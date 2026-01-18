ETV Bharat / state

कोटा में धीरेंद्र शास्त्री की राम कथा: लाखों श्रद्धालुओं के लिए 500 बीघा में कथा स्थल, प्लास्टिक फ्री होगा आोयजन

कोटा: प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर रामगंज मंडी में श्री गौ माता महोत्सव व राम कथा आयोजित कर रहे हैं. इसमें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री तीन दिन तक कथा वाचन करेंगे. इसके साथ ही वह दिव्य दरबार भी लगाएंगे. इस संबंध में जानकारी देते हुए रविवार को मदन दिलावर ने मीडिया से बातचीत की. दिलावर ने कहा कि इस आयोजन में लाखों की संख्या में लोग शामिल होंगे. यहां तक कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अन्य कई प्रोटोकॉल वाले लोग कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है.

22 जनवरी से शुरू होगी कथा: राम कथा स्थल फतेहपुर गूंदी इंडस्ट्रियल एरिया में तैयार किया गया है. मदन दिलावर का कहना है कि आयोजन पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री रहेगा और इसमें पूरी व्यवस्थाएं लाखों लोगों के अनुसार की जा रही हैं. आयोजन अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी से शुरू हो जाएगा, जिसमें 22 जनवरी को दीपक उत्सव मनाया जाएगा. इसमें हजारों की संख्या में दीपक जलाए जाएंगे. आयोजन में आचार्य धीरेंद्र शास्त्री रहेंगे और कलश यात्रा में भी वह मौजूद रहेंगे.

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर (ETV Bharat Kota)

