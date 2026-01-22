आचार्य धीरेंद्र शास्त्री आज कोटा पहुंचेंगे, नहीं होगा रोड शो, प्रशासन ने रद्द किया, कल से होगी कथा
आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री 23 से 25 जनवरी तक रामगंज मंडी, कोटा में श्री गौ माता महोत्सव एवं भव्य श्री राम कथा करेंगे.
कोटा: जिले में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का आगमन और कार्यक्रम इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री 23 से 25 जनवरी 2026 तक रामगंज मंडी क्षेत्र में श्री गौ माता महोत्सव एवं भव्य श्री राम कथा में शामिल होंगे. यह कार्यक्रम रामगंज मंडी के रीको औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है, जहां विशाल पंडाल की व्यवस्था की गई है. आयोजकों का अनुमान है कि लाखों श्रद्धालु इसमें शामिल हो सकते हैं.
हनुमान जी के विग्रह की स्थापना: कार्यक्रम के लिए हनुमान जी का विशेष विग्रह विधि-विधान से मोडक स्थित चार धाम आवास में विराजित किया गया है. आचार्य धीरेंद्र शास्त्री यहां 4 दिन तक विश्राम करेंगे. विग्रह को पहले रामगंज मंडी के पंचमुखी बालाजी मंदिर में स्थापित किया गया था, फिर इसे उनके विश्राम स्थल पर लाया गया. यह विग्रह कथा समापन तक यहीं विराजमान रहेगा.
आज कोटा आएंगे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री: आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आज दोपहर बाद हवाई मार्ग से कोटा पहुंचेंगे. इसके बाद वे इंद्र विहार स्थित एक साधक के घर जाएंगे, फिर रामगंज मंडी के लिए रवाना होंगे. वहां राम कथा से पहले आयोजित कलश यात्रा और दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे. पंडित धीरेंद्र शास्त्री का इंद्र विहार से थेकड़ा स्थित कंचन रिजॉर्ट जाने का कार्यक्रम था, जहां पर बागेश्वर धाम शिष्य मंडल का कार्यक्रम आयोजित होना था. इस कार्यक्रम में धीरेंद्र शास्त्री अपने शिष्यों को संबोधित करने वाले थे, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया है.आयोजक प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं.
रद्द हुआ रोड शो का कार्यक्रम: वहीं, इंद्र विहार से थेकड़ा स्थित कंचन रिजॉर्ट तक लगभग 10 किमी का प्रस्तावित रोड शो का कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है. शिष्य मंडल सदस्य अनुज शर्मा के अनुसार, भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने अनुमति रोक दी है. पहले प्रशासन ने रोड शो की अनुमति दे दी थी. रास्ते में स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा आदि की तैयारियां पूरी थीं, लेकिन इसे अब स्थगित कर दिया गया है.
