat )

संभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिले स्थित प्रसिद्ध श्री कल्कि धाम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार और उनके स्वर्गीय पिता को लेकर दिए गए विवादित बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पलटवार किया है.

दीपावली के पावन अवसर पर श्री कल्कि धाम में दीप प्रज्वलित करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया. उनका यह बयान इस समय राजनीतिक गलियारों में चर्चा का मुख्य केंद्र बन गया है.