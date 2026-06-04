रस्सी से बांधकर युवक को 'तालिबानी' सजा देने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, पार्किंग संचालक पर भी एक्शन
हरिद्वार में चोरी के आरोप में युवक को रस्सियों से बांधकर की थी पिटाई, मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, पार्किंग संचालक पर भी कार्रवाई
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 4, 2026 at 4:22 PM IST
हरिद्वार: नगर कोतवाली क्षेत्र में युवक को रस्सियों से बांधकर बेरहमी से पीटने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि, आरोपियों का सत्यापन नहीं कराने पर पार्किंग संचालक के खिलाफ भी पुलिस एक्ट के तहत चालान किया गया है. जांच में सामने आया है कि दोनों युवक पार्किंग के कर्मचारी हैं.
हाथ-पैर बांधकर की थी युवक की पिटाई: दरअसल, सोशल मीडिया पर बुधवार को एक वीडियो सामने आया था. जिसमें रोडिबलवाला पार्किंग में कुछ लोग एक युवक के हाथ-पैर बांधकर उसकी पिटाई करते दिखाई दे रहे थे. वीडियो में युवक बेबस नजर आ रहा था. जबकि, आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने हुए थे. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था और मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं.
युवक पर वाहन का शीशा तोड़ने और नकदी चुराने के लगाए थे आरोप: जानकारी के मुताबिक, युवक पर एक वाहन का शीशा तोड़ने और उसमें रखी करीब 50 हजार रुपए की नकदी चोरी करने का आरोप लगाया गया था. आरोप के बाद कुछ लोगों ने युवक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले करने के बजाय खुद ही उसे रस्सियों से बांधकर पीटना शुरू कर दिया. पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था.
पार्किंग के कर्मचारी हैं आरोपी, मामूली विवाद पर की मारपीट: वीडियो सामने आने के बाद एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत नगर कोतवाली पुलिस ने मामले का तत्काल संज्ञान लिया और कार्रवाई शुरू की. जांच में पता चला कि मारपीट करने वाले दोनों आरोपी रोड़ीबेलवाला क्षेत्र स्थित एक पार्किंग में कार्यरत थे. किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद उन्होंने युवक के साथ मारपीट की थी.
गिरफ्तार आरोपियों के नाम-
- नूतन पुत्र चंद्रपाल सिंह, निवासी- ग्राम बिलाई, थाना हलदौर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश
- रोबिन पुत्र संजय कुमार, निवासी- ग्राम मुडदाना, थाना मंगलौर, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड
हिरासत में दो आरोपी, पार्किंग संचालक पर भी एक्शन: पुलिस ने आरोपी नूतन और रोबिन को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में कार्रवाई की है. इसके अलावा पार्किंग संचालक की ओर से दोनों कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन नहीं कराए जाने पर उसके खिलाफ भी पुलिस एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई है.
"सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया था. जांच के बाद वीडियो में दिखाई दे रहे दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गई है. कानून को अपने हाथ में लेने की अनुमति किसी को नहीं है. शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी."- कुंदन सिंह राणा, प्रभारी निरीक्षक, नगर कोतवाली
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