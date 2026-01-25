आचार्य धीरेंद्र शास्त्री बोले,' गौ माता ही नहीं, बेटियों को भी बचाओ, तभी समाज बचेगा'
राम कथा के दौरान पहुंचे बाबा रामदेव ने कहा कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए.
Published : January 25, 2026 at 8:51 PM IST
कोटा: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की रामगंजमंडी में चल रही श्री गौ माता महोत्सव और राम कथा का तीसरे दिन रविवार को समापन हुआ. कथा में बाबा रामदेव भी पहुंचे. राम कथा में धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि गौ रक्षक है, लेकिन गौ सेवक नहीं हैं. हमें गाय, गंगा, गायत्री, गीता व गुरू को बचाना है. इसके साथ साथ गोरी भी बचाओ, बेटियों को भी बचाओ, तभी हमारा समाज बचेगा. बेटियों को दुर्गा व काली बनाओ. इसके साथ ही उन्होंने हनुमान जी की सेवा पूजा करने से महा सुख मिलने की बात कही. उन्होंने कहा कि दुख की निवृत्ति को सुख कहते हैं, लेकिन सुख ही सुख रहे, उसे महासुख कहते हैं.
माता-पिता की सेवा की सलाह: आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने रामगंज मंडी में 3 दिन चली कथा में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं से कहा कि रामगंज मंडी में जितनी अपार श्रद्धा और भीड़ देखी है, इतनी शक्ति हमने कहीं नहीं देखी. साथ ही उन्होंने कहा कि पानी में डूबने से मृत्यु निश्चित है और भक्ति में डूबने से मुक्ति निश्चित है. बेटों को यह सलाह देते हैं कि वह हमारी कथा सुनें या नहीं, लेकिन मां-बाप की सेवा जरूर करें. वहीं योग करना या नहीं, लेकिन दूसरों का सहयोग करना है. समापन समारोह के बाद धीरेंद्र शास्त्री सड़क मार्ग से झालावाड़ की कोलाना हवाई पट्टी पर पहुंचे. जहां से वह मुंबई के लिए विशेष विमान से रवाना हो गए.
गौ माता की सेवा कौन करेगा?: अपने संबोधन में बाबा रामदेव ने कहा कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें. 100 करोड़ से ज्यादा सनातनी हिंदू गौ माता को मानते हैं, तब वह राष्ट्रमाता तो रहेगी, इसमें कोई प्रश्न नहीं है. गो हत्या पर कानून बनने के बाद यह कलंक भी मिट रहा है, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि गौ माता की सेवा कौन करेगा? ऐसे में गांवों में गोचर के लिए समिति बने और किसी का कब्जा गोचर भूमि पर नहीं हो. उन्होंने कहा कि विडंबना यह है कि जो गौ माता की रक्षा और उन्हें विश्व माता बनाने की बात करते हैं, वे गौ माता की सेवा नहीं करते हैं. हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वह गौ माता के लिए क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि स्वदेशी उपयोग से ही आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनेगा.
भारत माता को मानने वाले सभी एक-मदन दिलावर: कथा के यजमान शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में हिंदुस्तान के बड़े भामाशाह व राजनेता लोग आरती किया करते थे, लेकिन यहां उन्होंने सासी, नट, गाड़िया लोहार, कालबेलिया और घुमंतू जातियों के लोगों से आरती करवाई. सेना के जवानों ने यहां पर आरती की है. उनकी वजह से हम आराम करते हैं. उन्होंने कहा कि इतने बड़े पंडाल में नजर आ रहा है कि सभी भारत माता को मानने वाले एक हैं. बड़ी संख्या में श्रद्धालु राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से आए थे. तीसरे दिन कार्यक्रम में दाती महाराज, विधायक ललित मीणा व राधेश्याम बैरवा समेत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे.