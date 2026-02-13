ETV Bharat / state

धीरेंद्र शास्त्री की कथा के पोस्टर फाड़े, अजमेर के बाद अब पुष्कर की घटना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन

आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की कथा के पोस्टर फाड़ने की घटना पर भड़के बजरंग दल के कार्यकर्ता. 23 से 25 फरवरी तक होने वाली है कथा.

Bajrang Dal Protest
कथा के पोस्टर फाड़ने को लेकर प्रदर्शन (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 13, 2026 at 5:31 PM IST

3 Min Read
अजमेर: ब्रह्मा नगरी पुष्कर में 23 फरवरी से 25 फरवरी तक बागेश्वर धाम के महंत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा होने जा रही है. हनुमंत कथा के आयोजन को भव्य बनाने के लिए आयोजक तैयारियों में जुटे हुए हैं. पुष्कर ही नहीं, अजमेर में भी आयोजकों ने प्रचार-प्रसार के लिए हर चौराहों पर बैनर-पोस्टर लगाए हैं, लेकिन इन बैनर पोस्टर के फाड़ने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं.

पहले अजमेर में फव्वारा सर्कल और उसके बाद पुष्कर के मुख्य चौराहे पर लगे बागेश्वर धाम के पोस्टर को फाड़ दिया गया. लगातार हो रही पोस्टर फाड़ देने की घटना से शुक्रवार को बजरंग दल कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा. कार्यकर्ताओं ने फव्वारा सर्किल के पास जाम लगाकर अपना गुस्सा जाहिर किया.

चेतन सैनी का बयान (ETV Bharat Ajmer)

बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लगातार हो रही ऐसी घटनाओं को रोकने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है. ऐसी घटनाओं से सनातन धर्म को मानने वाले लोगों में गहरा रोष व्याप्त है. बजरंग दल के पदाधिकारी चेतन सैनी ने बताया कि पोस्टर फाड़ने की घटना को लेकर मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं.

सैनी ने कहा कि एक हफ्ते पहले फव्वारा सर्किल पर कथा के बैनर लगे हुए थे, जिन्हें फाड़ा गया. उसके बाद पुष्कर में भी बैनर फाड़ने की घटना हुई है. इससे पहले हिंदू सम्मेलन के नागफनी क्षेत्र में लगे बैनर भी फाड़े गए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन की ओर से ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं. पुलिस और प्रशासन को चेताने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं. फव्वारा सर्किल पर कुछ देर जाम लगाकर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया.

यह था मामला : आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री 23 से 25 फरवरी तक पहली बार ब्रह्म नगरी पुष्कर में रह कर हनुमंत कथा करेंगे. आयोजकों की ओर से व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है. इस संदर्भ में आयोजकों की ओर से व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है. पुष्कर ही नहीं, अजमेर में भी चौराहों पर बागेश्वर धाम के महंत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन इन बैनर-पोस्टर को फाड़ने की घटनाएं भी काफी बढ़ गई हैं.

विगत सोमवार को रात्रि में असामाजिक तत्वों ने अजमेर के फव्वारा सर्किल पर लगे बागेश्वर धाम की कथा के बैनरों को फाड़ दिया था. इस घटना से लोगों का रोष शांत भी नहीं हुआ था कि गुरुवार यानि 12 फरवरी को पुष्कर के मुख्य चौराहे पर लगे बागेश्वर धाम की कथा के पोस्टर को फाड़ दिया गया. पुलिस ने दोनों ही जगहों पर तत्परता दिखाते हुए अजमेर के फव्वारा सर्किल पर लगे पोस्टर फाड़ने वाले शराबी को पकड़ लिया था. वहीं, पुष्कर में पोस्टर फाड़ने वाले धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले मानसिक रोगी को लोगों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया. पकड़ा गया युवक खुद को बिहार का रहने वाला बता रहा था.

