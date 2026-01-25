ETV Bharat / state

आचार्य धीरेंद्र शास्त्री बोले,' गौ माता ही नहीं, बेटियों को भी बचाओ, तभी समाज बचेगा'

आचार्य धीरेंद्र शास्त्री और बाबा रामदेव ( Source - Madan Dilawar Office )