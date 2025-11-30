ETV Bharat / state

राजसमंद पहुंचे आचार्य महाश्रमण बोले, जीवन में नैतिकता-सद्भावना जरूरी, अहिंसा मार्ग का किया लोकार्पण

तेरापंथ के आचार्य महाश्रमण करीब 14 साल पहले राजसमंद आए थे. राजसमंद में ही उनका मर्यादा महोत्सव हुआ था.

Acharya Mahashraman in Rajsamand
राजसमंद में आचार्य महाश्रमण (ETV Bharat Rajsamand)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 30, 2025 at 2:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

राजसमंद: तेरापंथ धर्मसंघ के आचार्य महाश्रमण के राजसमंद आगमन पर टीवीएस चौराहे पर विधायक दीप्ति माहेश्वरी व नगरपरिषद सभापति अशोक टांक के नेतृत्व में जैन समाज ने उनका जोरदार स्वागत किया. आचार्य महाश्रमण की अगवानी में 50 फीट रोड का नामकरण अहिंसा मार्ग के रूप कर दिया गया. इस दौरान आयोजित धर्मसभा में आचार्य ने कहा कि जीवन में नैतिकता और सद्भावना जरूरी है.

आचार्य महाश्रमण रविवार अल सुबह नाथद्वारा से पैदल रवाना हुए, तो आगे पीछे सफेद पोशाक में पुरुष एवं पीली पोशाक में महिलाएं सड़क किनारे खड़ी हो गई. जैसे-जैसे आचार्य महाश्रमण आगे बढ़े, वैसे वैसे जैन समाज के साथ आमजन ने भी पुष्पवर्षा कर जगह-जगह स्वागत किया. गुंजोल, करजिया घाटी, बडारड़ा, पीपरड़ा, चुंगीनाका, सोमनाथ चौराहा, जावद, धोइंदा होकर टीवीएस चौराहा पर पहुंचे, जहां राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, सभापति अशोक टांक, उप सभापति चुन्नीलाल पंचोली के साथ सैकड़ों की तादाद में जैन समाज के धर्मावलंबी मौजूद थे.

आचार्य महाश्रमण को लेकर क्या बोलीं विधायक दीप्ति माहेश्वरी, देखें वीडियो (ETV Bharat Rajsamand)

पढ़ें: उदयपुर: आचार्यश्री महाश्रमण का भव्य स्वागत, ज्ञान के महत्व पर दिया ओजस्वी प्रवचन

आचार्य महाश्रमण के राजसमंद नगर प्रवेश के दौरान चौतरफा जय-जय ज्योति चरण, जय-जय महाश्रमण के जयकारे गूंज उठे. साथ ही पंचरंगी जैन ध्वजा से माहौल धर्मममय हो गया. फिर टीवीएस चौराहा से लेकर 50 फीट रोड, पेयजल टंकी तक मार्ग का नामकरण आचार्य महाश्रमण के नाम अहिंसा मार्ग कर दिया गया. इसका लोकार्पण आचार्य महाश्रमण की मौजूदगी में विधायक दीप्ति माहेश्वरी व सभापति अशोक टांक ने किया.

पढ़ें: राजनीति में आकर राजनेता जनता की सेवा न करे तो फिर राजनीति में आना बेकार : आचार्य महाश्रमण

आचार्य ने दी सत्य व अहिंसा की सीख: राजसमंद शहर के प्रज्ञा विहार में आयोजित धर्मसभा में आचार्य महाश्रमण ने कहा कि जीवन में नैतिकता व सद्भावना जरूरी है. इसके लिए नशामुक्त होना होगा, तभी आप किसी के बारे में भला या अच्छा सोच सकेंगे. आचार्य ने कहा कि सत्य व अहिंसा को जीवन में हमेशा के लिए अपना लिया, तो आपके जीवन में कभी कोई बुरा नहीं होगा, यही शाश्वत सत्य है. आचार्य महाश्रमण करीब 14 साल पहले 2011 में राजसमंद आए थे. केलवा में आचार्य पद स्वीकार करने के बाद महाश्रमण का राजसमंद में मर्यादा महोत्सव हुआ था. उसके बाद आचार्य महाश्रमण का अब दोबारा आगमन हुआ है.

TAGGED:

50 FEET ROAD RENAMED AS AHIMSA MARG
ACHARYA MAHASHRAMAN MEETING
आचार्य महाश्रमण राजसमंद में
ACHARYA MAHASHRAMAN IN RAJSAMAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.