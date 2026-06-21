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बच्चों को रस्सी से बांधकर डंडे से पीटा, मासूमों को तालिबानी सजा देने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में कोल्ड ड्रिंक चोरी करने के आरोप में चार मासूम बच्चों को रस्सी से बांधकर डंडे से बेरहमी से पीटने और बंधक बनाकर प्रताड़ित करने वाले आरोपियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. ईटीवी भारत ने इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से प्रकाशित किया था, जिसके बाद कलियर पुलिस हरकत में आई और तत्काल संज्ञान लेकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दबिश देकर दो आरोपियों की गिरफ्तारी की गई. घटना से संबंध में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है.

दरअसल, पिरान कलियर थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव में चार नाबालिग मासूमों को कोल्ड ड्रिंक चोरी के आरोप में तालिबानी सजा दी गई थी. इतना ही नहीं, पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया. इस शर्मनाक घटना में मासूम बच्चों पर जिस तरीके से अत्याचार किया गया, उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया. वायरल वीडियो में बच्चों को रस्सी से बांधा हुआ था और उन्हें डरा-धमकाकर उनके साथ डंडे से मारपीट की जा रही थी.