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केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को धमकी देने वाला 'सरदार' गिरफ्तार, कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचा गया

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ( ETV Bharat )