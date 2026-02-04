चित्तौड़गढ़: 19 लाख नकदी के साथ पकड़ा आरोपी निकला इनामी बदमाश, बाड़मेर पुलिस को सौंपा
राशि के बारे में संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया आरोपी. पैसा तस्करी का होने की आशंका. बाड़मेर में मादक पदार्थ तस्करी केस में वांछित.
Published : February 4, 2026 at 8:09 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले की मंगलवाड़ थाना पुलिस की ओर से पकड़े 19 लाख 50 हजार रुपए के मामले में बड़ी सफलता मिली है. नकदी के साथ पकड़ा आरोपी बाड़मेर जिले का 10 हजार रुपए का इनामी बदमाश निकला. वह पुलिस थाना बाड़मेर ग्रामीण में मादक पदार्थों की तस्करी में वांछित है. आरोपी को चित्तौड़गढ़ पुलिस ने बाड़मेर पुलिस को सौंपा.
पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि मंगलवार को भवानीसिह चौधरी पुत्र भारूराम चौधरी निवासी महावीर नगर बाड़मेर को गिरफ्तार किया था. इससे 19 लाख 50 हजार रुपए की नकदी मिली, जिसके संबंध में वह संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया था. कार्रवाई एएसपी चित्तौड़गढ़ सरितासिंह के निर्देशन, डीएसपी बडीसादड़ी देशराज कुलदीप के सुपरविजन में थानाधिकारी मंगलवाड़़ भगवानलाल की टीम ने की थी.
पढ़ें:क्रिकेट के शौक ने इनामी तस्कर को पहुंचाया जेल, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की कार्रवाई
ऐसे खुला राज: त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी भवानी चौधरी की गिरफ्तारी के बाद ईमेल से प्रदेश के सभी थानों को सूचना भेजी थी. इस पर बाड़मेर के ग्रामीण थानाधिकारी ने फोन पर सूचना दी कि आरोपी भवानी चौधरी उनके एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में वांछित हैं. उस पर पुलिस अधीक्षक ने 10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है. बाड़मेर पुलिस बुधवार को चित्तौड़गढ़ जिले में पहुंची, जहां मंगलवाड़ पुलिस ने आरोपी चौधरी को बाड़मेर पुलिस को सौंप दिया.
तस्करी का पैसा होने की आशंका: इधर, मंगलवाड़ पुलिस जब्त नकदी के बारे में अनुसंधान कर रही है. 19 लाख 50 हजार रुपए के बारे में आरोपी संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया. नकदी को लेकर जांच जारी है. जब्त नकदी के तस्करी की राशि होने की आशंका है.
पढ़ें:प्रेमिका से मिलने आया 25 हजार का इनामी तस्कर गिरफ्तार, 2 साल से था फरार