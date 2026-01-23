ETV Bharat / state

रामगंज मंडी में आज से आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा, 3 दिन तक बंद रहेंगे एक्सप्रेसवे व NH 52 पर यातायात रहेगा डायवर्ट

आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की कथा शुक्रवार से शुरू हो रही है. श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में आमूल-चूल बदलाव किया गया है.

Acharya Dhirendra Krishna Shastri
आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 23, 2026 at 9:37 AM IST

4 Min Read
कोटा: जिले के रामगंज मंडी में प्रदेश के शिक्षा, पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर की ओर से ' श्री गौ सेवा और राम कथा महोत्सव' आयोजित किया जा रहा है. इस आयोजन में बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री शुक्रवार से तीन दिन प्रवचन देंगे और दिव्य दरबार लगाएंगे. यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में आमूल-चूल बदलाव किया गया है. इसके चलते एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे 52 से भारी ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है.

कोटा के ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि नेशनल हाईवे 52 पर दरा की नाल में जाम जैसे हालात बन जाते हैं. ऐसे में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे 52 के भारी वाहनों को डायवर्ट किया जा रहा है. इसके लिए पर्याप्त एडवाइजरी जारी कर दी गई है, साथ ही भारी पुलिस बल भी इन वाहनों को डायवर्ट करने के लिए लगाया गया है. उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि हल्के वाहन चालक, जिन्हें कथा में भाग नहीं लेना है, वे भी अगर डायवर्टेड रूट का उपयोग करेंगे तो संभावित जाम के हालात से बच सकेंगे.

एसपी सुजीत शंकर का कहना था कि रामगंज मंडी के लगभग पूरे इलाके में ही भारी वाहनों का प्रवेश अगले तीन दिन तक पूर्णतया निषेध रहेगा. उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि भारी वाहनों को सड़क पर कोई भी पार्क नहीं करना है. उन्हें सड़क से दूर ही पार्क करना होगा, साथ ही किसी भी वाहन से यातायात जाम जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए.

इस तरह पहुंच सकते हैं गूंदी फतेहपुर औद्योगिक क्षेत्र:

  • झालावाड़ से आने वाले श्रद्धालु रामगंजमंडी पुलिया, सुकेत से सातलखेड़ी होते हुए रामगंजमंडी खैराबाद बाईपास से कथास्थल पहुंचेंगे.
  • कोटा से आने वाले श्रद्धालु ढाबा देह पुलिया से मोडक होते हुए कथास्थल पहुंचेंगे. ये लोग बुधखान गांव रोड पर स्थित पार्किंग स्थल पर अपने वाहन पार्क करेंगे.
  • चेचट व रावतभाटा व मध्य प्रदेश की तरफ से एक्सप्रेसवे से आने वाले लोग चेचट से बुधखान होते हुए कथास्थल पहुंचेंगे.
  • भानपुरा, मध्यप्रदेश से आने वाले लोग गोयन्दा चौराहा होते हुए रिछडिया व ताल्यावाडी गांव होते कथास्थल पहुंचेंगे. ये लोग कथा स्थल के पीछे बने हुए पार्किंग स्थल पर अपने वाहन पार्क करेंगे.
  • नीमथुर की ओर से आने वाले लोग उण्डवा, रामगंजमंडी खैराबाद होते हुए कथास्थल पहुंचेंगे. कथास्थल के पीछे स्थित पार्किंग स्थल पर अपने वाहन पार्क करेंगे.
  • भवानीमंडी छत्रपुरा चौराहा होकर आने वाले लोग जुल्मी होते हुए अमरपुरा तिराहा, कुंभकोट, पार्श्वमाता चौराहा, रामगंजमंडी खैराबाद से होते हुए कथा स्थल पहुंचेंगे. कथा स्थल के पीछे स्थित पार्किंग स्थल पर अपने वाहन पार्क करेंगे.

भारी वाहनों के लिए इस तरह से डायवर्ट होगा एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे 52

  • कोटा से झालावाड़, मध्यप्रदेश की ओर जाने वाले सामान्य वाहन (फोर व्हीलर) भारी ट्रैफिक से बचने के लिए कोटा से बांरा, बपावर, खानपुर, झालावाड़ रूट का उपयोग करते हुए आगे की यात्रा करें.
  • झालावाड़ व मध्यप्रदेश से कोटा की ओर आने वाले सामान्य वाहन (फोर व्हीलर) भारी ट्रैफिक से बचने के लिए झालावाड़, खानपुर, बपावर, बांरा, कोटा के रूट का उपयोग करते हुए आगे की यात्रा करें.
  • झालावाड़ से सुकेत के रास्ते कोटा की ओर भारी वाहनों का आवागमन बंद रहेगा. केवल बसें चलेंगी.
  • रावतभाटा से चेचट की ओर आने वाले सामान्य वाहन (फोर व्हीलर) भारी ट्रैफिक से बचने के लिए बप्पारावल चौराहा, रावतभाटा से कोटा की ओर यात्रा करें.
  • जयपुर व चित्तौड़गढ़ की ओर से आने वाले भारी वाहन झालावाड़, मध्यप्रदेश की ओर जाने के लिए बांरा, बपावर, खानपुर, झालावाड़ होते हुए यात्रा करें.
  • कोटा से मंडाना व दरा के रास्ते झालावाड़ की ओर भारी वाहनों (यात्री बसों को छोड़कर) का आवागमन बंद रहेगा.
  • दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से दिल्ली की तरफ से आ रहे भारी वाहनों का कराड़िया (सीमलिया) इंटरचेंज से बांरा, बपावर, खानपुर, झालावाड़ की होते हुए डायवर्जन रहेगा.
  • जिन वाहनों को दिल्ली की तरफ जाना है, वे कराड़िया इंटरचेंज से दिल्ली की तरफ जा सकेंगे.
  • दिल्ली की ओर से आने वाले सामान्य वाहन (फोर व्हीलर) भारी ट्रैफिक से बचने के लिए कराड़िया इंटरचेंज से बांरा, बपावर, खानपुर से झालावाड़, मध्यप्रदेश की ओर यात्रा करें.
  • दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मध्य प्रदेश के मंदसौर की तरफ से आ रहे भारी वाहनों को नीमथुर इंटरचेंज (एमपी) से झालावाड़ होते हुए खानपुर, बपावर, बांरा होते हुए कोटा की ओर डायवर्जन रहेगा. नीमथुर से रामगंजमंडी की ओर भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा.
  • दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंदसौर की तरफ से कोटा आ रहे हल्के वाहन (फोर व्हीलर) चेचट इंटरचेंज से भटवाड़ा होते हुए निकल सकेंगे.

