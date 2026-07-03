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उत्तराखंड SIR: 71 लाख वोटरों के फार्म डिजिटाइज, कट सकते हैं 8 लाख नाम, 14 जुलाई के बाद ऑनलाइन देख पाएंगे नाम

देहरादून: उत्तराखंड में एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया जारी है. इस संबंध में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय में तमाम राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. साथ ही एसआईआर को लेकर विस्तार से चर्चा की. इस दौरान अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों से अनकलेक्टेड श्रेणी के मतदाताओं के घर-घर सत्यापन अभियान में सहयोग करने की अपील की.

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि उत्तराखंड में 1 जुलाई 2026 की अर्हता (Eligibility) तिथि के आधार पर एसआईआर प्रक्रिया संपन्न की जा रही है. बीती 8 जून से 7 जुलाई तक प्रदेश में गणना पत्रों के वितरण और डिजिटाइज का कार्य पूरा होना है. उन्होंने राजनीतिक दलों को अवगत कराया कि प्रदेश में 79 लाख 60 हजार 762 मतदाताओं के सापेक्ष 70 लाख 98 हजार 501 मतदाताओं के फार्म डिजिटाइज कर दिए गए हैं.

उन्होंने बताया कि प्रदेश में 8 लाख 39 हजार 486 मतदाता 'अनकलेक्टेड श्रेणी' में शामिल हैं. जिसके अंतर्गत 1 लाख 23 हजार 836 मृत, 4 लाख 77 हजार 148 स्थायी रूप से शिफ्ट, 61,764 पहले से पंजीकृत, 1 लाख 68 हजार 259 अनुपस्थित और 8479 मतदाता अन्य कारणों से 'अनकलेक्टेड श्रेणी' में शामिल किए गए हैं. इस तरह से 79 लाख 45 हजार 658 मतदताओं को डिजिटाइज कर दिया गया है.