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उत्तराखंड SIR: 71 लाख वोटरों के फार्म डिजिटाइज, कट सकते हैं 8 लाख नाम, 14 जुलाई के बाद ऑनलाइन देख पाएंगे नाम

उत्तराखंड में एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ली बैठक

SIR IN UTTARAKHAND
उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (फोटो सोर्स- CEO Uttarakhand)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 3, 2026 at 6:04 PM IST

3 Min Read
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देहरादून: उत्तराखंड में एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया जारी है. इस संबंध में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय में तमाम राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. साथ ही एसआईआर को लेकर विस्तार से चर्चा की. इस दौरान अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों से अनकलेक्टेड श्रेणी के मतदाताओं के घर-घर सत्यापन अभियान में सहयोग करने की अपील की.

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि उत्तराखंड में 1 जुलाई 2026 की अर्हता (Eligibility) तिथि के आधार पर एसआईआर प्रक्रिया संपन्न की जा रही है. बीती 8 जून से 7 जुलाई तक प्रदेश में गणना पत्रों के वितरण और डिजिटाइज का कार्य पूरा होना है. उन्होंने राजनीतिक दलों को अवगत कराया कि प्रदेश में 79 लाख 60 हजार 762 मतदाताओं के सापेक्ष 70 लाख 98 हजार 501 मतदाताओं के फार्म डिजिटाइज कर दिए गए हैं.

उन्होंने बताया कि प्रदेश में 8 लाख 39 हजार 486 मतदाता 'अनकलेक्टेड श्रेणी' में शामिल हैं. जिसके अंतर्गत 1 लाख 23 हजार 836 मृत, 4 लाख 77 हजार 148 स्थायी रूप से शिफ्ट, 61,764 पहले से पंजीकृत, 1 लाख 68 हजार 259 अनुपस्थित और 8479 मतदाता अन्य कारणों से 'अनकलेक्टेड श्रेणी' में शामिल किए गए हैं. इस तरह से 79 लाख 45 हजार 658 मतदताओं को डिजिटाइज कर दिया गया है.

SIR IN UTTARAKHAND
बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे (फोटो सोर्स- CEO Uttarakhand)

उत्तराखंड में SIR की स्थिति-

  • उत्तराखंड में हैं 79 लाख 60 हजार 762 मतदाता.
  • अभी तक 71 लाख 98 हजार 501 मतदाताओं के फार्म हुए डिजिटाइज.
  • 8 लाख 39 हजार 486 मतदाता 'अनकलेक्टेड श्रेणी' में किए गए शामिल.
  • 1 लाख 23 हजार 836 मतदाता पाए गए मृत.
  • 4 लाख 77 हजार 148 मतदाता स्थाई रूप से हुए शिफ्ट.
  • राजनीतिक दलों ने 23 हजार से ज्यादा BLA किए नियुक्त.

14 जुलाई के बाद ड्राफ्ट होगा तैयार, ऑनलाइन देख पाएंगे अपना नाम: अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि 14 जुलाई को ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन किया जाएगा. इसके साथ ही 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 के बीच दावे एवं आपत्तियों को दर्ज करने का समय दिया गया है. उन्होंने बताया कि 14 जुलाई से 11 सितंबर तक नोटिस की अवधि एवं दावे आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा. अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 15 सितंबर को किया जाएगा.

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी जोगदंडे ने एसआईआर में राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की. उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से शत प्रतिशत बूथ लेवल एजेंट्स नियुक्त करने की अपील की. उन्होंने बताया कि वर्तमान में उत्तराखंड में 11,733 पोलिंग बूथ के सापेक्ष वर्तमान में प्रदेश में राजनीतिक दलों की ओर से 23 हजार 102 बीएलए की तैनाती कर दी गई है.

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