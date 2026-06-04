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रस्सी से बांधकर युवक को 'तालिबानी' सजा देने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, पार्किंग संचालक पर भी एक्शन

हरिद्वार: नगर कोतवाली क्षेत्र में युवक को रस्सियों से बांधकर बेरहमी से पीटने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि, आरोपियों का सत्यापन नहीं कराने पर पार्किंग संचालक के खिलाफ भी पुलिस एक्ट के तहत चालान किया गया है. जांच में सामने आया है कि दोनों युवक पार्किंग के कर्मचारी हैं.

हाथ-पैर बांधकर की थी युवक की पिटाई: दरअसल, सोशल मीडिया पर बुधवार को एक वीडियो सामने आया था. जिसमें रोडिबलवाला पार्किंग में कुछ लोग एक युवक के हाथ-पैर बांधकर उसकी पिटाई करते दिखाई दे रहे थे. वीडियो में युवक बेबस नजर आ रहा था. जबकि, आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने हुए थे. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था और मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं.

रस्सियों से बांधकर युवक की पिटाई करते लोग (फाइल फोटो- Police)

युवक पर वाहन का शीशा तोड़ने और नकदी चुराने के लगाए थे आरोप: जानकारी के मुताबिक, युवक पर एक वाहन का शीशा तोड़ने और उसमें रखी करीब 50 हजार रुपए की नकदी चोरी करने का आरोप लगाया गया था. आरोप के बाद कुछ लोगों ने युवक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले करने के बजाय खुद ही उसे रस्सियों से बांधकर पीटना शुरू कर दिया. पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था.