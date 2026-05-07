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चंपावत नाबालिग गैंगरेप केस, मामले में आया नया मोड़, आरोपी की बेटी ने किया बड़ा खुलासा

चंपावत नाबालिग गैंगरेप केस में बीजेपी नेता का नाम सामने आने के बाद ये मामला राजनीतिक रंग ले चुका है.

CHAMPAWAT GANG RAPE CASE
कॉन्सेप्ट इमेंज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 7, 2026 at 5:38 PM IST

5 Min Read
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खटीमा: चंपावत जिले में नाबालिग लड़़की के साथ हुए गैंगरेप के मामले में अब नया मोड़ आ गया है. पुलिस ने इस मामले में बीजेपी नेता समेत तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. वहीं, अब आरोपियों के परिजन भी मीडिया के सामने आकर बयान दे रहे हैं और इस पूरी घटना को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं.

एक आरोपी की पत्नी और बेटी ने इस मामले में मीडिया से बात की. आरोपी की बेटी ने अपने पिता को बेकसूर बताया है. वहीं आरोपी की पत्नी का कहना है कि उनके पति को राजनीतिक और सामाजिक प्रतिशोध के तहत फंसाया जा रहा है. मां-बेटी ने एक व्यक्ति का नाम लेते हुए कहा कि उसी व्यक्ति ने उन्हें इस झूठे केस में फंसाया है.

आरोपित की बेटी ने दावा किया कि घटना वाली रात उसके पिता परिवार के साथ घर पर मौजूद थे.

मेरे पापा निर्दोष हैं. उन्हें जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है. हमें भरोसा है कि निष्पक्ष जांच में सच सामने आएगा.
- आरोपित की बेटी -

वहीं, मीडिया से बात करती हुए आरोपित की पत्नी भावुक हो गईं थी. उन्होंने कहा,

जिस नाबालिग बालिका की बात हो रही है, मेरी खुद की बेटी भी लगभग उसी उम्र की है. मेरे पति पर लगे आरोपों ने पूरे परिवार को मानसिक और सामाजिक रूप से तोड़ दिया है. मेरे पति को साजिशन फंसाया जा रहा है. हमें न्यायपालिका और भगवान पर भरोसा है.
- आरोपी की पत्नी -

वहीं एक और आरोपी के पिता भी सामने आए. उन्होंने भी अपने बेटे को बेकसूर बताया है. अब ये मामला पूरी तरह से राजनीति रंग लेता जा रहा है. वहीं पुलिस भी मामले को गंभीरता से ले रही है.

कुमाऊं रेंज आईजी रिधिम अग्रवाल ने भी त्वरित प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि,

जनपद चंपावत में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना पर त्वरित संज्ञान लेते हुए तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच की जा रही है. दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. पीड़िता को हरसंभव सहायता व सुरक्षा प्रदान की जा रही है.
- रिधिम अग्रवाल, आईजी, कुमाऊं रेंज -

आईजी ने स्पष्ट कहा कि उत्तराखंड पुलिस महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों को लेकर बेहद संवेदनशील है. ऐसे मामलों में त्वरित एवं कठोर कार्रवाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. सोशल मीडिया में किसी भी तरह की भ्रामकता न फैलाएं.

पूरा मामला जानिए: दरअसल, नाबालिग पीड़िता के पिता ने पुलिस को एक तहरीर दी थी. तहरीर में पीड़िता के पिता ने कहा था कि पांच मई को वह अपनी बेटी की साथ इलाज करवाने लिए चंपावत आए थे. इलाज के बाद पिता वापस गांव लौट गए थे, लेकिन उनकी नाबालिग बेटी अपनी सहेली के विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चंपावत में ही रुक गई थी, लेकिन पांच मई की शाम तक जब बेटी घर वापस नहीं आई तो उन्हें चिंता हुई.

पिता के अनुसार उन्होंने बेटी को फोन किया तो उनसे बताया कि वो दोपहर की करीब 2.30 बजे अपने एक दोस्त जिससे वो काफी समय से बात करती है, उसके साथ सहेली के गांव गई है, जहां पर शादी का कार्यक्रम है.

पिता ने पुलिस को बताया कि जब देर रात तक भी उनकी बेटी घर नहीं आई तो उन्होंने फिर से कॉल किया, लेकिन बेटी के नंबर पर कॉल नहीं गई. इसके बाद देर रात करीब 1:28 बजे बेटी ने उन्हें कॉल किया. लेकिन कोई बात नहीं हो पाई और इसके तुरंत बाद बेटी का फोन स्विच ऑफ हो गया.

पिता ने घबराकर पुलिस को सूचना दी. साथ ही स्थानीय लोगों के साथ बेटी की खोजबीन शुरू की. इस दौरान सुबह 4 बजे नाबालिग बेटी सहेली के गांव में मिला, जहां पर शादी कार्यक्रम में गई थी.

पिता के अनुसार उनकी बेटी गांव के एक कमरे में बंधी हुई थी. पूछताछ में बेटी ने बताया तीन युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है. साथ ही किसी को कुछ बताने पर जाने से मारने की धमकी भी दी है. वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी फरार हो गए थे.

पुलिस ने इस मामले में पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया और बीजेपी के पूर्व पदाधिकारी समेत तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है. वहीं अब इस मामले में आरोपियों के परिजनों एक व्यक्ति पर राजनीतिक साजिश के तहत उनके घरवालों के फंसाने का आरोप लगाया है.

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