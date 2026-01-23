ETV Bharat / state

रामगंज मंडी में आज से आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा, 3 दिन तक बंद रहेंगे एक्सप्रेसवे व NH 52 पर यातायात रहेगा डायवर्ट

कोटा: जिले के रामगंज मंडी में प्रदेश के शिक्षा, पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर की ओर से ' श्री गौ सेवा और राम कथा महोत्सव' आयोजित किया जा रहा है. इस आयोजन में बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री शुक्रवार से तीन दिन प्रवचन देंगे और दिव्य दरबार लगाएंगे. यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में आमूल-चूल बदलाव किया गया है. इसके चलते एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे 52 से भारी ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है.

कोटा के ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि नेशनल हाईवे 52 पर दरा की नाल में जाम जैसे हालात बन जाते हैं. ऐसे में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे 52 के भारी वाहनों को डायवर्ट किया जा रहा है. इसके लिए पर्याप्त एडवाइजरी जारी कर दी गई है, साथ ही भारी पुलिस बल भी इन वाहनों को डायवर्ट करने के लिए लगाया गया है. उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि हल्के वाहन चालक, जिन्हें कथा में भाग नहीं लेना है, वे भी अगर डायवर्टेड रूट का उपयोग करेंगे तो संभावित जाम के हालात से बच सकेंगे.

एसपी सुजीत शंकर का कहना था कि रामगंज मंडी के लगभग पूरे इलाके में ही भारी वाहनों का प्रवेश अगले तीन दिन तक पूर्णतया निषेध रहेगा. उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि भारी वाहनों को सड़क पर कोई भी पार्क नहीं करना है. उन्हें सड़क से दूर ही पार्क करना होगा, साथ ही किसी भी वाहन से यातायात जाम जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए.