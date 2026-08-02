"राहुल के नेतृत्व वाला रावण का कुनबा", सनातन के अपमान पर भड़के आचार्य प्रमोद कृष्णम, कहा- विपक्ष में कोई खर-दूषण तो कोई कुंभकर्ण...
आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी और पप्पू यादव से सनातन और संत समाज से अविलंब क्षमा याचना करने की मांग की है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 7:41 PM IST
बुलंदशहर: गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर शहर के होटल कलश में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में पहुंचे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्ष और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जो विपक्ष एकजुट हो रहा है, वे सब रावण के खानदानी हैं. यह पूरा रावण का कुनबा है, जिसमें कोई खर-दूषण की भूमिका में है तो कोई कुंभकर्ण बना बैठा है.
कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संसद में हुए हालिया घटनाक्रम का जिक्र करते हुए सांसद पप्पू यादव पर भी सीधा निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जिस तरह सनातन धर्म को संसद के भीतर नौटंकी का जरिया बनाकर बदनाम करने की कोशिश की गई, वह न केवल सनातन और संत समाज का अपमान है, बल्कि भारत की संसद की गरिमा पर भी बड़ा आघात है. उन्होंने देश की जनता से इस मानसिकता का खुलकर विरोध करने का आह्वान करते हुए कहा कि जो व्यक्ति सनातन का सम्मान नहीं कर सकता, वह इस देश का सच्चा नागरिक नहीं हो सकता.
आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी और पप्पू यादव से सनातन और संत समाज से अविलंब क्षमा याचना करने की मांग की है. साथ ही देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेशी ताकतों के षड्यंत्र का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कॉकरोच मूवमेंट के जरिए देश को तोड़ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को वैश्विक स्तर पर धूमिल करने की अंतरराष्ट्रीय साजिश रची जा रही है. दुर्भाग्य की बात यह है कि देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी खुद इस विदेशी षड्यंत्र में शामिल दिख रहे हैं.
इस दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रधानमंत्री मोदी के रुख की सराहना करते हुए कहा कि जिस तरह से देश के युवाओं को भड़काकर सड़क पर हुड़दंग कराया गया, उसके बावजूद पीएम मोदी ने बड़प्पन दिखाते हुए उन्हें माफ किया. उसमें भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और महात्मा गांधी के सिद्धांतों की स्पष्ट झलक दिखाई देती है.
बुलंदशहर में विपक्ष पर बरसीं राज्य महिला आयोग अध्यक्ष बबीता चौहान
वहीं, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने संसद में हुए हालिया घटनाक्रम का जिक्र करते हुए सांसद पप्पू यादव के व्यवहार को फूहड़ता का उदाहरण बताया. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों से ऐसे आचरण की उम्मीद नहीं की जाती और उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पूरी तरह न्यायसंगत है. इस दौरान उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और योगी आदित्यनाथ ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे. बबीता चौहान ने कहा कि नरेंद्र मोदी इतिहास के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हर घर के बच्चे, महिला, नौजवान और बुजुर्ग की चिंता करते हैं.
सनातन का अपमान करने वालों को जनता माकूल जवाब देगी : डॉ. मनोज कुमार पांडेय
इधर बरेली में कोतवाली क्षेत्र के एक निजी होटल में आयोजित अधिवक्ता सम्मान समारोह में कैबिनेट मंत्री डॉ. मनोज कुमार पांडेय ने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि सनातन पर कुछ षड्यंत्रकारी लोग साजिश बनाकर लगातार हमले करते हैं. इन लोगों ने हमारे सनातन, शास्त्र, धर्म और आस्था पर गेरुवा वस्त्र पहनकर गलत संदेश देने काम किया. उन्होंने कहा कि वह समझते हैं कि देश के 100 करोड़ सनातनी इसको स्वीकार करेंगे, तो वह नहीं होगा. यह वह लोग हैं, जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई, रामचरितमानस को जलाया. प्रभु राम के अस्तित्व से इनकार किया. मां सीता के बारे में गलत बयान दिया. देश के तमाम पुराणों और शास्त्रों का हमेशा अपमान किया. इन्हें यह अधिकार नहीं है, यह लोग बाज आ जाएं. साथ ही उन्होंने कहा कि सनातन का अपमान करने वाले इन लोगों को जनता जवाब जरूर देगी.
वाराणसी : भगवा वस्त्र के अपमान के विरोध में अखिल भारतीय संत समिति की बैठक
संसद में भगवा वस्त्र पहनकर सांसद पप्पू यादव द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन अब तूल पकड़ता जा रहा है. वाराणसी में बाकायदा कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है. अब उसके बाद संत समिति की ओर से देशभर के साधु संतों के साथ महाबैठक की गई है, जिसमें भगवा विरोधियों को कैसे समाज से दूर किया जाए इसको लेकर निर्णय लिया गया है. इस बैठक में हर राज्य के महामंत्री शामिल हुए हैं, जहां निर्णय लिया गया है कि इस प्रकरण को लेकर संत हर राज्य के हर जिले में प्रदर्शन करेंगे और जनसभा करके हिंदुओं को जागृत करेंगे.
ये भी पढ़ें- कल तक जो थे दूसरों पर निर्भर, आज भर रहे हैं सफलता की उड़ान; दिव्यांगों के 'सच्चे दोस्त' डॉ. उत्तम ने बदल दी हजारों लाचार लोगों की तकदीर