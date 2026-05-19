ETV Bharat / state

भाजपा का धरना, किसानों से ‘वादाखिलाफी’ का आरोप, हेमंत सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

किसानों से वादाखिलाफी का आरोप लगाकार हेमंत सरकार के खिलाफ अनगड़ा प्रखंड मुख्यालय के सामने धरना दिया.

BJP DHARNA
धरने पर बैठे बीजेपी नेता (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 19, 2026 at 7:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड में किसानों के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को अनगड़ा प्रखंड मुख्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया. भाजपा नेताओं ने राज्य की हेमंत सरकार पर किसानों, महिलाओं और आम लोगों के साथ वादाखिलाफी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी और पूर्व विधायक राम कुमार पाहन मुख्य रूप से मौजूद रहे.

ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान - बाउरी

धरना को संबोधित करते हुए अमर कुमार बाउरी ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के निर्देश पर राज्यभर के प्रखंड और अंचल कार्यालयों में किसानों के हित में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन सरकार ने राहत देने के बजाय उन्हें उपेक्षित छोड़ दिया.

रामकुमार पाहन और अमर बाउरी का बयान (ETV Bharat)

अंचल कार्यालय स्तर तक भ्रष्टाचार चरम पर - बाउरी

अमर बाउरी ने कहा कि सरकार ने किसानों से धान खरीद के लिए 3200 रु समर्थन मूल्य देने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन के डिजिटलीकरण और खातों को ऑनलाइन कराने के नाम पर अंचल कार्यालयों में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है और किसानों व ग्रामीणों से हजारों रुपये घूस मांगी जा रही है.

महिलाओं को नहीं मिल रहा मंईयां सम्मान

उन्होंने ‘मइयां सम्मान योजना’ को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा. बाउरी ने कहा कि योजना के नाम पर वोट लेने के बाद अब सत्यापन के बहाने महिलाओं को भीषण गर्मी में ब्लॉक कार्यालयों के चक्कर कटवाए जा रहे हैं. भाजपा नेता ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समस्याओं का समाधान नहीं किया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा.

किसानों को किया जा रहा परेशान - रामकुमार पाहन

वहीं, पूर्व विधायक राम कुमार पाहन ने कहा कि भाजपा सरकार के दौरान किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाता था. उन्होंने दावा किया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में किसानों को प्रति एकड़ ₹5000 की सहायता दी जाती थी, लेकिन हेमंत सरकार आने के बाद ऐसी योजनाएं बंद कर दी गईं.

राम कुमार पाहन ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी सभी किसानों तक नहीं पहुंच रहा है. साथ ही उन्होंने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन योजनाओं में कटौती का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा इन मुद्दों को गांव-गांव तक लेकर जाएगी.

ये भी पढ़ें:

खूंटी से 50 महिलाएं पहुंचीं हजारीबाग, जाना खेती का रहस्य, अफीम की खेतों पर अब उगेगी हरी सब्जी

गुमला के किसान ने बंजर भूमि पर स्ट्रॉबेरी की खेती कर बदली किस्मत, कमा रहे सालाना लाखों रुपये

TAGGED:

DHARNA
अनगड़ा प्रखंड मुख्यालय
ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान
मंईयां सम्मान
BJP DHARNA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.