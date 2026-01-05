ETV Bharat / state

लाल किला ब्लास्ट मामला: आरोपी यासिर अहमद डार की NIA हिरासत 16 जनवरी तक बढ़ी

दिल्ली ब्लास्ट मामले में यासिर डार को 16 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया.

यासिर अहमद डार की NIA हिरासत फिर बढ़ी
यासिर अहमद डार की NIA हिरासत फिर बढ़ी (File Photo)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 5, 2026 at 4:58 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट मामले के आरोपी यासिर अहमद डार को 16 जनवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज. कोर्ट ने 26 दिसंबर 2025 को आज तक की एनआईए हिरासत में भेजा था. इस मामले में नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. सभी आरोपी फिलहाल हिरासत में हैं.

18 नवंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने लालकिला ब्लास्ट मामले के आरोपी और आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर नबी के सहयोगी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को एनआईए हिरासत में भेजा था. एनआईए ने दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था. एनआईए के मुताबिक दानिश ने ड्रोन में तकनीकी बदलाव किए और कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट तैयार करने की कोशिश की.

एनआईए के मुताबिक दानिश ने उमर उन नबी के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई. एनआईए के मुताबिक राजनीति विज्ञान में स्नातक दानिश को आत्मघाती हमलावर बनाने के लिए उमर ने ब्रेनवाश किया. वह अक्टूबर 2024 में कुलगाम की एक मस्जिद में डॉक्टर मॉड्यूल से मिलने को तैयार हुआ, जहां से उसे हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह विश्वविद्यालय में रहने के लिए ले जाया गया.

बता दें कि 10 नवंबर को लाल किला के पास एक चलती कार में हुए ब्लास्ट में कुल 13 लोगों की मौत हो गई थी और दो दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. इस कार को कथित आत्मघाती हमलावर, उमर उन नबी चला रहा था. एनआईए ने फोरेंसिक जांच से गाड़ी में IED ले जाने वाले मृतक ड्राइवर की पहचान उमर उन नबी के रूप में की है, जो पुलवामा जिले का रहने वाला था और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर था.

