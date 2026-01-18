ETV Bharat / state

कोटा में धीरेंद्र शास्त्री की राम कथा: लाखों श्रद्धालुओं के लिए 500 बीघा में कथा स्थल, प्लास्टिक फ्री होगा आोयजन

कोटा में मंत्री मदन दिलावर द्वारा आयोजित श्री गौ माता महोत्सव एवं राम कथा में आचार्य धीरेंद्र शास्त्री तीन दिवसीय कथा व दिव्य दरबार लगाएंगे.

शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 18, 2026 at 8:25 PM IST

कोटा: प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर रामगंज मंडी में श्री गौ माता महोत्सव व राम कथा आयोजित कर रहे हैं. इसमें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री तीन दिन तक कथा वाचन करेंगे. इसके साथ ही वह दिव्य दरबार भी लगाएंगे. इस संबंध में जानकारी देते हुए रविवार को मदन दिलावर ने मीडिया से बातचीत की. दिलावर ने कहा कि इस आयोजन में लाखों की संख्या में लोग शामिल होंगे. यहां तक कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अन्य कई प्रोटोकॉल वाले लोग कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है.

22 जनवरी से शुरू होगी कथा: राम कथा स्थल फतेहपुर गूंदी इंडस्ट्रियल एरिया में तैयार किया गया है. मदन दिलावर का कहना है कि आयोजन पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री रहेगा और इसमें पूरी व्यवस्थाएं लाखों लोगों के अनुसार की जा रही हैं. आयोजन अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी से शुरू हो जाएगा, जिसमें 22 जनवरी को दीपक उत्सव मनाया जाएगा. इसमें हजारों की संख्या में दीपक जलाए जाएंगे. आयोजन में आचार्य धीरेंद्र शास्त्री रहेंगे और कलश यात्रा में भी वह मौजूद रहेंगे.

इस तरह से होगा आयोजन

  • 22 जनवरी को आएंगे आचार्य पंडित धीरेंद्र शास्त्री
  • 22 जनवरी को ही खैराबाद में फलोदी माता मंदिर के नजदीक से निकलेगी विशाल कलश यात्रा.
  • इसके बाद हजारों दीपक जलाकर दीपोत्सव मनाया जाएगा.
  • कलश यात्रा में भी धीरेंद्र शास्त्री शामिल होंगे.
  • 23 से 25 जनवरी के बीच रोज़ 2 से 5 बजे तक कथा आयोजित होगी.
  • इसके साथ ही 24 जनवरी को दिव्य दरबार आयोजित होगा.

इस तरह की रहेगी आयोजन की खासियतें

  • आयोजन पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री रखने का निर्णय लिया गया है.
  • आयोजन में किसी भी डिस्पोजेबल आइटम का उपयोग नहीं किया जाएगा.
  • आयोजन के लिए 30,000 बर्तनों के सेट तैयार किए गए हैं.
  • करीब 100 बीघा परिसर में पंडाल बनाया गया है.
  • 400 बीघा परिसर में पार्किंग स्थल तैयार किया गया है.
  • पूरा कथा स्थल 500 बीघा एरिया में तैयार हो रहा है.
  • कथा स्थल पर ही लोगों के रुकने और खाने की व्यवस्था की गई है.
  • यह व्यवस्था लोगों के लिए पूरी तरह से निशुल्क रहेगी.
  • पूरे कथा स्थल को सीसीटीवी से मॉनिटरिंग किया जाएगा.
  • अस्थाई थाना भी बनाया जा रहा है.
  • 1000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी रहेगी, सादा वर्दीधारी भी मौजूद रहेंगे.
  • बिजली व्यवस्था के लिए बड़े ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं.
  • मौके पर एंबुलेंस और चिकित्सकों की टीम मौजूद रहेगी.
  • कुछ ट्रेनों के रामगंज मंडी और मोडक में रुकने की व्यवस्था की गई है.
  • 15 लाख लोगों के हिसाब से पेयजल की व्यवस्था होगी.
  • 500 पोर्टेबल शौचालयों की व्यवस्था होगी.
  • कथा स्थल के सभी मार्गों का नामकरण होगा.

आयोजन में यह ध्यान रखें

  • भीड़ ज्यादा होने पर वस्तुएं खो जाने और चोरी की शिकायतें हो सकती हैं.
  • नकदी और कीमती सामान लेकर नहीं आएं.
  • खोया-पाया विभाग भी सक्रिय होगा.
  • किसी भी असुविधा पर सेवादारों या व्यवस्था में लगे लोगों से बात करें.

