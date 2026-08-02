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"राहुल के नेतृत्व वाला रावण का कुनबा", सनातन के अपमान पर भड़के आचार्य प्रमोद कृष्णम, कहा- विपक्ष में कोई खर-दूषण तो कोई कुंभकर्ण...

सनातन के अपमान पर भड़के आचार्य प्रमोद कृष्णम ( Photo Credit; ETV Bharat )

बुलंदशहर: गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर शहर के होटल कलश में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में पहुंचे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्ष और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जो विपक्ष एकजुट हो रहा है, वे सब रावण के खानदानी हैं. यह पूरा रावण का कुनबा है, जिसमें कोई खर-दूषण की भूमिका में है तो कोई कुंभकर्ण बना बैठा है. सनातन के अपमान पर भड़के आचार्य प्रमोद कृष्णम (Video Credit; ETV Bharat) कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संसद में हुए हालिया घटनाक्रम का जिक्र करते हुए सांसद पप्पू यादव पर भी सीधा निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जिस तरह सनातन धर्म को संसद के भीतर नौटंकी का जरिया बनाकर बदनाम करने की कोशिश की गई, वह न केवल सनातन और संत समाज का अपमान है, बल्कि भारत की संसद की गरिमा पर भी बड़ा आघात है. उन्होंने देश की जनता से इस मानसिकता का खुलकर विरोध करने का आह्वान करते हुए कहा कि जो व्यक्ति सनातन का सम्मान नहीं कर सकता, वह इस देश का सच्चा नागरिक नहीं हो सकता. आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी और पप्पू यादव से सनातन और संत समाज से अविलंब क्षमा याचना करने की मांग की है. साथ ही ​देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेशी ताकतों के षड्यंत्र का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कॉकरोच मूवमेंट के जरिए देश को तोड़ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को वैश्विक स्तर पर धूमिल करने की अंतरराष्ट्रीय साजिश रची जा रही है. दुर्भाग्य की बात यह है कि देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी खुद इस विदेशी षड्यंत्र में शामिल दिख रहे हैं. इस दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रधानमंत्री मोदी के रुख की सराहना करते हुए कहा कि जिस तरह से देश के युवाओं को भड़काकर सड़क पर हुड़दंग कराया गया, उसके बावजूद पीएम मोदी ने बड़प्पन दिखाते हुए उन्हें माफ किया. उसमें भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और महात्मा गांधी के सिद्धांतों की स्पष्ट झलक दिखाई देती है. बुलंदशहर में विपक्ष पर बरसीं राज्य महिला आयोग अध्यक्ष बबीता चौहान